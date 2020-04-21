2020 Mayıs Ayı Hangi Burç Oluyor? Mayıs Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

2020 yılının getirdiği olaylar boğa burçlarında genellikle duygularına dokunacaktır. Yönetici olan gezegenleri Venüs'tür. Renkleri genellikle eflatun, pembe ve açık mavidir. Uğurlu taşları elmastır. Şanslı sayıları 6 ve şanslı günleri de Cuma'dır. Karşıt burçları ise akreptir. Pembe renkli güller, şebboy ve menekşe favori çiçekleridir. Elma, armut, eğreltiotu, asma, incir, selvi bitkisi de favori ağaçlarıdır.

Mayıs Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Maddeci bir özelliğe sahip olan boğa burçları, her zaman hedefleri doğrultusunda ilerlerler. En önemli istekleri sahip olmaktır. Birebir ilişkilerde oldukça güvenilir olan bu burçlar, bir başkasına güvenme konusunda zorlanırlar.

Çevrelerinde en çok aranılan arkadaştır, sıcakkanlı ve samimidir. Zevklerine düşkün olan boğalar, parayı bir araç olarak görür ve önemli olan kendi rahatlığıdır. Yatırım yapmayı severler. Finansal konulara oldukça ilgilidirler. Mal ve mülk sahibi olma konusunda fazlasıyla beceriklidir. Başarıyı seven boğalar, hedeflerinden asla şaşmazlar.