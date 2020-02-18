2020'nin düğün dansı tango olacak!

Yoğunluğu oluşturanların daha çok düğün dansı için gelen çiftler olduğunu belirten Emir, “Düğün dansı, son yıllarda tıpkı gelinlik ve damatlık gibi düğünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İlkbahar ve yaz mevsiminde evlenecek çiftler de şimdiden dans kurslarına akın etmeye başladılar. Gençler sonuçta hayatlarında bir defa yaşayacakları, tüm sevdiklerini topladıkları bu özel günlerini unutulmaz kılmak istiyorlar. Gayet normal ve haklı bir talep. Bunun için klasik düğün giriş dansından tutun, gelin ya da damadın arkadaşları ile koreografi hazırlamaya kadar uzanan geniş bir yelpazede dans gösterisi hazırlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

“TANGO HALA GÖZDE”

Tercihini klasik düğünden yana kullanan çiftlerin düğün öncesi Tango eğitimi için kendilerine başvurduğunu anlatan Sait Emir, "Çiftlerin gözdesi hala tango diyebiliriz. İlk danslarında tango ya da valsten yana tercihini kullanan çiftler çoğunlukla. Ancak zaman zaman daha hareketli girişten yana olan çiftlerden salsa, rumba hatta hip-hop koreografileri hazırlamak isteyen de oluyor." dedi.