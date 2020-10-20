13.31 Saat Anlamı Nedir? Saat 13 31 İse Ne Anlama Gelir?

Çift rakamlar ile beraber ters rakamlar üzerinden saat dilimleri özellikle ilişki anlamında bazı bilgiler sunar. Bu bilgiler daha çok o gün ile beraber çiftler arasında gelecek hakkında da pek çok bilgiyi sağlamaktadır. 13 31 zaman dilimine denk geldiğiniz zaman da ortaya çıkan anlamı dikkate alabilirsiniz.



13.31 Saat Anlamı Nedir?



13.31 saat diliminin anlamı ilişkide olduğunuz kişinin sizi umursadığını göstermektedir. Siz onu ne kadar düşünürseniz düşünün, onun sizi hiç düşünmediğini ve hiç aklına gelmediğini fark edebilirsiniz. Aklında her zaman başka şeyler var ve sizin bu düşünceler arasında olmadığınızı dile getirmektedir.



Sizin tam zıttınız olarak sizi hiç düşünmüyor ve aslına bakılırsa pek de umursamıyor şeklinde ifade edilir. O yüzden sevdiğiniz veya hoşlandığınız kişiyle bugün tam da bazı şeyleri konuşmanız gereken bir gün olduğunu söylemek mümkün. Neler olduğunu ve neden böyle bir düşünce içerisinde olduğuna dair açık ve net bir şekilde konuşabilirsiniz.



Hatta sevdiğiniz kişinin sizden ayrılmak istediğini ancak bunu bir türlü dile getiremediğini düşünebilirsiniz. Tabii bu durumu karşılıklı konuşarak tatlıya bağlayabilir ve aradaki ilişkinin güçlenmesine de olanak verebilirsiniz. Sonuç ya da sebep ne olursa olsun mutlaka saatinizi 13.30 bir zaman dilimine denk geldiğiniz vakit, o gün bir randevu ayarlamalı ve sevdiğiniz kişiyle buluşmalısınız. Bu sayede konuşarak tüm sorunları beraber çözüme kavuşturabilir ve bir karara varabilirsiniz.