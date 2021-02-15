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15.02.2021 - 00:00 |

15 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Yenilik peşindeyiz! 15 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumuna göre bugün neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?

15 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde enerjik Koç burcunda ilerleyen Ay hareketlilik ve hevese işaret ediyor. Bugün pek çok konuda hızlı hareket edebiliriz. Yeni ve orijinal fikirler var. Düşüncelerimizle ve cesaretimizle dikkat çekeceğiz. Böyle zamanlarda fazla aceleci davranmak ilişkilerde yanlış anlamalara yol açabilir. Yine de iyimserliğimizi doğru yönde kullanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Başlangıç yapmak ve yenilikler düşünmek için uygun koşullar var. Sabah saatlerinde biraz daha sakin ve planlı olmaya bakalım. Fiziksel açıdan riskli durumlar yaşanabilir. Ay’ın ışığı büyürken akşam saatlerinde çok daha atılgan davranabiliriz. Bu saatlerde daha heyecanlı ve duygusal yönden tepkisel olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Çakmaktaşı   Yeteneklerimize odaklanalım. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar bulabiliriz. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabırlı olmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsinizDevamını Oku

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Bugün

Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Geleceğe yönelik planlar içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.  Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Akşam saatlerinde yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yoğun bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

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