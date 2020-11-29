Tam kararında tarifler

Yulaflı kurabiye





Kurabiyesi için:

225 gram tereyağı (yumuşak)

300 gram şeker

2 yumurta l 190 gram un

240 gram yulaf

4 gram karbonat

1 çimdik tuz l 3 gram tarçın

Kreması için:

3 adet yumurta sarısı

250 mililitre süt

50 gram şeker

15 gram mısır nişastası

35 gram un

1 paket vanilya

20 gram tereyağı

100 mililitre krema



YAPILIŞI



Kurabiyesi için; un-yulaf-karbonat-tuz-tarçın beşlisini karıştırıp kenara park edelim. Tereyağı ve şekeri 5 dakika boyunca iyice kabarana ve beyazlaşana kadar çırpalım. Daha sonra işin içine yumurtaları da tek tek dâhil edip 1 dakika kadar daha çırpalım. Sonrasında kenara park ettiğimiz kuruların hepsini çırptığımız karışıma ekleyip tek vücut olana kadar karıştıralım. Hazırladığımız hamurdan küçük boy ceviz topları yapıp dışını yulafa buladıktan sonra tepsiye alalım. (Bu tarifte sosyal mesafe önemli! Her topun arası en az 3 santimetre olsun.) Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 12 dakika kadar pişirip soğuması için kenarda bekletelim.



Kreması için; ilk önce şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ve kremayı ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım ve üşümesi için buzdolabına kaldıralım. Son olarak bir adet kurabiye arasına gönlümüzden geçtiği kadar krema ekleyip üstünü başka bir kurabiyeyle kapattıktan sonra afiyetle yiyelim.



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Buyurun o zaman size

Mis gibi yulaflı kurabiye



