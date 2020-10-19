09.09 Saat Anlamı Nedir? Saat 09.09 İse Ne Anlama Gelir?

Çoğu zaman saatinize baktınız vakit birçok farklı çift rakama denk gelirsiniz. Bu çift rakamlar arasında 09.09 zaman dilimi de yer almaktadır. Aslında bakılırsa bu zaman dilimi aynı zamanda bir uyarı niteliği taşımaktadır. Verdiği habere çok dikkat etmeli ve ona göre gardınızı almalısınız.



09.09 Saat Anlamı Nedir?



Eğer gün içerisinde 09.09 saat dilimine denk gelmiş iseniz, o gün sevdiğin kişiden biraz uzak durmanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü sizi üzecek ve kalbinizi kıracak bazı sözler dile getirebilir. Bu konuda ciddi bir alınganlık yapabilir ve tartışma içerisine girebilirsiniz. Ancak bu geçici bir durumdur ve arayı düzeltmek için vaktiniz olacaktır.



Sevdiğiniz kişi sizi kıracak sözler söylediğinde konuyu uzatmamanız çok önemlidir. En önemlisi ise iletişimdir. Üzüntü veren sözler dile getirildiği zaman bunu sevdiğiniz kişiye söylemeniz ve ne olduğunu konuşmanız gerekir. Böylece karşılıklı birbirinize daha anlayışlı olabilir ve aranızdaki buzların erimesine fırsat verebilirsiniz. Eğer konuşmadan başka yollarla anlamasını beklerseniz, bu konuda hata yapabilirsiniz.



Özellikle siz söylemeden muhtemelen sevdiğiniz kişi neden kırıldığınızı anlamayacaktır. O yüzden mutlaka iletişim kurmalı ve bunu anlatmalısınız. Böylece neden üzücü sözler dile getirdiğini sevdiğiniz kişi size anlatabilir. Çünkü bu durum sevdiğiniz insanı kendi iç dünyasında yaşadığı bazı üzüntülü durumları size yansıması olarak dile getirmek mümkün. 09.09 saat dilimi bunu anlatmaktadır ve değer verdiğiniz insanı kaybetmemek için, mutlaka çok dikkatli bir yaklaşım göstermeniz gerekir.