85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri The Steeve’in Latin lezzetleri Kuruçeşme’de
    ABONE OL
    01.11.2020 - 03:00 |

    The Steeve’in Latin lezzetleri Kuruçeşme’de

    Gastronomi dünyasının önde gelen mekanlarından The Steeve, Şef İsmet Saz’ın yorumladığı Latin lokal lezzetler ile bundan böyle Kuruçeşme’de.

    The Steeve’in Latin lezzetleri Kuruçeşme’de

    Yenilenen menüde, Latin mutfağının baş tacı tapaslar, Şef İsmet Saz’ın geleneksel Türk mutfağıyla sentezlediği, her biri kendi yöresinden gelen taze ürünlerle hazırlanıyor. Taco’yu kokoreç, ciğer ve midye ile yorumlayan The Steeve mutfağında özel soslarla hazırlanan karnabahar, tahinli, kırmızı soğanlı nohut salatası, patates pravas gibi vejetaryen seçenekler de mevcut. Türkiye’yi Beef Wellington ile tanıştıran Şef İsmet Saz, bu lezzetteki ustalığını ise The Steeve’de çarşamba akşamları sergiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'deki depremde yaralı sayısı 896'ya yükseldi

    İzmir'deki depremde yaralı sayısı 896'ya yükseldi

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Ankara'da feci kaza! Yanarak can verdiler

    Ankara'da feci kaza! Yanarak can verdiler

    Sıradaki Haber