2020 Eylül Ayı Hangi Burç Oluyor? Eylül Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Astrolojide, gökyüzündeki yer alan 12 takımyıldızından her birisine burç denir. TDK da, burç kavramını bu şekilde açıklamıştır. Horoskoplarda çizilen göksel haritalardaki daire üzerine yerleştirilmiş biçimde, 12 bölümden her birisini oluşturan burçlar; aslında bir nevi takımyıldızlarının kendisidir.

Eylül Ayında Doğanların Burcu Nedir?

21 Ağustos ile 22 Eylül arasında doğan kişiler, başak burcudur. 23 Eylül'den, Eylül sonuna kadar olan ay dönemi ise, terazi burcuna girer. Yani Eylül ayı, ayın 23'üne kadar başak; sonrasında ise, terazi burcu özellikleri göstermektedir. Bu durum, her yıl hep aynıdır ve 2020 yılında da, yine aynı olacaktır.

Eylül Ayının Burç Özellikleri

Eylül ayında doğanlar, sonbahar çocuğu olup; doğayı severler. Bu ay, insanlara; titiz özellikler verir. Çocuklarına çok düşkün insanlar çıkar. Başak bireyleri, harcamalarını çok dikkatli yapar ve çok tutumludur. Terazi insanları ise, olaylara yaklaşımda adildir ve olayları tartarak karar vermeyi severler.