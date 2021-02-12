12 Şubat 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Sabah 10:23’ten itibaren Balık burcuna ilerleyen Ay bugün yaratıcı konulara, hayal gücümüzü kullanabileceğimiz fırsatlara işaret ediyor. Sanatsal uğraşlara ya da psikolojik açıdan bizi besleyen, ilham almamızı sağlayan imkanlara yönelebiliriz. İyilik duygusu, insancıl tutumlar ve bu yönde uğraşlar açısından yapılabilecek çok şey var.

Nelerden kaçınmalı? Yeniayın enerjisi ile birlikte daha pozitif ve hevesli olabiliriz. Yeni istekler ve hayaller içindeyiz. Ancak dağılmamaya da bakalım. Zira yapabileceğimiz şeyler çok net olmayabilir. Hayalini kurduğumuz şeyler üzerinde daha somut adımlar atmak gerekiyor. Bu nedenle, sadece düşünce düzeyinde kalmayalım ve cesaret de gösterelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Çakmaktaşı İlişkilerimize özellikle dikkat edelim. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.