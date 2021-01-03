14.13 Saat Anlamı Nedir? Saat 14 13 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 14.13'ü gösterdiğinde ilişkinizde rayında gitmeyen bir şey olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü rakamlar terse doğru gidiyor.

14.13 Saat Anlamı

Onunla ilişkinizde yolunda gitmeyen bir şeyler var. Sizde bunu alenen hissediyorsunuz fakat bir süre beklemeyi seçmişsiniz gibi görünüyor. Yolunda gitmeyen konular sizden kaynaklı değil. Tamamen ondan kaynaklı birtakım problemler söz konusu. Kendini bu ilişkiye ve size adayamıyor. Onun aklındaki ilişki tabirine uymuyorsunuz ve bunu size nasıl söyleyeceğini bilmiyor.

Yakın zamanda bir uzaklaşma durumu söz konusu olabilir. 14.13 saat anlamı size bunu ifade etmeye çalışıyor. Birbirinizle benzer taraflarınız olmasına rağmen söz konusu ilişki olduğunda yürütemeyeceğinizi artık anlamanız gerekiyor. Çünkü karşı tarafın beklentilerini karşılayamıyorsunuz ve başkası için belki de daha iyi bir sevgili olabilirsiniz. Fakat onun için değilsiniz. Kafasında kurduğu ve düşündüğü kriterlerin içerisinde yer almıyorsunuz.