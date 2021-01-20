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HaberlerAstroloji Haberleri 20 Aralık 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları
20.01.2021 - 00:00 |

20 Aralık 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Sert ve patlayıcı enerjiler var! 20 Aralık 2021 Çarşamba burç yorumuna göre bugün neler yapılabilir, nelere dikkat etmeli?

20 Aralık 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Saka burcu başlarken, Mars ve Uranüs de yan yana geliyor. Bir süredir gündemi geren koşullar en üst seviyeye çıkmış durumda. Bu günlerde daha tepkisel ve başkaldıran enerjiler dikkat çekiyor. Olaylara biraz daha akılcı bir tutumla yaklaşmak yararlı olacak. Oldukça kararlı olabileceğimiz bir gündeyiz.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğle öncesinde bizi duygusal açıdan baskılayan ya da tehdit eden koşullar var. Bu saatlerde sert tavırlar ve duygusal huzursuzluklar yaşanabilir. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle daha sakin ve temkinli davranalım. Bu saatlerde ani olaylar, risk içeren koşullar gelişmekte. Olası fiziksel risklere, kazalara karşı uyanık olmak durumundayız.  

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Süpürge  Elimizdeki bilgileri daha iyi kullanalım. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz.  Yeni dengeler aramak gerekiyor.  Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta ve esnek kalabilmeliyiz.

 

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. Hayal gücünüze dayalı işlerde daha başarılı olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Öğlen saatlerinde hayatınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklerinizi tamamlamak için zaman ayıracaksınız. İletişimden kaynaklı sıkıntılar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Karşıt fikirlerde olduğunuz insanlara karşı empati kurmanız gerekebilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz. Mevcut işlerdeki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Kendiniz için yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Özgürlük hissi içinde olacağınız zamanlar var. Beklenmedik konuşmaların içinde kalabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle buluşma planlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminiz kalabalık olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanacaktır. Fazla ateşli davranabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar ilginizi çekebilir. Akışta kalmaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bazı konulara karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Özgürlük konusunda fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gereken durumlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için fırsatlarınız olacak. Akşam saatlerinde sanatla ilgili programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda fedakâr davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceksiniz. Bazı konuları düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Özgürlüğünüz bugün daha önemli olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirecektir. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Evinizi düzenlemek için fırsat yaratabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Bazı konularda daha kolay risk alabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konular önem kazanabilir. Babanızla ilgili olan konulara biraz daha dikkat etmelisiniz. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin. Özgürlüğünüz için savaşmanız gerekebilir. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize daha fazla eğilmeniz gereken bir gündesiniz. Eksiklerinizi tamamlamak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş durumda bulabilirsiniz. Öğle saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları farklı tarafından alıp, ortamı sakinleştirebilirsiniz. Gün içinde ticari görüşmeler önem kazanabilir. Detaylara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi konularda daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve kendiniz için yeni yatırım paketleri hazırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak ve işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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