15 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde enerjik Koç burcunda ilerleyen Ay hareketlilik ve hevese işaret ediyor. Bugün pek çok konuda hızlı hareket edebiliriz. Yeni ve orijinal fikirler var. Düşüncelerimizle ve cesaretimizle dikkat çekeceğiz. Böyle zamanlarda fazla aceleci davranmak ilişkilerde yanlış anlamalara yol açabilir. Yine de iyimserliğimizi doğru yönde kullanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Başlangıç yapmak ve yenilikler düşünmek için uygun koşullar var. Sabah saatlerinde biraz daha sakin ve planlı olmaya bakalım. Fiziksel açıdan riskli durumlar yaşanabilir. Ay’ın ışığı büyürken akşam saatlerinde çok daha atılgan davranabiliriz. Bu saatlerde daha heyecanlı ve duygusal yönden tepkisel olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Çakmaktaşı Yeteneklerimize odaklanalım. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar bulabiliriz. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.