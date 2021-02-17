17 Şubat 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün sabah erken saatlerde (6:11) Boğa burcuna ilerleyen Ay maddi yönü olan, pratik, somut işlerde daha becerikli olabileceğimizi anlatıyor. Oldukça kararlıyız. Ayrıca güzel olan şeylere, estetik ve sanatsal yönden başarılı olabilecek işlere zaman ayırabiliriz. Düşüncelerimizde daha yapıcı ve kararlıyız.

Nelerden kaçınmalı? Yine de böyle zamanlarda aşırı inat ya da kıskançlığın getirebileceği durumlara, ani koşullara dikkat etmek faydalı olabilir. Hemen öğleden sonraki saatlerde dağınıklık, fazla etki altında kalma ve bizi bir ölçüde engelleyen ya da yavaşlatan durumlar içinde olabiliriz. Sorumlulukları ihmal etmemiz gerektiğini anlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yönetici Hayaller öne çıkıyor. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım. İşbirlikleri yaratabiliriz.