19 Aralık 2020 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay Koç burcunda büyürken oldukça istekli ve girişkeniz. Pek çok konuda hızlı ilerleme var. Geçmişi geride bırakma duygusu ile ilerlemek istiyoruz. Bugün cesaretimizi kullanabileceğimiz işlere odaklanabiliriz. Oğlak burcunun son gününde enerji değişimi yaşanmakta. Bugün koşulların yeni bir hal aldığını görebilir ve daha umutlu davranabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerinde karşılıklı konularda ve isteklerde bazı çelişkiler, huzursuzluklar olabilir. Eğer alışveriş gibi bir konu var ise, bazı yanlış değerlendirmeler yapabiliriz. Günün geç saatlerinde daha olumlu koşullar var. Bu saatlerde iletişim, konuşmalar, yeni fikirler öne çıkmakta. Saat 13:39’dan itibaren Saka burcu başlıyor olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Maymun İstikrar yaratmak zor olabilir. Tzolkin’e göre zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Çok hareketli bir gündeyiz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.