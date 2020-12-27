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    27.12.2020 - 03:01 |

    Tam Kararında Tarifler

    Tam Kararında Tarifler

    Victoria kek

    MALZEMELER

    Keki için:

    200 gram pudra şekeri      (1 buçuk su bardağı)

    200 gram tereyağı (yumuşak)

    4 adet yumurta

    200 gram kek unu (1+dörtte üç su bardağı)

    4 gram karbonat  (2 çay kaşığı)

    20 mililitre süt  (2 yemek kaşığı)

    1 paket vanilya

    Kreması için:

    400 gram labne peyniri

    50 gram krema   (çeyrek su bardağı)

    80 gram pudra şekeri (yarım su bardağı)

    Ara kat için:

    200 gram çilek reçeli

    YAPILIŞI

    Keki için; ilk önce un, karbonat ve vanilyayı karıştırıp kenara park ediyoruz. Ardından tereyağı ve pudra şekerini 4 dakika kadar çırpıyoruz. Sonra tek tek yumurtaları işin içine dâhil ediyoruz. Kenara park ettiğimiz kuru karışımı harcımıza ekleyip tek vücut olana kadar karıştırıyoruz. Son olarak sütü ilave edip 20 santimetre çapında altını folyoyla sardığımız bir çemberin içine güzelce yayıyoruz. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirip soğuması için kenara alıyoruz.

    Kreması için; labne, krema ve pudra şekerini 2 dakika kadar iyice çırpıyoruz.

    Soğuyan keki ortadan kesip araya hazırladığımız kremanın yarısını sıkıyoruz. Üstüne çilek reçelini gezdiriyoruz. Son olarak üst katmanı kapatıp onun da üstüne artan kremayı sürdükten sonra afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Yeni yıl getirsin size sağlık ve huzur
    Her şey umarım gönlünüzce olur
    Bu tarifi deneyin derim
    Yılbaşında yenir hapır hupur

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