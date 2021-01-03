01.10 Saat Anlamı Nedir? Saat 01 10 İse Ne Anlama Gelir?

Saat 01:10’un anlamı duygularınızın karşılıklı olmadığını ifade etmektedir.

01:10 Saat Anlamı

Saatler 01:10’u gösterdiğinde ise bilin ki sevdiğiniz ya da hoşlandığınız kişinin size karşı hiçbir duygusu yok. Yani size karşı hiçbir şey hissetmiyor hatta varlığınızdan bile bir haber. Şayet bu kişiyi tanıyor, biliyor hatta görüşüyorsanız 01.10 saat anlamı, bu kişinin sizin onu sevdiğinizi bildiğini ve bu durumu çıkarları uğruna kullandığını ifade etmektedir. Hislerinize yenik düşüp onun daha fazla sizi kullanmasına müsaade etmeyin.

İlişkiniz var ve neredeyse en az üç kere saat 01:10’a denk geldiniz. Bilmelisiniz ki ilişkinizin karşınızdaki kişi için hiçbir anlamı yok. Ya çıkarları doğrultusunda sizinle ya da aradaki bir bağdan dolayı. Maalesef sizin ona karşı hissettiğiniz aşkı o size karşı hissetmiyor. Kalbinde ufacık bir aşk kırıntısı dahi yok.