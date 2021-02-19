19 Şubat 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Günün büyük bir bölümünde Ay Boğa burcunda ilerliyor. Maddi açıdan meşgul eden konular, para ihtiyacı ve elimizdekileri daha iyi kullanma zorunluluğu dikkat çekmekte. Bugün işler istendiği hızda ilerlemeyebilir ve yavaşlama olabilir. Bizi öfkelendiren ya da huzursuz eden bir durum yüzünden kendimizi gergin hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak önümüzde net ya da açık bir hedef de yok. Bu nedenle süregelen düşüncelere takılıp kalabiliriz. Belirsizlikler ya da hareketsizlik içeren durumlar, işe yönelik sorumluluklar yüzünden kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Sabah 10:27’den saat 19:03’e kadar Ay boşlukta kalacak. Daha önemsiz işlere zaman ayırmak doğru olacak. Bu saatten sonra kendimize yeni ilgi alanları bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Rüzgar Eksikleri toparlayalım. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.