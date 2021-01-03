11.22 Saat Anlamı Nedir? Saat 11 22 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 11.22’yi gösterdiğinde ise altında saklı olan anlam, onun ve sizin ne kadar ayrı karakterlerde olduğunuza işaret eder.

11.22 Saat Anlamı

Ondan hoşlanıyorsunuz. Belki hiç tanımadan belki de tanıdığınız kadarıyla başlayan bir hoşlantıdır. Fakat aslında birbirinizden olabildiğince ayrı ve zıt karakterlerde iki kişisiniz. Zıt kutuplar birbirini çeker diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Bu doğru olabilir. Fakat söz konusu ileriye dönük ilişkiler olduğunda bu söze dayanmak pek mantıklı değildir. Çünkü iki kişinin birlikte yapabileceği ortak paylaşımlar yoksa ilişki de alt üst olur.

Sevgili ya da eşler için 11.22 saat anlamı da hemen hemen aynı noktaya çıkıyor. İlişkinizde meydana gelen kavgaların çoğu birbirinizle hiçbir benzerliğinizin bulunmamasıdır. O her ne kadar aktif bir kişiyse siz bir o kadar pasif ya da o ne kadar pasif ise siz o kadar aktifsiniz ve doğal olarak ilişkinin içerisinde bu denli tartışmaların olması da gayet doğal…