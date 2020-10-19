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19.10.2020 - 12:59 |

13.13 Saat Anlamı Nedir? Saat 13 13 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler, pek çok kez ilişki durumu ve partnerin hisleri hakkında kişilere ipucu verir. Bu saatlerden biri de 13.13'tür. Günün öğlen saatlerinde 13.13'ü görmek pek çok konuda mesaj iletiyor olabilir. 13.13 saat anlamı nedir? Saat 13.13 ise ne anlama gelir, sorularını sizler için yanıtladık.

13.13 Saat Anlamı Nedir? Saat 13 13 İse Ne Anlama Gelir?
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 Saatin 13.13 olması, bilinen ya da bilinmeyen bir partnerin duygu durumuyla ilgili haber vermesidir. Bu haber kişilerin ilişki durumuna göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır.

 13.13 Saat Anlamı Nedir? 

 Saatin 13.13 gibi birbirini tekrarlayan şekilde olmasına çift saatler denir. Çift saatler, kişilerin yaşamlarındaki pek çok konu için dikkatli olmasını, göremediği şeyleri görmesini sağlamaktadır. 13.13 de bir çift saat olarak, öğle saatlerinde hatırlanması gereken birini veya birilerini hatırlatır. Böylelikle kişilerin ilişki durumlarına dair ipucu verir.

 Saat 13.13 İse Ne Anlama Gelir?

 Saat 13.13'ün anlamı, konuşmaya çekinen birinin olduğunun haberini vermektedir. Bu kişi hem saati gören kişiye aşık hem de yazmaya çekinecek kadar utangaçtır. Bazı durumlarda saatin işaret ettiği kişinin kim olduğu bilinmeyebilir. Biraz daha dikkatli bakılmalı ve aslında kendisini çok belli eden o kişi fark edilmelidir. 

 İlişkisi olan kişiler için ilişkilerinde biraz daha dikkatli olması gerektiğini saat 13.13 söyler. Çünkü partnerinin herhangi bir konuyla ilgili yazmaya çekindiği bir sorunun habercisi niteliğindedir. Tam da saatin 13.13 olduğu esnada bu konu üzerinde düşünüyor ama kendini bir türlü açıklayamıyordur. 

 Saati 13.13 Görmek İyi midir?

 Saatin 13.13 görülmesi iki anlamda iyidir. Bu anlamlardan biri, saati gören kişiye aşık ama yazmaya çekinen biri olduğunun haberini verir. Böylelikle gelen bir aşk ilanı sayesinde kimse şaşkınlık içinde olmaz. İkinci anlamı ise, kötü giden bir sorunun düzeltilmesine yardımcı olur. Partner ile yapılan güzel bir konuşma ile her şey tatlıya bağlanabilir.

 

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