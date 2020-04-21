2020 Aralık Ayı Hangi Burç Oluyor? Aralık Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Burçlar insanların doğdukları aylara göre hesaplanır. Bu burçlar kişilerin karakterlerini ve özelliklerini yansıtmaktadır. Kişinin hangi burca sahip olduğunu bilmek için doğum tarihini bilmek gerekir.

12 tane farklı burç bulunmaktadır. Bu burçlar her bir ayı temsil etmektedir. Aralık ayı burcu yay burcudur. 1 Aralık ile 21 Aralık arası doğan herkes yay burcu özelliklerine sahiptir.

Aralık Ayı Doğan Burçların Özellikleri

Yay burcu olan kişiler genel olarak bakıldığında girişimci ve aktif bir yapıya sahip insanlardır. Pozitif enerjiye sahip yay burcu insanları Felsefe alanına meraklı insanlardır. Bunun dışında diğer bir özellikleri ise özgür ruhlu bir yapıya sahiplerdir. Özgürlüklerine düşkün ve baskı yapılmasından hoşlanmazlar.

Yay burcu kişiler genel olarak güler yüzlü, sevecen ve atılgan insanlardır. Meraklı olmalarından dolayı araştırmacı bir yapıya sahiplerdir. Öğrenme çabaları bulunmakla birlikte sorgulayıcı bir yapıya da sahiplerdir.