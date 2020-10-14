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14.10.2020 - 14:26 |

2020 Saatlerin Anlamları - Çift, Tek, Ters Ve Aynı Saatlerin Anlamı Nedir?

Saatler, zamanı göstermeleri bakımından önemli araçlardır. Kolda, duvarda, masada kendi halinde dönüp duruyorlar. Dijital, analog, kadranlı, köstekli, guguklu birbirinden farklı yüzlerce modeli vardır. Akrep ve yelkovan birbirini kovalayıp duruyorlar. Bazen bu ikili çift veya ters olarak adlandırılan pozisyonlara geliyorlar. Bu durumlar çoğu insan için bir anlam ifade etmese de bazı insanlar için özeldir. Saatlerin bu özel durumlarını sizler için derledik.

2020 Saatlerin Anlamları - Çift, Tek, Ters Ve Aynı Saatlerin Anlamı Nedir?
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 Gün içinde akrep ile yelkovan –dijital saatlerde rakamlar- iki defa üst üste geliyorlar. Bu durum genellikle saat başlarında insanların dikkatini çekiyor. Fakat akrep ve yelkovan gün içinde iki defa çift ve ters sayıları da oluşturuyorlar. Örneğin 19.19, 20.20 çift sayılardır. Bu sayılara özel anlamlar yüklenmiştir. Her yıl bu sayıların anlamları değişiyor.

 2020 Çift Saatlerin Anlamları 

 00.00 Seni Şu Anda Rüyasında Görüyor

 Sevdiğiniz kişinin bilinçaltı tamamen sizinle kaplı, uykusunda bile sizi düşünüyor. Sizi hayal edip, uyuyor. Rüyasında sizinle ilgili hayaller kuruyor.

 01.01 Seni Seviyor

 Sevdiğiniz kişinin hayatında sizden başkası bulunmuyor. Size karşı yüksek heyecanı bulunuyor. 

 02.02 Senden Hoşlanıyor

 Sevdiğiniz kişi size karşı henüz ciddi veya aşık olmayabilir. Fakat onu etkilediğiniz kesin. Sizi tanımaya, anlamaya çalışıyor.

 03.03 Sana Aşık olmaya Başlıyor

 Sevdiğiniz/görüştüğünüz kişide aşkın ilk kıvılcımları oluşmuş durumda. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

 04.04 Seni Çok Seviyor

 Hayatında sizi çok seven, önemseyen ve kendini size adamış biri bulunuyor. Böyle bir insanı kolay kolay bulamazsınız.

 05.05 Senden Nefret Ediyor

 Sizden nefret ettiğine göre yanlış hareket veya söylemlerde bulunmuş olmalısınız. Hatanızı düzeltmek ve onun kalbini kazanmak için sağduyulu şekilde hareket etmelisiniz.

 06.06 Herhangi Bir Teklif İçin Kötü Bir Gün

 Sevdiğinizle ilgili herhangi bir planınız varsa, bu saatin geçmesini bekleyin.

 07.07 Senden Çocuk Yapmak İstiyor

 Sevdiğiniz sizi gerçekten ruh eşi olarak görüyor. Birlikteliğinizi taçlandırmak istiyor.

 08.08 Sana Kahvaltı Teklif Edecek

 Sevdiğiniz, sizinle birlikte güzel bir gün geçirmek için kahvaltı teklifi yapabilir. Bu teklifi çok iyi değerlendirmelisiniz.

 09.09 Seni Üzecek Bir Söz Söyleyecek

 Bu zaman diliminde sevdiğinizden biraz uzak durmanızda fayda vardır.

 10.10 – Senden Ayrılmak İçin Fırsat Kolluyor

 Sevdiğiniz sizden ayrılma niyetine girmiş. Bunu biran önce çözmenizde yarar vardır.

 11.11 Sana Sürpriz Bir Hediyesi Var

 Sevdiğiniz, küçük hediyelerle sizi şımartmayı ve şaşırtmayı seviyor. Yeni bir hediyeye hazırlıklı olabilirsiniz.

 12.12 Seni Ailesine Anlatacak

 Partnerinizin sizi ailesine anlatması, ilişkinizin ciddiye bindiğinin göstergesidir.

 13.13 Seninle Konuşmaya Utanıyor

 Partneriniz, utangaç veya sizin hakkınızda çekinceleri olabilir. Bu durumda daha sevgi dolu yaklaşabilirsiniz.

 14.14 Evlenme Teklif Etmeyi Düşünüyor

 Partneriniz artık ilişkinin adını koymuş. Kendini evliliğe hazır hissediyor. Bunu da sizinle paylaşmak istiyor.

 15.15 Seninle Kaçmak İstiyor

 Sevdiğiniz, gözlerden, kalabalıktan uzak, sizinle sakin bir tatil geçirmek istiyor. Bunu ona sağlayabilirsiniz.

 16.16 Seni Arkadaşlarına Anlatıyor

 Partneriniz, sizi arkadaşlarına anlattığına göre onu çok iyi etkilemişsiniz. Sizden övgü dolu sözlerle bahsedecektir.

 17.17 Seninle Aynı Hayalleri Kuruyor

 Sevdiğiniz sizinle aynı hayalleri kurduğuna göre ruh ikizinizi bulmuş olabilirsiniz. Bunun kıymetini bilmelisiniz.

 18.18 Seni Herkesten Daha Çok Seviyor

 Sevdiğiniz sizi takıntı derecesinde seviyor. Takıntı, her ne kadar kulağa hoş gelmese de bu duruma çok iyi dikkat etmelisiniz.

 19.19 Elini Tutup Dudaklarından Öpmek İstiyor

 Sevdiğiniz, sizi çok özlemiş. Sizin yanınızda olmak istiyor.

 20.20 Şu Anda Başkasıyla Yan Yana

 Sevdiğiniz kişinin sizle ilgili duygusal planları bulunmuyor. Umutlanmayı bırakıp, yolunuza devam etmelisiniz.

 21.21 Seninle İlgili Gelecek Hayalleri Kuruyor

 Sevdiğiniz kişi, sizinle ilgili gelecek planları kuruyor.

 22.22 Sana Kahve Ismarlayacak

 Sevdiğiniz kişiyi etkilemiş olmalısın. Size kahve ısmarlayarak, sizi tanımak isteyecektir.

 23.23 – Hayatının İlki ve Tek İnsanı Olduğunu Düşünüyor

 Partnerinizi çok iyi etkilediğiniz kesin. Sizi hayatının ilk ve tek insanı olarak görüyor.

 2020 Ters Saatlerin Anlamları 

 *01.10– Seni hiç sevmiyor

 *02.20–Senden hoşlanmıyor

 *03.30–Sana âşık olmayacak

 *04.40-Seni sevdiği söylenemez

 *05.50–Senden hoşlanıyor

 *10.01–Seninle evlenmek istiyor

 *12.21–Seni sevmiyor

 *13.31–Seni umursamıyor

 *14.41–Seninle gelecek planlıyor

 *15.51–Eski sevgilinle barışacaksın

 *21.12–Hep aklındasın

 *23.32–Sana aşık

 

 

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Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler önem kazanacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Bazı konuları açıklığa kavuşturmakta zorlanacağınız durumlar olabilir. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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