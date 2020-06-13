MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri 19 ve 20’si civarında bitişler ve sonlanmalar var
13.06.2020 - 00:00 |

19 ve 20’si civarında bitişler ve sonlanmalar var

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

19 ve 20’si civarında bitişler ve sonlanmalar var
ABONE OL

Bu hafta Yengeç’te Güneş tutulması yaklaşırken, Merkür de geri harekete dönüyor. Düşüncelerimizde özellikle bizi duygusal alanda meşgul eden, hassas kılan konularda yeniden ele almamız gereken konular var. Eve, aileye yönelik konular, ailemizi ya da sevdiklerimizi ilgilendiren alanlarda daha hassas bir dönemdeyiz. Bu dönemde sözlerimizde açık ve net olmak pek kolay olmayabilir, bu nedenle gizli kalan bilgiler, haberler pek çok şeyi erteleyebilir, değiştirebilir. 19 ve 20’si civarında bitişler, sonlanmalar ve çift durumlara son verebileceğimiz olaylar da söz konusu.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

14 Haziran Pazar

Kendimizi daha cesur ve mücadeleci bulabiliriz. Enerjimizi yapıcı yönde kullanalım.

15 Haziran Pazartesi

Ortaklaşa konularda ve aşkta daha sabırlı olalım. Bugün beraberliklerde çelişkili tutumlar gündeme gelebilir.

16 Haziran Salı

Günün ilk yarısında koşullar pek tutarlı olmayabilir. Akşam saatlerinde daha pozitif olmaya çalışalım.

17 Haziran Çarşamba

Bugün pratik konular ya da işe yönelik konularda daha etkin ve çalışkan olmak durumundayız. Gayret içindeyiz.

18 Haziran Perşembe

Kişisel gücümüzü ortaya koymak ve en iyisini yapmak için çaba gösterebiliriz.

19 Haziran Cuma

Bugün aşkta ve arkadaşlıklar içinde canlılık var. Ancak biraz da sabırlı olmak gerekiyor.

20 Haziran Cumartesi

Güneş tutulması öncesinde kendimizi sıkışık bir atmosferde hissedebiliriz. Yenilikler kapıda.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Günün ilk yarısında sizi daha kararsız ya da çaresiz kılan şeyler yaşanabilir. Ancak akşam saatlerinde pek çok konuda daha girişken davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında gelecek yönünde düşünmek ancak daha pozitif olmaya gayret etmelisiniz. Öğle sonrasında daha hızlı olaylar sizi şaşırtabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında evinize ya da ailenize yönelik sorumluluklar dikkat çekmekte. Akşam saatlerinde kendinizi daha hızlı ve bağımsız bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında uzaklarla ilgili konular ya da yeni insanlar hayatınıza çok şey katabilir. Akşam saatlerinde de kendinizi öne çıkarmakta daha iddialı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında sizi duygusal açıdan bağlayan ve huzursuz edebilecek koşullar var. Ancak akşam saatlerinde kendinize güveniniz çok daha yüksek.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında karşılıklı bir konu ya da evliliğinizle ilgili bir durum sizi daha çok meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yenilik yapmak zorunlu hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında zaman alan işler kimi zaman fedakarlık yapmanıza neden olabilir. Akşam saatlerinde daha iyi bir dinleyici olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında duygularınızı ifade etmeniz zor olmayacak ve fırsatlar sizi desteklemekte. Akşam saatlerinde ise kaza yaratabilecek aksiliklere dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında evinize, ailenize yönelik bir konuda daha hassas olabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha özgür ve yaratıcı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında yakın çevreniz ve kardeşler, ziyaretler sizi daha çok ilgilendirebilir. Akşam saatlerinde de eve yönelik konularda daha hızlı, kararlı olmak durumundasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında parasal işlerde daha pratik ve gerçekçi düşünmelisiniz. Dikkatsizlikler olabilir. Akşam saatlerinde konuşmalar ve ziyaretler harekete geçirici olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında Ay burcunuzda ilerlerken eve, ailevi işlere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Akşam saatlerinde yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebileceğiniz imkanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBaş döndürücü değişiklikler
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa13 Haziran Mars Neptün Kavuşumu: Su ve Ateş
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazKarantina İzlerinden Kurtulun
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDetoks Destekli Online Diyet
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCildiniz yaza hazır mı?
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaMiyomlara robotik çözüm
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtLenfoma tedavi yöntemleri
Menekşe Ahbap
Menekşe AhbapBilinen ve bilinmeyen yönleriyle yönetici asistanlığı
Adil Yıldırım
Adil Yıldırımİlişkilerde en popüler 5 konu
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekSınav kaygısından kurtulmanın yolları
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 ve 20’si civarında bitişler ve sonlanmalar var

19 ve 20’si civarında bitişler ve sonlanmalar var

Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık acilen nasıl giderilir? Kabızlık tedavisi nasıl olur? - Kabızlığa hızlı çözüm

Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık acilen nasıl giderilir? Kabızlık tedavisi nasıl olur? - Kabızlığa hızlı çözüm

Beden kitle indeksi nedir? Beden kitle indeksi nasıl hesaplanır? - Beden kitle endeksi tablosu

Beden kitle indeksi nedir? Beden kitle indeksi nasıl hesaplanır? - Beden kitle endeksi tablosu

İşte bilimsel olarak cevabı: Stres kanser yapar mı?

İşte bilimsel olarak cevabı: Stres kanser yapar mı?

Sıradaki Haber