Tam kararında tarifler

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    07.02.2021 - 03:03 | | Kaan Yarman

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    Kaan Yarman

    YOĞUN BITTER GANAJLI BROWNIE

    BrownIe için;

    4 adet yumurta
    250 gram tereyağı
    300 gram bitter çikolata (Yüzde 56)
    250 gram şeker
    85 gram un
    1 çimdik tuz

    Ganaj için;

    100 gram krema
    200 gram bitter çikolata (Yüzde 56)


    YAPILIŞI

    Brownie harcı için tereyağını ocakta eritip (kaynatmıyoruz) içine minikli bitter parçalarını ekleyerek tamamen erimesini sağlıyoruz. Başka bir kapta yumurta, şeker ve tuzu 1 dakika boyunca birbirleriyle samimi olana kadar çırpıyoruz. (Burada önemli olan çok çırpmamak. Çok çırptığımız zaman çatlama yapar). Üstüne tereyağlı çikolata karışımını ekleyip 1 dakika daha karıştırıyoruz. Son olarak unu ekleyip tamamen tek vücut olana kadar çırpıyoruz. 170 derecede 25 dakika kadar pişiriyoruz ve 1 gece istirahat etmesi için buzdolabına park ediyoruz. (Dilerseniz dinlendirmeden de 1 saat sonra tüketebilirsiniz; ancak bana göre 1 gün istirahat eden brownie her zaman çok daha müthiş oluyor). Ganaj için kremayı ocakta kenarlardan fokurdatıp içine minikli parçaladığımız bitter çikolataları atıp eritiyoruz. 1 saat dolapta bekletip sıkma torbasına aldıktan sonra (sıkma torbası olmayan her parçanın üstüne bir tatlı kaşığıyla ganajı yayabilir) brownie’lerin üstüne minik minik sıkıyoruz. Sonra afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Bugünkü tarif brownie
    Hiçbir tatlı tutamaz onun yerini
    Göstermeli hak ettiği özeni
    Mukayyet olun kendinize derim
    Yoksa 10 dakikada
    yiyebilirsiniz hepsini

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