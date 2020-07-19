“Yanlış sosyalleştirme agresyona sebep olur”

Pandemiyle birlikte kendimizle kaldığımız zamanlarda günün koşturması içerisinde pek de farkına varmadığımız yalnızlığımızla yüzleşti kimimiz. Bu süreçte pek çok kişi hayvan sahiplendi. Bunun insan psikolojisine ne kadar olumlu etkileri olsa da psikolojisi olan tek canlı biz değiliz. İzmir’de çeşitli belediyelerle köpeklerin rehabilitasyonu ve davranışları üzerine çalışmalar yürüten deneyimli köpek eğitmeni Mustafa Kobaş’la uzun yıllardır üzerine çalıştığı köpek rehabilitasyonu ve hayvan sahiplenmede dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk.



Köpeklerde genel olarak davranış problemlerinin olmadığını ancak insanlarla yoğun ve aktif bir şekilde yaşamaya başladıktan sonra köpeklerin kendilerine ait iç güdüleri ve doğalarıyla insanların doğasının çakıştığına değinen Mustafa Kobaş, “Davranış problemi dediğimiz şey köpeklerin kendi iç güdüleri ve doğalarını yaşamaya çalışmaları esasında. Ne zamanki bu güdüler insan yaşantısını çok fazla sekteye uğratmaya başladı, bu hayatı birlikte yaşamaya karar verdiğimiz köpeğimizin de hayatı kısıtlandı. Biz bu noktada problemlere müdahale etmeye başlıyoruz. Önemli olan bu tarz problemler başlamadan önce köpeğin doğasına ve iç güdüsüne uygun davranışları kontrollü bir şekilde sergilemesine müsaade etmek ve bizim yaşantımıza adapte olmalarını sağlayabilmek” diyor.Köpeklerin karakterinin oluşumunda yaş faktörünün öneminin altını çizen deneyimli eğitmen, “Bir köpeğin karakteri bir buçukla iki yaş arasında oturuyor ve doğal olarak köpek sahibinin bir buçuk yaşına kadar yapmış olduğu doğru ya da yanlış davranışlar, olumlu ve olumsuz pekiştirmeler köpeğin karakterini yönlendiriyor” diyor.













Yanlış ya da eksik sosyalleştirme de köpeklerin hayatını etkileyen unsurlar arasında. Kobaş, köpek sahibinin yavruluk sürecinde doğru köpeklerle, doğru çevrede, doğru şekilde sosyalleştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde yanlış köpeklerle, gürültülü ortamlara ve trafiğe aniden sokulan köpeklerde travmanın oluşabileceğini belirtiyor ve ekliyor: “Bunlar da 1,5 yaşından sonra korku, agresyon, özgüven eksikliğinin oluşmasına neden oluyor.”



“Sahiplenirken profesyonel yardım almak gerekir”





Eğitmen Mustafa Kobaş, “Pandemi sürecinde birçok aile köpek sahiplendi. Aslında güzel bir seçim fakat duygu durumu nedeniyle zamanlamalar çok yanlış olabilir” diyor. Bu dönemde en büyük korkularının pandemi süreci geçtikten sonra köpeklerde oluşabilecek ayrılık anksiyetesi ve terk edilmeler olduğunu anlatıyor:











“İnsanlar eski yaşantılarına geri döndüklerinde köpeklerine şu anda gösterdikleri özveri, zamanı ve ilgiyi tekrar aynı şekilde gösterebilecekler mi bu en önemli sorulardan biri ve ne yazık ki birçok insan bunu gösteremeyecek. Bu durumda köpekler alıştıklarının çok dışında bir yaşam tarzına adapte olmak zorunda kalacaklar. Bu da akabinde sorunları getirecektir.” Kobaş, köpek sahiplenmek isteyenlerin bilmesi gereken ilk şeyin her gördükleri yavru köpeği kendi hayatlarına sokamayacakları olduğunun altını çiziyor: “İnsanların hayvan sahiplenirken profesyonel yardım alması gerekir. Köpeğine günlük kaç saat zaman ayırabileceği, bütçe hesabı ve hepsinden önemlisi yaşamlarından feragat edip edemeyeceklerine karar vermeli. Çünkü hayatınıza dört ayaklı bir dost sokmaya karar verdiğinizde yağmur, soğuk, kar, sıcak, hastalık demeden bu köpeğin mental, psikolojik ve bedensel aktivitelerini karşılamaları gerekiyor.”