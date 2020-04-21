2020 Şubat Ayı Hangi Burç Oluyor? Şubat Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

2020 yılı itibariyle Şubat ayı 2 farklı burç üzerinden ele alınmaktadır. Bunlardan biri kova diğeri ise balık burcudur. Kova burcu (22 Ocak - 19 Şubat) tarihleri arasını kapsar. Balık burcu ise (20 Şubat - 20 Mart) arasında doğanlar için geçerlidir.

Şubat Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Aslına bakılırsa Şubat ayında doğanların burç özellikleri, genel anlamda kendi burcuna özgüdür. Yani Şubat ayında olmasının bir önemi yoktur. Örneğin kova burcu özgürlükçü, yüksek özgüvene sahip, insancıl ve her koşulda irade sahibidir.

Balık burcu ise duygusal, insanlarla empati kurabilen, sezgisel ve insancıldır. Tabii bu her iki burç kadın veya erkek olmak üzere, ayrıca güne bağlı olarak da bazı özellikler açısından değişkenlik gösterebilmektedir. Şubat ayında doğan hem kova hem de balık burçları kendi burçlarının özelliklerini net olarak gösterir.