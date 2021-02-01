1 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Güneş ve Mars kare açıda duruyor. Bu görünüm yüksek bir enerjimizin olduğunu ancak bunu kolaylıkla kötü biçimde kullanabileceğimizi anlatıyor. Kavgalar, tartışmalar ve inatlaşmalar, erkek figürlerle olan sorunlar çok dikkat çekebilir. Bugün isteklerimizi zorla ortaya koymamalı ve daha dengeli bir üslup geliştirmeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Gerek iş hayatında, gerekse evde daha sakin düşünmek, biraz yavaşlamak yararlı olacak. Günün ilk yarısında endişeler ya da sıkıntı yaratabilecek unsurlar daha fazla. Saat 14:25’ten sonra bu dengeyi daha iyi kurabiliriz. Bugün Venüs’ün Saka burcuna ilerlemesi ile birlikte, ilişkilerimize daha akılcı bakma şansımız artıyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Mısır İstikrar ve sağlamlık arıyoruz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.