“Zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var”

Hiç tanımadığımız kadınlar bir anda yüzlerini, hikayelerini ezberlediğimiz kişilere dönüşüyor. Gülümseyen fotoğraflarına bakarken bir başka gülüş solmasın diye yılmadan “Kadına Şiddete Hayır” diye haykırıyoruz. Çığlığımız, Pınar Gültekin’in adını sayıklarken bir başka kadının ölüm haberiyle kesiliyor. Şüphesiz kanunların ve uygulanma biçimlerinin büyük rol oynadığı erkek şiddetinin bir diğer yüzü de yetiştirme tarzı. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı ile kadını hor gören, aşağılayan mizojinist kültürün değişimi için neler yapılabileceğini konuştuk.

Erkekleri daha özgür kılan bir sistem var ülkemizde ve dünyada… Ataerkil bir toplum olmayı reddetmiyoruz… Hatta bu toplum yapısının “harcı” olarak görülüyor. Ataerkil düzenin yetiştirdiği erkekleri dönüştürmek mümkün mü?

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin kökeninde sadece ataerkil kodlar yok. Mizojini olarak adlandırılan erkeğin kadına üstünlüğünü açıklayan ve kadını hor gören, kadına karşı düşmanca duygular besleyip normalleştiren bir kültür hakim. Bu mizojinist kültür, hem kadınlar hem de erkekler tarafından içselleştirilmiş. Kız çocuğu doğduğu andan itibaren aile ona sistematik olarak yetersiz olduğunu hatırlatıyor. Erkeklerin ondan çok daha üstün olduğu ve kız çocuğunun erkek kardeşine hizmet etmesi, onun sözünü dinlemesi öğretiliyor. Erkeğe ise kadınlara karşı hoyrat davranmasının reva olduğu, hatta kadınlara karşı negatif davranmasının onun lehine işleyeceği ve kadınları her zaman cinsellik için, işini yaptırmak için de kullanabileceği kodlarıyla örülü bir terbiye veriliyor. Bu anlayış yavaş yavaş değişmeye başlamıştı fakat toplumun geneline yayılmamıştı. Bu gelişmeler kadınların başarılarının da görünür hale geldiği bir döneme denk geldi. Kız çocukları okulda başarılı, iş hayatına giren kadınlar çoğalıyor ve kadınların kamuda görünürlüğü artıyordu. Bu görünürlük birçok erkekte korku uyandırdı. Korkunun uyanmasıyla birlikte erkek tekrar kadına karşı nefret kodlarına sarıldı ve kadına karşı nefret kodlarını besleyen yeni bir anlayış da ortaya çıktı. Aslında kadına karşı ayrımcılık konusunda bilinçlenme ve kadın başarısından korkarak kadına karşı nefret kodlarını harekete geçirme süreçleri, yani diyalektik bir süreç söz konusu.











Pınar Gültekin’den Emine Bulut’a, Özgecan Aslan’dan Ceren Özdemir’e pek çok kadının yüzü hafızamıza kazındı. Bu kadınların bazıları kendi hayatlarını kurmak isterken, hayatlarında bir dönem olmuş bir erkeği reddettikleri için öldürüldü. Erkekler kadınların özgürleşmesinden neden korkuyor?

Özgürlük talepleri olduğu kadar, kendi hayatlarıyla ilgili karar alma talebi de var kadının. Kadın insan gibi yaşamak istiyor. İşte tam burada kadına karşı nefret kültürü kodları tetikleniyor. Bu kodlar erkeğe şunu öğretiyor: kadın kendi başına hareket edemez, erkek ne derse onu yapmak zorundadır. Adeta bir köle düzeni kodlarının sürmesini ve bu kodların daha da güçlenmesini isteyen erkeklerin sayısı az değil. Kadına karşı nefret kodlarının güçlü olduğu bir toplumda kadın ve erkek arasındaki iletişim kanalları kapalı. İletişim kanalları çalışmayan durumlarda insanlar kendilerini şiddet diliyle ifade ediyorlar. Türkiye’deki önemli sorunlardan biri de çocukluktan başlayarak kız ve erkek çocuklarının sağlıklı bir iletişim içinde olmayı becerememeleri. Ailedeki ilişkilere baktığımızda; karı-koca arasında çok sağlıklı bir iletişim yok. İletişimin olmadığı yerde şiddet bir iletişim aracına dönüşür. Tüm bu olumsuzluklara kışkırtılan erkeklik kodları da eklenince sosyal cinsiyet sorunu içinden çıkılmaz hale geliyor. Bu kodlar erkeğe şunu öğretiyor: “Bir erkek olarak her kadına uzanman sana caiz, istediğine tecavüz et, kimse sana karşı koyamaz.” Erkek çocukları bu kodları anneden, babadan, TV dizisinden, mahalledeki arkadaşından öğreniyor.

“İletişimin olmadığı yerde şiddet devreye giriyor”

Kışkırtılan erkeklik çocuklukta cinsel organını akraba ortamlarında göstermesinin istenmesiyle başlıyor, kendini orayla tanımlayan bir insan yetişiyor. Açık ki toplumsal bir dönüşüme de ihtiyacımız var çocuk yetiştirmede. Neleri değiştirmemiz gerekiyor?

Kışkırtılan erkek kodlarının ortadan kalkması için toplumsal değişime, aslında bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Bu dönüşüm için anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken kız ve erkek çocuklarına insan olduğunu anlatmalı. Çocukların kendini ifade etmesi için kadın ve erkek arasında sağlıklı bir iletişim kurabilmek için ailedeki çocuk eğitiminden okuldaki eğitime kadar kız çocuklarının ayrımcılıkla karşılaşmaması için özel bir gayret gerekiyor. Kadına ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında aile içi eğitimde yapılması gerekenlerle ilgili iyi bir eylem planı geliştirilmeli. Ayrıca yeni evlenen çiftlere evlilik okulu, anne-baba okulu gibi eğitimler verilebilir. Türkiye’de insanlar genelde sorunlarıyla yüzleşmiyor. Ailede ve kadın-erkek arasında iletişim eksikliği var ve çok sayıda insan bu sorunun farkında değil. Bu yüzden kadın-erkek iletişimi, aile içi iletişim gibi eğitim çalışmaları ilkokuldan itibaren müfredata entegre edilmeli. Ayrıca kamu spotlarıyla ya da liderlerin mesajlarıyla kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğu anlatılmalı. Kadını öldürdüğünüzde bir insanı öldürüyorsunuz. Eğer sizin toplumsal kodlarınız kadını insanaltı bir varlık olarak kodluyorsa, o zaman zaten kadına ölüm, işkence, tecavüz reva görülmüş oluyor.

Kendini gerçekleştirememiş bireylerden oluşan aileler kendini gerçekleştirme imkanı sunmadığı çocuklar yetiştiriyor ve sarmal devam ediyor...

Ve şiddet sarmalına dönüşüyor. Anneler de erkek çocuklarına şiddeti ve kadına yönelik şiddeti kullanmayı öğretiyor. Bu yüzden annelerin de çok bilinçli olması gerekiyor. Anne ve babaların önemli bir görevi var: Kız ve erkek çocuklarına kendilerini gerçekleştirecek potansiyele sahip insanlar olarak bakmalılar. Onların kişiliklerine uygun şekilde yetişmeleri ve iletişim kurmayı öğretmeleri, empati duygusunu öğretmeleri gerekir. En büyük eksiklik iletişim. İletişimin olmadığı yerde şiddet devreye giriyor. Bunun örneklerini çocukları gözlemlerken görüyorum; konuşma sorunu olan bir çocuk arkadaşlarıyla iletişim kurmuyor ama onlara saldırıyor. Konuşma sorunu olmasa da iletişim kuramayınca ya içine dönüp kendine kötü davranıyor ya da başkalarına saldırgan tutum içinde oluyor. Tüm bu gözlemlerde karşımıza çıkan örüntü kendisini ifade edemeyen insanın şiddete sarılması. Hele erkek karşısındaki kadını zayıf ve şiddete maruz kalmasını reva olarak görürse, şiddet uygulamaktan geri durmuyor. Bu yüzden çocuklara çok küçük yaştan itibaren duygularını ifade etmeyi, duygularını anlamayı, aktarmayı, karşı tarafı dinlemeyi ve empatiyi öğretmeliyiz. En büyük eksiklerden biri empati. Erkeklerin çoğunda kadını anlamaya yönelik empati yok, aksine derin bir düşmanlık var. Tekrar ediyorum kadın başarısının görünür olması erkeklerde bir de kıskançlık oluşturmaya başladı. Bu bütün dünyada karşımıza çıkan bir sorun. Erkekler dünyayı kuşatmış ve dünyanın hakimi olduklarını düşünüyorlardı. Şimdi bu kuşatmanın ortadan kalkacağı endişesi içindeler. Örneğin kız kardeşi başarılıysa erkek kardeşi onu dövüyor, başarısını kırmak için eziyet edebiliyor. Eğer bu hırpalamaya anne ve baba da müsaade ederse, kız çocuğu yaşadığı şiddeti zamanla içselleştiriyor. İlerleyen yaşlarda karşılarına çıkan erkek kendilerine şiddet uyguladığı zaman bunu kabullenebiliyor ve şiddet döngüsünü kıramıyor.



Şiddeti önlemede STK’lar ne yapmalı?

STK’lar kendilerine başvurulduğunda bünyelerindeki uzmanlarla destek olabilir.



Anne-baba okulu, aile içi iletişim çalışmalarında STK’lar yaygınlaştırıcı olabilir.



Eğitimde ne yapılmalı?



Çocuklara sosyal cinsiyet eşitliği bilinci verilmeli.



Empati ve iletişim öğretilmeli.



Kadın hakları bir insan hakları meselesi olarak öğretilmeli.



“Kadın hakları insan hakları meselesi olarak öğretilmeli”





Kadına yönelik şiddeti önlemede devlet ne yapmalı?

Devletin görevi insanların temel hak ve hürriyetleri için gerekli hukuki çerçeveyi oluşturması ve bu hukuki çerçevenin işlemesi, kanunların yaptırımı ve uygulanması için tedbirlerin alınması.

Devletlerin altına imza attığı çok sayıda sözleşme var, bu sözleşmelerdeki taahhütleri yerine getirmek için gerekli tedbirlerin alınması.

Alınan bu tedbirlerin uygulamasında görev alacak kamu personelinin, kolluk görevlerinin eğitilmesi çok önemli.

Devletin özellikle tüm tedbir ve kuralların uygulamasında STK’lar, yerel yönetimler ve uzmanlarla iş birliği içinde olması çok önemli.

Türkiye’de kanunlarda önemli değişiklikler yapıldı ve kadına karşı şiddeti önlemek için eksikler giderildi, fakat uygulamada eksikler var.

“Yeni bir kod yerleştirmeliyiz”



Kadına şiddete hayır derken kullandıkları dille dikkat çeken erkekler de var “emanet”, “hediye”, melek” gibi kelimeleri görüyoruz sıkça bu da esasında bir egemenlik ifadesi…



Farkında değiller... Kadın insan, erkek insan! Kadınlardan bahsederken prenses, melek gibi ifadeler kullanmayın. Mesela kadın voleybolculardan söz ederken “Filenin Sultanları” deniyor. Hayır, kadın voleybolcular. Kadın kelimesini kullanmayarak kadını yok sayıyor. Kadını ya insanaltı bir varlık olarak tanımlayıp ona her türlü kötülüğü ve şiddeti uygulayacağını düşünüyor veya kadını kendi egemenliği altındaki bir varlık olarak tanımlıyor; prensesim, meleğim, kedim... Bunun sadece bir sevgi ifadesi olduğunu düşünmüyorum. Bizim burada vereceğimiz mücadele yeni bir kod yerleştirmek: Kadınım ve insanım.