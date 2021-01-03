01.11 Saat Anlamı Nedir? Saat 01 11 İse Ne Anlama Gel

Saat 01.11’i gösterdiğinde umutlarınız yeniden yeşerebilir. Çünkü ondan size bir haber var.

01.11 Saat Anlamı

Onunla mutlu günler geçirdiniz, kavgalarınız ya da tartışmalarınızda oldu ama sonu kötü bitti. Bu davranışları hak etmediğinizi biliyorsunuz. Fakat kendinizi nasıl anlatacağınızı bilmiyorsunuz. Emin olun ki o, yeterince anladı, sadece bir nevi anlamazlığa getirdi. Yakın zamanda sizde bunun farkına varacaksınız. Çünkü 01.11 saat anlamı, size onun tüm hatalarını anlayıp geri dönmeye çaba göstereceğini ifade ediyor.

Tabi onunla yeniden barışmak ya da ilişkiye başlamak size kalmış. Fakat aynı hayata ikinci kez düşmemenizde yarar var. Kendinizi anlatamadığınız, ifade edemediğiniz biriyle yeniden bir araya gelseniz size nasıl bir fayda sağlayabilir ki? Sizin için önemli olan onun hatasını anlamasıydı. Gelecek haberde bunun kanıtı.