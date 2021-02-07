Tam kararında tarifler

YOĞUN BITTER GANAJLI BROWNIE



BrownIe için;



4 adet yumurta

250 gram tereyağı

300 gram bitter çikolata (Yüzde 56)

250 gram şeker

85 gram un

1 çimdik tuz



Ganaj için;



100 gram krema

200 gram bitter çikolata (Yüzde 56)





YAPILIŞI



Brownie harcı için tereyağını ocakta eritip (kaynatmıyoruz) içine minikli bitter parçalarını ekleyerek tamamen erimesini sağlıyoruz. Başka bir kapta yumurta, şeker ve tuzu 1 dakika boyunca birbirleriyle samimi olana kadar çırpıyoruz. (Burada önemli olan çok çırpmamak. Çok çırptığımız zaman çatlama yapar). Üstüne tereyağlı çikolata karışımını ekleyip 1 dakika daha karıştırıyoruz. Son olarak unu ekleyip tamamen tek vücut olana kadar çırpıyoruz. 170 derecede 25 dakika kadar pişiriyoruz ve 1 gece istirahat etmesi için buzdolabına park ediyoruz. (Dilerseniz dinlendirmeden de 1 saat sonra tüketebilirsiniz; ancak bana göre 1 gün istirahat eden brownie her zaman çok daha müthiş oluyor). Ganaj için kremayı ocakta kenarlardan fokurdatıp içine minikli parçaladığımız bitter çikolataları atıp eritiyoruz. 1 saat dolapta bekletip sıkma torbasına aldıktan sonra (sıkma torbası olmayan her parçanın üstüne bir tatlı kaşığıyla ganajı yayabilir) brownie’lerin üstüne minik minik sıkıyoruz. Sonra afiyetle yiyoruz.



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