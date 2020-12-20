Usta kadınları hiçbir şey durduramaz

Pandemi günlük yaşama olduğu gibi ekonomik hayata da büyük darbe vurdu. Birçok kişi işini kaybetti ve bugünlerin psikolojik olduğu kadar ekonomik yansımalarını hissetmeyen kalmadı desek yanlış da olmaz. Ama hayat daha ilk adımlarımızı attığımız o andan itibaren mücadele demek değil midir? Hele ki o emekle kazanmanın verdiği hazzı yaşamaksa söz konusu... İki yıl önce ilk adımlarını atan “Türkiye’nin Kadın Ustaları” projesinin bugün 47 bin kadına “usta”lık belgesi aldırması, buna en güzel örneklerden. Ki bu kadınlar, o meşhur “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” deyimini alt edip, Türkiye’nin dört bir yanında tornacı, tesisatçı, badanacı, telefon tamircisi olarak çalışıp yalnızca istihdama değil yeni bir hayata da katıldı. Projenin kurucusu uzun yıllar işletme yönetimi alanında çalışan Seyhun Ayhan. Sosyal medyada bir annenin yardım isteğini görmesiyle eşiyle çalışmalara başlayan Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle meslek liselerinde kadın ustaların yetişmesine ön ayak oluyor. Kadınların sıkıştıkları dar meslek gruplarından kurtulmalarını amaçlayan Ayhan, 30 meslekle başladıkları projelerinin pandemiyle birlikte 58’e çıktığını söylüyor: “Pandemi meslek eğilimlerine de etki yaptı. Şimdilerde en çok başvuruyu kargo dağıtım operasyonumuz olan ‘Cargo Plus’ alıyor. E-ticaret platformlarının, kargo şirketlerinin ve marketlerin dağıtımlarında görev alıyorlar.”

“Tek şart kararlı olmak”

“Erkek işi” olarak adlandırılan meslekler konusunda kadınlar pek destek göremiyor. Bu projenin bir amacı da bu algıyı yıkmak. Ayhan, “Biz mesleğin erkek ya da kadın mesleği olarak sınıflandırılmasını reddediyoruz. Düşünsenize, forklift operatörlüğü erkek mesleği olarak tanınıyor. Erkek olmanın joystick ile sürülebilen bir taşıma aracını kullanmak için ne gibi ek bir faydası olabilir ki? Hedefimiz ‘Kadın Usta’ ibaresinin bir gün kullanılmasına ihtiyaç kalmamasını sağlamak. İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur” diyor.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimlerin durduğunu ifade eden kurucu, “Online eğitim verilebilen mesleklerle, evinde ürün üreten kadınların ürünlerini e-ticaret ile satarak gelir elde edebilmelerine vesile olabilecek ‘ekadinlar.com’ gibi platformlar geliştirerek yolumuza devam ediyoruz” diyor. Usta olmak için tek şartın kararlı olmak olduğunu da sözlerine ekleyen Ayhan, kadın ustalar mobil uygulamasıyla bir firmaya bağlı olmak istemeyen kadınlarla evinde ya da iş yerinde ustalık hizmetine ihtiyaç duyanları buluşturduklarını belirtiyor: “Şu an 18 ilde hizmet veren platformumuzu tüm ülkeye açmayı arzuluyoruz.”

Kadın ustalar:

“Ustayım diye gururla söylüyorum”

Saadet Usta (Oto lastik tamircisi/Eskişehir)

2011’de eşimden ayrıldıktan sonra pek çok yerde çalışsam da geçimimi sağlamakta zorlanmıştım. Muhasebe departmanında iş bulduğum bir oto lastik tamircisinde ustaların çalışmalarını izlerken, bu işi yapabileceğimi düşündüm ve patronumun onayıyla 11 günlük ücretsiz eğitime katıldım. Teorik ve uygulamalı sınavlardan sonra lifte araba çıkardığım, lastik söküp taktığım, rot balans ayarı yaptığım yeni bir hayata başladım. Şu anda oto lastik tamiri ve rot balans işinde ustayım diye gururla söyleyebiliyorum. Müşteriler ilk zamanlarda kabullenmekte zorluk çekse de özellikle lifte araba çıkarmadaki becerimi ve iş başarımı gördükçe, erkek ustalardan daha çok tercih etmeye başladılar. Kendimle gurur duyuyorum.

“Özgüven sahibi oldum”

Dilşat usta (Motor ustası/Adana)

1997 Adana doğumluyum. İskenderun Teknik Üniversitesi motorlu araçlar teknolojisi mezunuyum. Stajımı Adana Volkswagen İncirlik yetkili bayiinde tam notla tamamladım. Mesleğimi çok seviyorum, hayatıma etkisi büyük. Özgüven sahibi oldum, bu işi yapan sayılı kadın ustalardan olmak gurur verici. İnsanlar şaşkınlığını halen gizleyemiyor. Farkındalık yaratmak benim için çok muazzam bir duygu.

“Usta yok mu diyenler şimdi beni soruyor”

Sevim Usta (Cep telefonu tamircisi /Aydın)

Yakın arkadaşımın sayesinde haberim oldu eğitimlerden ve internet sitesinden başvuru yaptım. Eğitime çağırdıklarında çok heyecanlandım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarında da başarılı oldum. Şu an tüm Avrupa Birliği’nde geçerli ustalık sertifikam var. Beni dükkanda tamir yaparken görenler, “Usta yok mu?” diyor önce. “Benim” dediğimde şaşırıyorlar ama başka zaman geldiklerinde “Abla yok mu” diyorlar. Çok şükür kolumda altın bileziğim oldu. Kendimi daha işe yarar hissediyorum artık.

“Bizi kabul etmeye başladılar”

Güler Caba (Oto boya ustası-İstanbul)

Evli, üç çocuk annesiyim. Önlisans oto boya bölümü mezunuyum. Bu projeyle ustalığımı geliştirdim. Şu anda özel bir yetkili serviste kaporta boya biriminde tüm safhası ile boya işlerini yapıyorum. Artık bizleri de bu meslekte kabul etmeye başladılar ve kadının ne işi var düşüncesi neredeyse bitti. Hayretler şaşkınlıklar yerini takdir ve saygıya bıraktı ama tamamen kabul edilmemiz için biraz daha zamanımız var. Bir gün söz konusu ustalık olunca hem erkeğe hem kadına hitap eşit olacak diye umuyorum.

“Bu iş olmasaydı çok zor durumda kalırdım”

Selma usta (Marangoz/Muğla)

32 yaşındayım. Annemle el işi hediyelikler yapıp tezgahımızda satardık öncesinde. Marangozluk eğitimi aldım. Ama ilk gün ben bu işi yapamam diye korktum. Şimdi ise küçük bir atölye kurdum. Ahşap eşyaların ve evlerin yenilenmesinde çalışıyorum. Pandemide bu işim olmasaydı çok zor durumda kalırdık. Şu an yaz ayına kadar doluyum. Her yaptığım işten sonra beni görüp kendi evindeki tadilatı ya da yenilemeyi yaptırmak isteyen yeni müşterim oluyor. Allah razı olsun akıl edenlerden. Hayalim kendim gibi kadınları yetiştirip usta yapmak.

“Daha önce görmediğim saygı ve sevgiyi görüyorum”

Melike usta (Kaynak ustası/Yalova)

44 yaşındayım. Daha önce avukatlık bürosunda ve markette çalıştım. İş ararken Kadın Ustalar Projesi’ni gördüm ve başvuru yaptım.

Hayatımda hiç kaynak makinesi görmemiştim. Yalan değil son ana kadar yapamam diye vazgeçmeyi düşündüm. Bir cesaret gittim eğitime. Hayatımda hiç duymadığım bir meslekte eğitim aldım. İş dışındaki konularda aldığımız kişisel eğitimlerden de çok etkilendim. Şu anda bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışıyorum. Kendi paramı ustalığımla kazanmak çok mutlu ediyor beni. Daha önce çalıştığım yerlerde görmediğim saygıyı ve sevgiyi görüyorum. Kadınlara imkan verilirse başaramayacağımız iş yok.

“Yeter ki imkan versinler”

Gülsen usta (Parke ustası/İzmir)

Daha önce kamuda çalıştım ve emekli oldum. Sonra tesadüfen öğrendiğim projeye başvurdum ve laminant parke eğitimlerine çağırdılar. İlk günün sonunda tek başımıza parke döşeyebilir hale geldik. Daha sonra bir hafta bir parke firmasında staj yapmamızı sağladılar. Şu an tek başıma uygulama yapıyorum. Önceleri arkadaşlarım, ailem “Yapamazsın, olmaz” diyorlardı. Şimdi hepsi parke döşetmek için beni arıyor.

“İlham verdiğimize inanıyorum”

Aylin Yeşil (Motosikletli kurye /İzmir)

34 yaşındayım. 4 çocuğum var. Kadın Ustalar Projesi’nde motorumla kargo dağıtımı yapıyorum. Daha önce kafelerde çalıştım. Kadın Ustalar Projesi, kadınların erkek mesleği diye tanımlanan işlerde ne kadar başarılı olabileceklerini göstermemizi sağladı. Kargo dağıtımı yapmak için birçok eve giriyoruz. Bizi gördüklerinde ilk önce çok şaşırıyor, sonrasında da saygı duyuyorlar. Aslında en büyük haz bu. Kadınların ‘ben de bu projeye katılıp, dağıtım yapmak istiyorum’ dediklerine daha çok şahit olmaya başladım. Bu beni çok mutlu ediyor. Kadınların gücüne güç katmak için, ilham verdiğimize inanıyorum.