16 yıl sonra gelen ikiz sevinci

16 yıldır evli olan 39 yaşındaki Sultan ve Aydın Öztürk çifti, Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nde tedaviye başladı. Tedavinin ardından Öztürk çifti, dünyaya gelen ve Zehra Nida ile Hayriye Nisa adını verdikleri ikiz bebekleriyle, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Baba olmak için 16 yıl bekleyen ve kızlarının dünyaya gelmesi ile özlemi sona eren Aydın Öztürk, tedavi sürecinin sabır ve özveri gerektirdiğini söyledi. Bebek sahibi olmak isteyen ailelerin umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Öztürk, “Evlendiğimizden bu yana çocuğumuz olmasının hayalini kuruyoruz.



Daha önce iki kez aşılama yöntemini denedik. Ancak bu denemelerin sonucu olumsuz oldu. Bu süreç içerisinde birçok kez çocuğumuzun olamayacağı yanıtını da aldık. Ancak umutsuzluğa kapılmadan araştırmaya devam ettik. Bir yakınımızın önerisi ile Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’ne başvurduk. Buradaki ilk tüp bebek denemesinde, eşim ikiz çocuklarımıza gebe kaldı. Çocuklarımız sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Artık evimizin içinde çocuk sesini duymanın özlemini çektiğim günler geride kaldı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, ekibi ile birlikte sürekli destek olan Op. Dr. Arzu Yurci’ye teşekkür ediyorum” sözleri ile mutluluğunu dile getirdi.



İKİZLER EVİN NEŞESİ OLDU



Annelik mutluluğunu 16 yıl sonra tadan Sultan Öztürk de, kızlarının aileye katılması ile bambaşka bir yaşama kavuştuklarını dile getirdi. Çocuk sahibi olmak istemenin yeterli olmadığını ve bunun için çiftlerin kararlılıkla hareket etmesini dile getiren Öztürk, “Anne olmanın verdiği mutluluk kelimelerle anlatılamaz. Yıllarca sessizce yaşadığımız hayatımıza renk ve canlılık geldi. Bebeklerim artık evimizin ve ailemizin neşe kaynağı. Hiçbir kadın annelik duygusundan kendini mahrum etmesin. Çocuk sahibi olmaktan vazgeçmesin. Bizim tedavimizin başarılı olmasında doktorumuza duyduğumuz güvenin de yeri büyüktü. Eğer kendimizi güvendiğimiz bir doktora emanet etmeseydik, belki de yine sonuç hüsran olacaktı. Bizi mutluluğa kavuşturan doktorumuza binlerce teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.



Öztürk çiftinin tedavisini gerçekleştiren Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nde Op. Dr. Arzu Yurci ise, “Sultan ve Aydın Öztürk, 16 yıldır çocuk sahibi olmayı bekliyordu. Daha önce iki aşılama yönteminden başarılı sonuç alamamışlardı. Çift bize başvurduktan sonra tedavisine başladık ve ilk denemede başarılı sonuç elde ettik. Çok sağlıklı ikiz bebekleri dünyaya geldi. Onların mutluluğunda pay sahibi olmaktan bizler de mutluyuz” diye konuştu.