2020 Ağustos Ayı Hangi Burç Oluyor? Ocak Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

24 Temmuz ile 21 Ağustos arasındaki tarihlerde doğan kişiler Aslan burcudur. Burç grupları ateştir. Yönetici gezegeni Güneş olan aslan burcunun favori renkleri sarı, turuncu, kehribar ve altın rengidir.

Sarı safir uğurlu taşlarıdır. Şanslı sayıları 1 ve 4 olan aslan burcunun şanslı günü pazardır. Ayçiçeği ve kasımpatı bitkilerinin yanı sıra portakal, limon, ceviz, badem, defne ve hurma da en sevdiği ağaçlardır.

Ocak Ayında Doğanların Burç Özellikleri

Bu ayda doğan kişilerin burçları Oğlaktır. Oğlak burcu toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegenleri Satürn olan oğlakların renkleri kahverengi, yeşil ve kurşunidir. Kehribar, lal ve kırmızı kuvartz uğurlu taşlarıdır.

Şanslı sayıları 8 olan oğlakların şanslı günleri de cumartesidir. Kasımpatı, siyah gül, kadife çiçeği ve kamelya en sevdikleri çiçekler grubundadır. Çam, söğüt, karaağaç, kavak, bodur ağacı da en sevdikleri ağaçlardır. Oğlaklar geleceği planlama konusunda oldukça ustadır.