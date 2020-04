Top Kafka’nın ayağında

Hayatın kötü şakasıyla birlikte birçoğumuzun aylar öncesinden üzerine hayaller kurduğu Avrupa Şampiyonası’nı izleyemeyeceğiz. Futbol haftalardır hayatımızda yok. Neredeyse on bire on bir oynanıp oynanmadığını hatırlamakta zorlanacağız! Futbol tutkunları için gol diye bağırılmadan, stadyumlarda haykırmadan geçen zamanın zorluğunu tarif etmek kolay olmasa da özlemlerini bir parça dindirmek mümkün. Dünyanın içinde dolaşan korona hayaleti bir süre daha bizi futboldan ve daha pek çok şeyden uzak tutacağa benziyor. Biz de bu hayaletin can yaktığı yerlerden biri olan İtalya’nın başkenti Roma’da yaşayan dijital ve analog illüstratörü Fabrizio Birimbelli’nin sanatı, edebiyatı ve kültürü spor tutkusuyla bir araya getirdiği çizimlerini sizin için derledik.

İtalyancada kuklaların yaratıcısı anlamına gelen Pupazzaro adıyla çizimler yapan illüstratör Roma’da yaşıyor. Bugünlerde ona neler ilham veriyor, futbolsuz günlerin ardından takipçilerini nasıl şaşırtacak bilinmez ama bugüne kadar yaratmış oldukları, bizleri yine hayranlık uyandıran işlerin beklediği konusunda fikir veriyor. Pupazzaro, özellikle sanat ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği çalışmalarına bir arkadaşının portresini çizerek başlamış. Daha sonra yaşadığı şehrin takımı olan Roma’nın futbolcularının portreleriyle devam etmiş. Çalışmalarında Totti’yi modern bir Napolyon, Messi’yi cesur bir general, Buffon’u madalyalarıyla görüyoruz.

Portreler adeta 19. yüzyılda yaşamış bir sanatçının elinden çıkmış gibi. Yoğun bir çalışma, harika bir teknik ve orijinal bir fikrin ürünü her şey. Pupazzaro adlı Instagram hesabında Türkiye Milli Takım forması içerisinde Nazım Hikmet’i, o kendine has üslubuyla çok sevdiğimiz İrlandalı Oscar Wilde’ı, resmin dahilerinden Dali’yi, korkuların üstesinden gelmeye çalıştığımız zamanlarda bize omuzundaki kargayla acıyarak bakan Edgar Alan Poe’yu görmek mümkün. Çekya’nın orta sahasında olsa takımın beyni olacağına şüphe etmediğimiz ve neredeyse her sabah dev bir böcek gibi uyandığımız ruh halimizin eşsiz betimleyicisi Kafka, zalimlerin korkulu rüyası Uruguay’ın vicdanı Eduardo Galeano ve Meksika’nın tek kaşlı güzeli Frida Kahlo. Hepsi Birimbelli’nin hayal gücünün eseri. Onun tasarımlarını üzerinizde ya da yudumladığınız kahvenin fincanında taşımak isterseniz redbubble.com adresinde tişörtten yastığa, telefon kabından banyo perdesine kadar pek çok ürün bulabilirsiniz.