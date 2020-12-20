Tam Kararında Tarifler

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Gnocchi (Niyoki)
MALZEMELER
900 gram patates
250 gram un (2 su bardağı)
1 adet yumurta
Tuz
Karabiber
Muskat
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 diş sarımsak
1 adet soğan
4 adet kuşkonmaz
6 adet mantar
2 yemek kaşığı soya sosu
Çeyrek paket krema
YAPILIŞI
İlk önce patatesleri iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz (45 dakika kadar). Ocaktan alıp hepsinin kabuğunu soyduktan sonra eleğin teline sürte sürte eziyoruz. Perişan olan patateslerin üstüne unu, yumurtayı, tuzu, karabiber ve muskat rendesini ekleyip hepsi tek vücut olana kadar karıştırıyoruz. Hazırladığımız hamuru 4’e bölüp her birini bir parmak boyutunda açıyoruz. Açtığımız hamuru 1’er santimetre genişliğinde kesip kaynar suda 2-3 dakika haşlayıp sudan alıyoruz. Aynı suda kuşkonmazları da 3-4 dakika kadar haşlayıp kenara koyuyoruz. Gnocchi’leri tereyağı erittiğimiz bir tavada 4-5 dakika soteleyip kenara park ediyoruz. Aynı tavaya biraz zeytinyağı ekleyip ince ince kıydığımız soğan ve sarımsakları soteliyoruz.
Ardından mantarları ekleyip 2-3 dakika kadar daha pişiriyoruz. Üstüne minikli minikli doğradığımız kuşkonmazları, kenardaki gnocchi’leri ekledikten sonra içine önce soya sosunu ardından da kremayı dâhil edip 2 dakika daha döndürüp afiyetle yiyoruz.
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