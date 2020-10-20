06.06 Saat Anlamı Nedir? Saat 06 06 İse Ne Anlama Gelir?

24 saatlik zaman dilimi içerisinde 06 06 çiftler arasında yaşanacak bir durum için uyarı vermektedir. Eğer sabahın erken saatlerinde saatinize baktığınız zaman 06 06’ya denk gelirseniz, bunun anlamını dinleyebilir ve o gün için buna göre hareket edebilirsiniz.



06.06 Saat Anlamı Nedir?



06 06 saat dilimi herhangi bir teklif için kötü bir gün olduğunu anlatmaktadır. Yani eğer sabah uyanıp saatinize baktığınız zaman 06 06’ya denk gelmiş iseniz, o gün için herhangi bir duruma kalkışmayın. Özellikle sevdiğiniz insanla plan yapmak, görüşmek ya da varsa bazı problemleri çözmek için yanlış bir gün olduğunu söylemek mümkün. Sevdiğiniz kişi bugün tersinden kalkmış olabilir. O yüzden gerçekleştirmek istediğiniz ne varsa bir sonraki güne saklayabilirsiniz.



Ancak o gün mutlaka buluşmak zorunda iseniz o zaman gardınızı alın ve buna göre gidin. Ne olursa olsun sevdiğiniz insana bugün için altın almanız, ilişkinizin daha doğru şekilde devam etmesine fırsat verecektir. Çünkü bugün yaşanacak olan durumlar sizin elinizde değildir. Aklınıza söylemek istedikleriniz ya da uygulamayı düşündüğümüz bazı durumlar var ise, bir soru güne ya da günlere bırakmanız önemlidir.



Eğer bugün için gerçekleştirmek istediklerinizi dile getirmezseniz, sonraki günlerde sevdiğiniz kişinin büyük bir ilgisi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Öyle ki 06 06 zaman dilimi o gün için sevdiğiniz insan ile herhangi bir tartışma veya konuşma konusunda uzak durulması gereken bir dönemi anlatır.