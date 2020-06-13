19 ve 20’si civarında bitişler ve sonlanmalar var
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Bu hafta Yengeç’te Güneş tutulması yaklaşırken, Merkür de geri harekete dönüyor. Düşüncelerimizde özellikle bizi duygusal alanda meşgul eden, hassas kılan konularda yeniden ele almamız gereken konular var. Eve, aileye yönelik konular, ailemizi ya da sevdiklerimizi ilgilendiren alanlarda daha hassas bir dönemdeyiz. Bu dönemde sözlerimizde açık ve net olmak pek kolay olmayabilir, bu nedenle gizli kalan bilgiler, haberler pek çok şeyi erteleyebilir, değiştirebilir. 19 ve 20’si civarında bitişler, sonlanmalar ve çift durumlara son verebileceğimiz olaylar da söz konusu.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
14 Haziran Pazar
Kendimizi daha cesur ve mücadeleci bulabiliriz. Enerjimizi yapıcı yönde kullanalım.
15 Haziran Pazartesi
Ortaklaşa konularda ve aşkta daha sabırlı olalım. Bugün beraberliklerde çelişkili tutumlar gündeme gelebilir.
16 Haziran Salı
Günün ilk yarısında koşullar pek tutarlı olmayabilir. Akşam saatlerinde daha pozitif olmaya çalışalım.
17 Haziran Çarşamba
Bugün pratik konular ya da işe yönelik konularda daha etkin ve çalışkan olmak durumundayız. Gayret içindeyiz.
18 Haziran Perşembe
Kişisel gücümüzü ortaya koymak ve en iyisini yapmak için çaba gösterebiliriz.
19 Haziran Cuma
Bugün aşkta ve arkadaşlıklar içinde canlılık var. Ancak biraz da sabırlı olmak gerekiyor.
20 Haziran Cumartesi
Güneş tutulması öncesinde kendimizi sıkışık bir atmosferde hissedebiliriz. Yenilikler kapıda.