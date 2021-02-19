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19.02.2021 - 00:00 |

19 Şubat 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Takılı kalmayalım! 19 Şubat 2021 Cuma burç yorumuna bugün neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?

19 Şubat 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Günün büyük bir bölümünde Ay Boğa burcunda ilerliyor. Maddi açıdan meşgul eden konular, para ihtiyacı ve elimizdekileri daha iyi kullanma zorunluluğu dikkat çekmekte. Bugün işler istendiği hızda ilerlemeyebilir ve yavaşlama olabilir. Bizi öfkelendiren ya da huzursuz eden bir durum yüzünden kendimizi gergin hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak önümüzde net ya da açık bir hedef de yok. Bu nedenle süregelen düşüncelere takılıp kalabiliriz. Belirsizlikler ya da hareketsizlik içeren durumlar, işe yönelik sorumluluklar yüzünden kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Sabah 10:27’den saat 19:03’e kadar Ay boşlukta kalacak. Daha önemsiz işlere zaman ayırmak doğru olacak. Bu saatten sonra kendimize yeni ilgi alanları bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Rüzgar  Eksikleri toparlayalım. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz.  Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.

 

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BALIK
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var.  Sorumlu olduğunuz işlerinizde biran önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. İşlerinizde bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak sizin için iyi olabilir. Akşam saatlerinde koşullar yorucu bir hal alabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Bazı konularda fazla hayalci olmamaya özen gösterin.  İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Bugün bedene ait konular ön plana çıkabilir. Öğlen saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Günün dinamizmini akşam dinlenerek geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde ifadelerinize özen gösterin. Sorumluluk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki insanları da olaylara katmak isteyebilirsiniz. Gün içinde paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Bazı zamanlar sıkışıklıklar meydana gelebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı konularda üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde fazla detaylara takılmamanızda fayda var. Akşam saatleri sakin geçebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde hayatınıza yeni anlamlar katmak için başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı konuların netleşmesi sizi rahatlatacaktır. Duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha fazla adayabilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması sizin işlerinizi yavaşlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla güven tazelemeye ihtiyacınız olan zamanlardasınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşiniz ve eşinizin yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Bazı anlaşmalar için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda net göremediğiniz şeyler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği sizi rahatlatacaktır. Ruhsal dengenizi korumakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkaları ile paylaşım içinde olmaktan keyif alacaksınız. Sevdikleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda risk alacağınız durumlar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bazı dikkatsizlikler yaşanabilir. Gün içinde kendinizi doğru ifade edebileceksiniz. Tartışmaları fazla uzatmamakta fayda var. Akşam saatleri daha sakin geçebilir. Akışta kalmaya ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

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