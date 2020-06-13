19 ve 20’si civarında bitişler ve sonlanmalar var

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ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Günün ilk yarısında sizi daha kararsız ya da çaresiz kılan şeyler yaşanabilir. Ancak akşam saatlerinde pek çok konuda daha girişken davranabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında gelecek yönünde düşünmek ancak daha pozitif olmaya gayret etmelisiniz. Öğle sonrasında daha hızlı olaylar sizi şaşırtabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında evinize ya da ailenize yönelik sorumluluklar dikkat çekmekte. Akşam saatlerinde kendinizi daha hızlı ve bağımsız bulabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında uzaklarla ilgili konular ya da yeni insanlar hayatınıza çok şey katabilir. Akşam saatlerinde de kendinizi öne çıkarmakta daha iddialı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında sizi duygusal açıdan bağlayan ve huzursuz edebilecek koşullar var. Ancak akşam saatlerinde kendinize güveniniz çok daha yüksek.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında karşılıklı bir konu ya da evliliğinizle ilgili bir durum sizi daha çok meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yenilik yapmak zorunlu hale gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında zaman alan işler kimi zaman fedakarlık yapmanıza neden olabilir. Akşam saatlerinde daha iyi bir dinleyici olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında duygularınızı ifade etmeniz zor olmayacak ve fırsatlar sizi desteklemekte. Akşam saatlerinde ise kaza yaratabilecek aksiliklere dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında evinize, ailenize yönelik bir konuda daha hassas olabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha özgür ve yaratıcı hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında yakın çevreniz ve kardeşler, ziyaretler sizi daha çok ilgilendirebilir. Akşam saatlerinde de eve yönelik konularda daha hızlı, kararlı olmak durumundasınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında parasal işlerde daha pratik ve gerçekçi düşünmelisiniz. Dikkatsizlikler olabilir. Akşam saatlerinde konuşmalar ve ziyaretler harekete geçirici olabilir.Devamını Oku Devamını Oku