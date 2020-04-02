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02.04.2020 - 15:57 |

2020 yılının trend estetik uygulamaları

Her yıl estetik trendleri değişse de genç, diri ve ışıldayan bir cilt ile yıllara meydan okuyan bir vücuda sahip olma isteği hiç değişmiyor. Yılın estetik trendleri de teknolojik gelişmelerle, bu isteklere daha hızlı ve kolay cevap veren ameliyatsız uygulamalarla şekillenmeye başladı. 2020, estetik dokunuşlarla doğal görünüm sunan ameliyatsız değişim yılı! Peki 2020 trendlerinde neler var? Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş bu soruya cevap verdi.

2020 yılının trend estetik uygulamaları

Estetik Hekimi Dr.Yasemin Savaş, ‘son 10 yılda estetik tercihlerinde büyük bir değişiklik yaşanıyor. Artık insanlar mevcut genç görünümü korumayı amaçlıyor. Teknolojinin gelişmesi ve trendlerin bu yönde ilerlemesi aynı zamanda ameliyatsız estetik uygulamalara olan ilgiyi de önemli ölçüde arttırdı. Ameliyatsız estetik uygulamalarının bir diğer avantajı ise istenen görünümün çok kısa sürede elde edilebilmesi ve bu görünümün uzun süre korunabilmesi. Artık doğal, kendimizi yabancılaştırmayan uygulamalar ve cilt kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar popüler.’ diyor.


Dolgun dudaklar…

2020’nin favori güzellik trendi dolgun dudaklar...Dudaklar hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan yüzdeki en önemli noktalardan birisi. Kadında dişiliğin ve çekiciliğin özellikle belirleyicisi olan bölgelerden olan dudak bölgesine daha çekici ve daha genç bir görünüm katmak için dolgu açısından özel geliştirilmiş hyalüronik asitli dolgular kullanılır. Alt dudak üst dudaktan biraz daha dolgun olmalıdır, gülerken diş etleri görülmemelidir. Dudaklar burun ucundan çene ucuna çizilen hayali bir çizginin gerisinde kalmalıdır. Üst dudakta ‘Eros Yayı’ denilen kıvrım belirgin olduğunda daha çekici dudaklar ortaya çıkar.

Çekici bir yüz isteyenlere: Çene dolgusu…


Son yıllarda en popüler dolgu haline gelen jawline dolgusu (çene hattı dolgusu) yüzü oldukça güçlü, zarif ve ince gösteren bir uygulamadır. Kulaktan başlayıp çeneye kadar uzanan çene hattına jawline diyoruz. Bu hattın belirsiz olması kişinin yüzünü daha toplu ve hatlarını bozuk gösterir. Çenedeki en yaygın şekil bozukluklarını ; hacim eksikliği, çene büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve çene altı sarkmaları olarak sayabiliriz. Kişinin kadın ya da erkek oluşuna göre bu hattı şekillendirdiğimiz anda,kişiyi olduğundan çok daha farklı yada daha genç ve fresh gösterebiliyorsunuz.

Şakak dolgusu ile yüzünüz daha genç görünebilir!

Şakaklar yüz simetrisinde çok önemli rol oynar. Zamanla bu bölgede oluşan çökme, yüz simetrisini bozar, yüze sağlıksız bir görünüm verir. Bu alana yapılacak dolgudaki amaç, kayıp hacmi yerine koymaktır. Böylece yüzdeki kemiksi görünüm yok olur. Şakak çukuru ile elmacık arasındaki devamlılık sağlanır.

Doğallığı kaybetmeden genç görünmenin sırrı: Sıvı ip uygulaması

Yaş­la be­ra­ber kemiklerde erime, kas yoğunluğunda azalma, yağ dokuda erime ve azalma, cilt dokuda kollajen ve elastin kayıpları yaşanır. Bu azal­ma ve kayıplar sonucunda so­nu­cun­da yaş­lan­ma be­lir­ti­le­ri da­ha da be­lir­gin ha­le ge­lir sarkmalar başlar , ciltte nem ve parlaklık kayıpları meydana gelir, yüz böl­ge­sin­de­ki kı­rı­şık­lar, kıv­rım­lar ve oluk­la­rı oluş­ur ve yüz ovali bozulur.

Sıvı ip, sarkma problemi olan elastikiyet kaybı olan ve doğallığından ödün vermek istemeyen herkese uygulanabilinir. Lifting etkisi, yüzde toparlanma, gençlik ve taze bir etki yarattığı için erkeklerde de tercih edilen bir yöntem. İşlem tüm yüz bölgesine, boyun ve ellere yapılabilir.


Neşter korkusu olanlara: Ameliyatsız burun estetiği

Son yıllarda, cerrahi olmayan uygulamaların gelişmesi ile, burundaki dolgu enjeksiyonu ile burundaki boşluklar, girintiler, kontur eksiklikleri ve asimetriler tedavi edilebiliyor. Ameliyat olmak istemeyen ya da ameliyatı düşünen fakat henüz karara varamamış birçok hasta için en ideal çözüm olan burun dolgusunda, rötuşların gerçekleştirilmesi de çok kolaydır, belirli bir bölgeye az miktarda dolgu eklemek için basit bir enjeksiyon yapılması yeterlidir. Böylelikle burun, enjeksiyonlarla arzu edilen sonuç elde edilinceye kadar şekillendirilebilinir.

Gözden kaçan bölge; Boyun ve Göğüs dekoltesi…

Yaşlanma belirtilerinin en çok görüldüğü yerlerden biridir göğüs ve dekolte bölgesi. Yüze daha fazla önem verildiği için genellikle bu bölge gözden kaçar. 40 yaş üstünde başlayan bu değişim ile birlikte kadınlar dekolte giymekten kaçınır. Göğüs bölgesi çizgilenmesinin en önemli sebepleri yaşlanma, güneş hasarları ve yana doğru uzun süreli aynı pozisyonda yatmalardır.

Dekolte üst kısmındaki deri daha ince olduğu için, genellikle vücudun diğer bölgelerinden daha hızlı yaşlanır. Lazer teknolojileri ve çeşitli kokteyllerin karışımı ile yapılan enjeksiyonlar ile bu bölgede oluşan ince çizgiler, yaşlılığa bağlı lekeler, nemsizlik sorunu çözülerek daha parlak, daha gergin, daha seksi dekolteye sahip olunabilir.

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