2020 Nisan Ayı Hangi Burç Oluyor? Nisan Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Astrolojide gökyüzünde yer alan 12 takımyıldızından her birine burç denilir. TDK’da bu şekilde açıklamıştır. Horoskopta çizilen göksel haritadaki daire üzerine yerleştirilmiş şekilde, 12 bölümden her birini oluşturan burçlar; aslında takımyıldızlardır.

Nisan Ayında Doğanların Burcu Nedir?

21 Mart ile 20 Nisan arasında doğanlar, Koç burcuna sahip olur iken; 21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğanlar Boğa burcu olur. Yani, Nisan ayı; ayın 20'sine kadar koç, 20'sinden sonra boğa burcu özellikleri gösterir. Bu durum, her yıl aynıdır ve 2020 yılında da aynı olacaktır.

Nisan Ayında Doğanların Burç Özellikleri

Koç veya boğa burcu olsun, nisan ayında doğanlar; ilgiyi severler ve de kendileriyle vakit geçirilmesinden hoşlanırlar. Ani duygu değişimlerini sık sık yaşayabilirler. Özellikle 20 Nisan'dan sonra doğanlar; kendisine karşı istemedikleri davranışları, karşı tarafa kolaylıkla belli edebilirler.