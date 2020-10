The Steeve’in Latin lezzetleri Kuruçeşme’de

Yenilenen menüde, Latin mutfağının baş tacı tapaslar, Şef İsmet Saz’ın geleneksel Türk mutfağıyla sentezlediği, her biri kendi yöresinden gelen taze ürünlerle hazırlanıyor. Taco’yu kokoreç, ciğer ve midye ile yorumlayan The Steeve mutfağında özel soslarla hazırlanan karnabahar, tahinli, kırmızı soğanlı nohut salatası, patates pravas gibi vejetaryen seçenekler de mevcut. Türkiye’yi Beef Wellington ile tanıştıran Şef İsmet Saz, bu lezzetteki ustalığını ise The Steeve’de çarşamba akşamları sergiliyor.