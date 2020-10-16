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16.10.2020 - 15:38 |

20.20 Saat Anlamı Nedir? Saat 20 20 İse Ne Anlama Gelir?

Saatlerin bir anlamı olduğu geçmişten günümüze varsayılan bir durum olarak ilerliyor. Yani aslına bakılırsa tüm saat dilimlerinin bir manası var ve bu manalar insanlara bazen çok şey anlatabilir. Özellikle çift saat dediğimiz saat dilimleri insanlara hayatları hakkında ve içinde bulundukları durumlar hakkında ipucu niteliğinde fikir ve bilgiler verebiliyor. İşte, 20.20 saat anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

20.20 Saat Anlamı Nedir? Saat 20 20 İse Ne Anlama Gelir?
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Saat dilimleri içinde farklı anlamlar taşıyan ve kişilere önemli ipuçları veren bir durum olarak değer görüyor. Özellikle çift saat diye adlandırdığımız saat dilimleri bize içinde bulunduğumuz durumun gerçeklerini anlatabilir. Önemli olan doğru ve zamanında yorumlamaktır. Çift saatler arasında en çok dikkat çeken saat dilimi 20.20 olarak biliniyor. Bu saat dilimi aslına bakılırsa çok da umut verici bilgiler içermiyor.

20.20 Saat Anlamı Nedir?

Eğer saatinize baktığınız da gördüğünüz saat dilimi 20.20 ise aklınıza ilk olarak sevdiğiniz kişi gelebilir. Fakat bu aslında pek olumlu bir durum değil. Çünkü saatin 20.20 olması aklınızdaki kişinin o anda başka bir kişi ile bir arada olduğunu anlatıyor olabilir.

Yapılan tahmin ve araştırmalarda 20.20 saat dilimine denk gelen birçok kişinin böyle bir durum ile karşılaştığı sıkça vurgulanır. Yani 20.20 saat dilimi sizin duygu beslediğiniz kişinin bir başkasına duygu beslediği olasılığını karşınıza çıkarıyor. Bu yüzde bu saate denk geldiğiniz de kendinize yeni bir rota çizmenin daha doğru olacağı düşüncesinde olmanız gerekir. Sizi üzmelerine izin vermeden olası durumları bu şekilde önceden engelleyebilirsiniz.

Saat 20.20 İse Ne Anlama Gelir?

Çift saatler arasında en çok dikkat çeken saat dilimi 20 20 olarak karşımıza çıkıyor. Bu saat dilimine denk geldiğiniz durumlarda sevdiğiniz kişinin o anda başka bir kişinin yanında olduğu anlamı çıkabiliyor. Yani bu konuda tedbirli olmanızı ve yolunuza kendinizi üzmeden devam etmeniz önerilir. Belki de sizin için çok daha iyi olacaktır.

 

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