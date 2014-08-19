19.08.2014 - 09:56 | | AA
2 fincandan fazla içmeyin!
Günde 2 fincandan fazla kahve içen gebelerin bebeklerinin kan kanserine yakalanma riskinin artabileceği belirlendi.
Günde 2 fincandan fazla kahve içen gebelerin bebeklerinin kan kanserine yakalanma riskinin artabileceği belirlendi.
Bilim adamları, 20'nin üzerinde araştırmanın sonuçlarını inceledi ve gebelikte 2 fincandan fazla kahve tüketen anne adaylarının bebeklerinde kan kanseri riskinin yüzde 60 fazla olduğunu gördü.
Araştırma, günde 4 fincan ya da daha fazla kahve tüketenlerin bebeklerinde ise riskin yüzde 72'ye kadar çıktığını ortaya koydu.
Gebelere kahve tüketiminin günde 2 fincanla sınırlandırma önerisinde bulunan bilim adamları, kafeinin fetüsün DNA'sını değiştirdiğini ve hücrelerin tümörlerin oluşumuna daha meyilli hale getirdiğini düşünüyor.
Araştırmanın sonuçları "American Journal of Obstetrics and Gynaecology" dergisinde yayımlandı.