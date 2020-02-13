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13.02.2020 - 14:14 |

#BağımızVar projesi, Konuşan Resimler’le yoluna devam ediyor

Bizi biz yapan kültürel bağları yeni yorumlarla geçmişten günümüze, bugünden geleceğe taşımayı hedefleyen #BağımızVar projesi, Samsara Multidisipliner Resim Sergisi kapsamında gerçekleşecek “Konuşan Resimler – Bu Toprakların Ozanları” sergisi ile devam ediyor.

#BağımızVar projesi, Konuşan Resimler’le yoluna devam ediyor

Bu toprakların kültürünü, yeni yorumlarla yaşatmak hedefiyle Yalkın Yel küratörlüğünde ve Diren Şarapları (Karmen Şarapçılık) kurumsal sponsorluğunda hayata geçen #BağımızVar projesi, yoluna heyecan verici yeni bir adımla devam ediyor. Genel Sanat Yönetmenliğini sanatçı Ebru Ceylan’ın üstlendiği Samsara Multidisipliner Resim Sergisi bünyesinde, #BağımızVar sponsorluğunda gerçekleşecek “Konuşan Resimler – Bu Toprakların Ozanları” sergisi de yer alıyor.

“Konuşan Resimler – Bu Toprakların Ozanları” sergisi Neyzen, Erkan Oğur, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahzuni Şerif, Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Nesimi gibi bu toprakların ölümsüz ozanlarını konu alıyor. Sergi kapsamında, kolektif hafızamızda yer etmiş bu ozanların her biri için, Sanatçı Ebru Ceylan tarafından bir resim yapılıyor ve özel bir metin hazırlanıyor. Sergide resimlerin yanında yer alacak QR kod kullanılarak dinlenebilecek bu metinleri Selma Ergeç, Deniz Çakır, İrem Helvacıoğlu, Jülide Ateş, Başak Daşman, Birce Akalay, Selen Öztürk gibi isimler seslendiriyor. Bu seslendirmelerin fonunda ise, bir diğer unutulmaz proje “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları”ndan ezgiler yer alıyor. “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” yurdun uzak köşelerinde provasız ve canlı kaydedilen otantik ses ve görüntülerin, modern enstrümanlar ve evrensel ritimlerle düzenlenmesinden oluşuyor.

“Konuşan Resimler – Bu Toprakların Ozanları” ve Samsara Multidisipliner Resim Sergisi, Ebru Ceylan ve Yalkın Yel’in Reklamania çatısı altındaki proje ortaklığı ile 22 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada 4. katta gerçekleşecek.  Biletix’te satışa sunulan sergi biletlerinin satış gelirlerinden, sanat proje ve etkinliklerini sokak hayvanları için iyileştirici bir güce dönüştürmeyi hedefleyen “Bir Pati Bir Aşk” projesine kaynak aktarılacak.

 

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