10 aydan fazladır gebe olan yüzlerce kadın var
Türkiye genelinde gebelikleri 300 günü aşan hamile kadınlar olduğu tespit edildi.
Doğum yapmış olmalarına rağmen kağıt üzerinde hala gebe gözüken yüzlerce kadının 300 günden fazla bir zamandır gebe olarak kayıtlara geçtiği tespit edildi. Durumu fark eden Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı yetkilileri 81 ile uyarı yazısı gönderdi.81 ilin halk sağlığı müdürlüklerine gönderilen uyarı yazısında aile hekimlerinin 300 günü aşan gebelikleri sonlandırmaları istendi.Sağlık.NET’e gönderilen verilerin incelenmesi sırasında 300 günü aşan ve sonlandırılması yapılmayan gebelikler bulunduğunun tespit edildiği kaydedilen uyarı yazısında şunlar belirtildi: “Süresi geçtiği halde devam eden gebeliklerin geçmişe yönelik olarak sonlandırılabilmesi için iş kuralı değiştirilmiş ve sisteme yansıtılmıştır. Bahse konu sonlandırılmamış gebelikler listesi karar destek sistemi Halk Sağlığı Denetim Raporları menüsü altında yayınlanmıştır. Aile Hekimleri 300 günü aşan sonlandırılmamış gebelikleri USVS kuralları doğrultusunda sonlandırmalarını rica ederiz.”