13.12 Saat Anlamı Nedir? Saat 13 12 İse Ne Anlama Gelir?
Bazı saatler, sayıların dizilimi ile farklı manalara sahiptir. Bu manalar uzun yıllardır bilinen ve tesadüfen görüldüğünde kişiye bazı işaretler verir. Çift ve ters saatlerin yanı sıra kimi kombinasyonlarda bizlere bir şeyler anlatır. İşte, tüm detaylar.
Saatler 13.12’yi gösterdiğinde, eğer bu zamana denk gelip görürseniz bilin ki onunla aranızda ikinizin de anlam veremediği bir bağlanma sorunu var.
13.12 Saat Anlamı
Bağlanma sorunu pek çok kişinin bahanesidir. Fakat sizde durum bir bahaneden ibaret değil. Gerçekten ikinizin arasında bir bağlanma problemi mevcut. Öyle ki 13.12 saat anlamı size bunu işaret ediyor. Birbirinizi seviyor musunuz yoksa öylesine takılıyor musunuz? Pek belli değil. Ortada bir ilişki var fakat bu ilişkinin bir adı yok gibi. Şayet siz bir isim konmasını istiyorsunuz ama sanki o kişi içinize sinmiyor.
Her ne kadar sessiz kalsanız da aslında sizde bir türlü ona bağlanamıyorsunuz. Sessizliğinizin asıl nedeni onu kaybetmek değil de daha çok sevgisizliğiniz ve bağlanamıyor olmanız. Bu problemi ortadan kaldırmak için kendinizle bir savaş içerisine girmişsiniz. Fakat olmuyorsa zorlamanın bir manası yok.