BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Tam kararında tarifler
    ABONE OL
    29.11.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Yulaflı kurabiye

    Kurabiyesi için:

    225 gram tereyağı (yumuşak)

    300 gram şeker

    2 yumurta l 190 gram un

    240 gram yulaf

    4 gram karbonat

    1 çimdik tuz l 3 gram tarçın

    Kreması için:

    3 adet yumurta sarısı

    250 mililitre süt

    50 gram şeker

    15 gram mısır nişastası

    35 gram un

    1 paket vanilya

    20 gram tereyağı

    100 mililitre krema

    YAPILIŞI

    Kurabiyesi için; un-yulaf-karbonat-tuz-tarçın beşlisini karıştırıp kenara park edelim. Tereyağı ve şekeri 5 dakika boyunca iyice kabarana ve beyazlaşana kadar çırpalım. Daha sonra işin içine yumurtaları da tek tek dâhil edip 1 dakika kadar daha çırpalım. Sonrasında kenara park ettiğimiz kuruların hepsini çırptığımız karışıma ekleyip tek vücut olana kadar karıştıralım. Hazırladığımız hamurdan küçük boy ceviz topları yapıp dışını yulafa buladıktan sonra tepsiye alalım. (Bu tarifte sosyal mesafe önemli! Her topun arası en az 3 santimetre olsun.) Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 12 dakika kadar pişirip soğuması için kenarda bekletelim.

    Kreması için; ilk önce şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ve kremayı ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım ve üşümesi için buzdolabına kaldıralım. Son olarak bir adet kurabiye arasına gönlümüzden geçtiği kadar krema ekleyip üstünü başka bir kurabiyeyle kapattıktan sonra afiyetle yiyelim.

    GÜNÜN MENÜSÜ

    Lezzete doymaksa gaye
    Tatlı da çekmişse bünye
    Buyurun o zaman size
    Mis gibi yulaflı kurabiye

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şüphe üzerine durduruldu... Yüzlercesi ele geçirildi

    Şüphe üzerine durduruldu... Yüzlercesi ele geçirildi

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Sıradaki Haber