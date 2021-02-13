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HaberlerAstroloji Haberleri 15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı!
13.02.2021 - 00:00 |

15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı!
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Bu hafta Ay büyürken daha hızlı hareket etme ve kendimizi kolayca anlatma imkanına sahibiz. 15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı. İletişimde ve düşüncelerimizi faydalı şekilde kullanma konusunda ilginç fırsatlar bulabiliriz. Eğitsel işler, yabancılarla ilgili gelişmeler, akademik uğraşlar açısından şanslı adımlar mümkün. Aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirmek ve yeniden uyum yaratmak açısından da uygun şartlar var. Bu dönemde sarsıcı değişiklikler, bizi huzursuz eden bazı koşullar da gündeme gelebilir. Özellikle 17-19 tarihleri arasında beklenmedik durumlar, gerilimler, sarsıcı olaylar dikkat çekebilir. İstikrar bulmakta zorlanabiliriz. 18’inden itibaren Balık burcu başlarken, daha esnek davranmak durumundayız. 20’si civarında aşkta ve beğenilerimizde bazı tartışmalar gündeme gelebilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

14 Şubat Pazar

Günün ilk yarısında daha hayalci ve pasif olabiliriz. Akşam saatlerinde daha enerjik olacağız.

15 Şubat Pazartesi

Bugün cesaret göstermek ve yenilik yapmak adına daha şanslıyız.

16 Şubat Salı

Sabah saatlerini daha iyi değerlendirmeye bakalım. Yeni adımlar destekleniyor.

17 Şubat Çarşamba

Biraz daha temkinli olmak ve inatlaşmamak gerekiyor. Kendimizi ani durumlar içinde bulabiliriz.

18 Şubat Perşembe

Aceleci olmamalıyız. Gün içinde kazalar, aksilikler ve huzursuzluklar gündeme gelebilir.

19 Şubat Cuma

İşler istediğimiz hızda ilerlemiyor olabilir. Ancak daha sakin davranmaya ihtiyacımız olacak.

20 Şubat Cumartesi

Bugün zekamızı ve yeteneklerimizi daha akıcı şekilde kullanabiliriz.

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Bugün

Bugün Ay Balık’ta ilerlerken kendi psikolojinize, iç sesinize daha çok kulak vermelisiniz. Sezgilerinizi daha çok kullanabilirsiniz. Pozitif kalmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sanatsal açıdan yaratıcı konular ve size olumlu beklentiler getirebilecek temalar var. Gelecek yönünde düşünmek, en azından hayal etmek faydalı olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın sizi daha sorumlu hissettiren durumlar var. En azından kendinizi daha çok gösterebilecek hayaller kurabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bu hafta sonunda daha yumuşak ve akıcı enerjiler içindesiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve ruhsal açıdan yenilenmek mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal alanda bazı sıkıntıların ya da yanlış anlamaların olabileceği bir gündesiniz. Ortaklı işlerde sınırlarınızı koymayı bilmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ya da karşılıklı durumlar içinde daha dengeli olmaya bakın. Kolayca etkilenebiliyorsunuz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sağlık ya da hizmet konusunda sizi biraz daha hassas kılan koşullar olabilir. Kimi zaman fedakarlık göstermeniz de gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Daha pozitif ve hayalci olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara ya da eğlenceli olabilecek işlere zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde evde daha meşgul olabilir ve evdekilerle daha çok ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygusal açıdan biraz dalgalı da olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kafaca yaratıcı olabileceğiniz uğraşlar ve sizi duygusal açıdan yakın çevrenizde daha hassas ve verici kılabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Para durumunuz üzerinde daha fazla düşünme gereği duyabilirsiniz. Ancak daha gerçekçi ve kontrollü olmak gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken duygusal açıdan daha dalgalı ve hülyalı olabilirsiniz. Kendi sağlık ve düzeninizle, aile ile ilgili durumlar var.Devamını Oku

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