1 Dönüm Ne Kadar Eder? 1 Dönüm Kaç M2 (Metrekare) Ve Kaç Metre Eder?

Dönüm, genellikle halk arasında arazi ve bahçe gibi toprak alanlarını tabir etmek için kullanılır. Bazı yerlerde dönüm ile birlikte; ar, dekar ve hektar gibi birimlerin kullanıldığı da görülmektedir.



1 Dönüm Kaç Metrekare Eder?



Dönüm yaklaşık 0,001 kilometrekareye denk olan eski bir alan ölçü birimidir. Aslında 1 dönüm tam olarak 918,393 metrekareye eşittir. Literatürde geçtiği üzere 1 dönüm, 30,31 metre boy ve 30,3 metre ene sahip bir alanı temsil etmektedir. Ancak yapılan hesaplamalarda sorun çıkmaması açısından 1945 senesinde çıkarılan bir yasayla 1000 metrekare olarak kabul edilmiştir. Dönüm ile metrekare arasındaki bağlantı bu şekilde daha düzgün bir hale getirilmiştir.



Günümüzde de 1 dönüm 1000 metrekareye denk gelecek şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Basit bir örnek ile açıklamak gerekirse 3,5 dönüm olarak bildirilen bir tarla veya arazi, metrik sistemde 3500 metrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir.



Dönüm Hangi Ölçüleri Belirtmek İçin Kullanılır?



Dönüm, eski bir Osmanlı terimidir. Bu kavram bir ölçü birimidir ve alan hesaplamada kullanılmaktadır. Günümüzde halk arasında kullanılmaya devam edilmekte olup genelde; tarla, bahçe ve arsa gibi mekanların yüzölçümlerini tarif eder. Modern haliyle de dekar ile benzerlik göstermektedir.



Günümüzde dönüm ile metrekare arasındaki bağlantı basit bir hesaplama ile yapılabilmektedir. Ancak hesaptan emin olmak isteyenler İnternet üzerinde yer alan birim dönüştürme uygulamalarından da faydalanabilmektedir. Buna göre mevcutta dönüm üzerinden bilinen bir arazinin alanı metrekareye rahatlıkla çevrilebilmektedir.