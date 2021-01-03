13.12 Saat Anlamı Nedir? Saat 13 12 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 13.12’yi gösterdiğinde, eğer bu zamana denk gelip görürseniz bilin ki onunla aranızda ikinizin de anlam veremediği bir bağlanma sorunu var.

13.12 Saat Anlamı

Bağlanma sorunu pek çok kişinin bahanesidir. Fakat sizde durum bir bahaneden ibaret değil. Gerçekten ikinizin arasında bir bağlanma problemi mevcut. Öyle ki 13.12 saat anlamı size bunu işaret ediyor. Birbirinizi seviyor musunuz yoksa öylesine takılıyor musunuz? Pek belli değil. Ortada bir ilişki var fakat bu ilişkinin bir adı yok gibi. Şayet siz bir isim konmasını istiyorsunuz ama sanki o kişi içinize sinmiyor.

Her ne kadar sessiz kalsanız da aslında sizde bir türlü ona bağlanamıyorsunuz. Sessizliğinizin asıl nedeni onu kaybetmek değil de daha çok sevgisizliğiniz ve bağlanamıyor olmanız. Bu problemi ortadan kaldırmak için kendinizle bir savaş içerisine girmişsiniz. Fakat olmuyorsa zorlamanın bir manası yok.