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    20.12.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam Kararında Tarifler

    Tam Kararında Tarifler
    Kaan Yarman

    Gnocchi (Niyoki)

    MALZEMELER

    900 gram patates
    250 gram un (2 su bardağı)
    1 adet yumurta
    Tuz
    Karabiber
    Muskat
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    3 diş sarımsak
    1 adet soğan
    4 adet kuşkonmaz
    6 adet mantar
    2 yemek kaşığı soya sosu
    Çeyrek paket krema

    YAPILIŞI

    İlk önce patatesleri iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz (45 dakika kadar). Ocaktan alıp hepsinin kabuğunu soyduktan sonra eleğin teline sürte sürte eziyoruz. Perişan olan patateslerin üstüne unu, yumurtayı, tuzu, karabiber ve muskat rendesini ekleyip hepsi tek vücut olana kadar karıştırıyoruz. Hazırladığımız hamuru 4’e bölüp her birini bir parmak boyutunda açıyoruz. Açtığımız hamuru 1’er santimetre genişliğinde kesip kaynar suda 2-3 dakika haşlayıp sudan alıyoruz. Aynı suda kuşkonmazları da 3-4 dakika kadar haşlayıp kenara koyuyoruz. Gnocchi’leri tereyağı erittiğimiz bir tavada 4-5 dakika soteleyip kenara park ediyoruz. Aynı tavaya biraz zeytinyağı ekleyip ince ince kıydığımız soğan ve sarımsakları soteliyoruz.

    Ardından mantarları ekleyip 2-3 dakika kadar daha pişiriyoruz. Üstüne minikli minikli doğradığımız kuşkonmazları, kenardaki gnocchi’leri ekledikten sonra içine önce soya sosunu ardından da kremayı dâhil edip 2 dakika daha döndürüp afiyetle yiyoruz.

    GÜNÜN MANİSİ

    Okunuşu biraz zorluyor illaki
    Yapılışı bir o kadar kolay oysaki
    Bugünkü tarifimiz
    İtalya’dan Gnocchi

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