15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı!

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün Ay Balık’ta ilerlerken kendi psikolojinize, iç sesinize daha çok kulak vermelisiniz. Sezgilerinizi daha çok kullanabilirsiniz. Pozitif kalmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sanatsal açıdan yaratıcı konular ve size olumlu beklentiler getirebilecek temalar var. Gelecek yönünde düşünmek, en azından hayal etmek faydalı olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın sizi daha sorumlu hissettiren durumlar var. En azından kendinizi daha çok gösterebilecek hayaller kurabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bu hafta sonunda daha yumuşak ve akıcı enerjiler içindesiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve ruhsal açıdan yenilenmek mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Duygusal alanda bazı sıkıntıların ya da yanlış anlamaların olabileceği bir gündesiniz. Ortaklı işlerde sınırlarınızı koymayı bilmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ya da karşılıklı durumlar içinde daha dengeli olmaya bakın. Kolayca etkilenebiliyorsunuz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sağlık ya da hizmet konusunda sizi biraz daha hassas kılan koşullar olabilir. Kimi zaman fedakarlık göstermeniz de gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Daha pozitif ve hayalci olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara ya da eğlenceli olabilecek işlere zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde evde daha meşgul olabilir ve evdekilerle daha çok ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygusal açıdan biraz dalgalı da olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kafaca yaratıcı olabileceğiniz uğraşlar ve sizi duygusal açıdan yakın çevrenizde daha hassas ve verici kılabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Para durumunuz üzerinde daha fazla düşünme gereği duyabilirsiniz. Ancak daha gerçekçi ve kontrollü olmak gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku