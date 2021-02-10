10 Şubat 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay ile birlikte, Saka burcunda dikkat çekici bir gezegen birikimi var. Daha odaklı, kararlı ve düşünsel açıdan net olmak isteyebiliriz. Bizi duygusal açıdan özgürleştirmesini istediğimiz konulara zaman ayırabiliriz. Sosyal konular, gruplar ve yenilik içeren istekler öne çıkabilir. Ancak henüz yeniay gerçekleşmediği için daha sabırlı olmamız gerekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Fazla katı olmamaya dikkat edelim. Hemen öğle sonrasında bazı kısıtlamalar ve sıkışıklıklar olabilir. Bu saatlerde daha derin düşünmeye ihtiyacımız olabilir ve kendimizi pek şanslı hissetmeyebiliriz. Bizi duygusal açıdan geren, sertleştiren durumlar içinde olabiliriz. Ancak gelecek yönünde yeni şeyler üzerinde plan yapmak daha yararlı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/ Kamış Kendimizi yeni gelişmelere hazırlayabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Yeni koşullar var. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabiliriz.