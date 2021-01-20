20 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Saka burcu başlarken, Mars ve Uranüs de yan yana geliyor. Bir süredir gündemi geren koşullar en üst seviyeye çıkmış durumda. Bu günlerde daha tepkisel ve başkaldıran enerjiler dikkat çekiyor. Olaylara biraz daha akılcı bir tutumla yaklaşmak yararlı olacak. Oldukça kararlı olabileceğimiz bir gündeyiz.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğle öncesinde bizi duygusal açıdan baskılayan ya da tehdit eden koşullar var. Bu saatlerde sert tavırlar ve duygusal huzursuzluklar yaşanabilir. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle daha sakin ve temkinli davranalım. Bu saatlerde ani olaylar, risk içeren koşullar gelişmekte. Olası fiziksel risklere, kazalara karşı uyanık olmak durumundayız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Süpürge Elimizdeki bilgileri daha iyi kullanalım. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Yeni dengeler aramak gerekiyor. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta ve esnek kalabilmeliyiz.