00.01 Saat Anlamı Nedir? Saat 00 01 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 00.01’i gösterdiğinde ise maddi konularda sıkışacağınız bir döneme girdiğinizin haberi tez elden gelmektedir.

00.01 Saat Anlamı

Son zamanlarda maddi konularda gereğinden fazla harcama yaptınız ve bir birikiminiz olmadı. 00.01 saat anlamı ise maddi konularda zor bir süreçten geçeceğinizin habercisidir. Siz yapınız gereği alışverişi seven, çok para harcayan ve eli açık birisiniz. Fakat böyle biri olmanın da parasız kalmak gibi bazı kötü yanları var maalesef. Bu süreci en hafif şekilde atlatmak için gereksiz ve fazla harcamalardan kaçınmalısınız.

Maddi konular söz konusu olduğunda sevgilinizin de pekiyi bir durumda olduğu söylenemez. O özel gün için kendisinden büyük ve eşsiz bir hediye beklentiniz varsa bu beklentiyi biraz ertelemeniz gerekiyor. Çünkü şu ara maddi durumu buna el vermiyor.