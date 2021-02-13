15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Ay büyürken daha hızlı hareket etme ve kendimizi kolayca anlatma imkanına sahibiz. 15’inde oldukça güçlü enerjiler saklı. İletişimde ve düşüncelerimizi faydalı şekilde kullanma konusunda ilginç fırsatlar bulabiliriz. Eğitsel işler, yabancılarla ilgili gelişmeler, akademik uğraşlar açısından şanslı adımlar mümkün. Aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirmek ve yeniden uyum yaratmak açısından da uygun şartlar var. Bu dönemde sarsıcı değişiklikler, bizi huzursuz eden bazı koşullar da gündeme gelebilir. Özellikle 17-19 tarihleri arasında beklenmedik durumlar, gerilimler, sarsıcı olaylar dikkat çekebilir. İstikrar bulmakta zorlanabiliriz. 18’inden itibaren Balık burcu başlarken, daha esnek davranmak durumundayız. 20’si civarında aşkta ve beğenilerimizde bazı tartışmalar gündeme gelebilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
14 Şubat Pazar
Günün ilk yarısında daha hayalci ve pasif olabiliriz. Akşam saatlerinde daha enerjik olacağız.
15 Şubat Pazartesi
Bugün cesaret göstermek ve yenilik yapmak adına daha şanslıyız.
16 Şubat Salı
Sabah saatlerini daha iyi değerlendirmeye bakalım. Yeni adımlar destekleniyor.
17 Şubat Çarşamba
Biraz daha temkinli olmak ve inatlaşmamak gerekiyor. Kendimizi ani durumlar içinde bulabiliriz.
18 Şubat Perşembe
Aceleci olmamalıyız. Gün içinde kazalar, aksilikler ve huzursuzluklar gündeme gelebilir.
19 Şubat Cuma
İşler istediğimiz hızda ilerlemiyor olabilir. Ancak daha sakin davranmaya ihtiyacımız olacak.
20 Şubat Cumartesi
Bugün zekamızı ve yeteneklerimizi daha akıcı şekilde kullanabiliriz.