2021 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor? İşte, yıllık burç yorumları...

2021 yılı burç yorumları Astrolog Hakan Kırkoğlu tarafından okurlara sunuldu. Zorlu 2020 yılının ardından yeni yılda ne gibi gelişmeler olacak, 2021 yılı hangi burcun yılı olacak? Aşk, evlilik, kariyer, aile gibi birçok konuda fikir oluşturan burçlar, 2021 yılında da etkilerini hissettirecek. Yıllık burç yorumları 2021 ile Türkiye'yi ve dünyayı neler bekliyor? İşte, burçların yıllık yorumları...

KOÇ BURCU 2021 YILIK BURÇ YORUMU

Yeni planlar, yeni ümitler

Son iki yıl, özellikle yükselen burcu Koç olanlar açısından ağır yükler ve iş hayatında zorunlu değişiklikler getirdi. Pek çoğunuz mesleki alanda engeller, sıkışıklar ve baskılar altında kaldınız. Şimdi Jüpiter ve Satürn’ün Saka burcuna ilerlemesi ve burada birleşmeleri ile birlikte, uzun vadeli yeni planlar ve özellikle de sosyal alanda daha aktif olabileceğiniz bir döneme girmektesiniz. Büyümeyi ve kendini geliştirmeyi anlatan Jüpiter’in yılın büyük bölümünde Saka burcunda kalacak olması sizi pek çok yönden yenileyen, yeni fırsatların doğduğunu göstermekte. Bunlardan ilki sosyal alanda, gruplar içinde olabilir. Arkadaş grubunuz ya da belirli bir amaç için bir araya geldiğiniz kişilerle, dernek ya da örgütler aracılığı ile kendinizi yeni umutlar, beklentiler içinde bulabilirsiniz. Bu dönemde sosyal ve düşünsel açıdan başkalarına katkı sağlayabileceğiniz çok şey var. Yılın ilk etabında, 14 Mayıs’a kadar ve daha sonra 28 Temmuz – 29 Aralık tarihleri arasında sözünü ettiğimiz yeni ümitler, sosyal canlılık ve aynı zamanda kolektif konulara açılma size eski kalıplardan çıkma imkanı vermekte. Bu yıl tek başınıza değil, sosyal alanda daha aktif bir süreç içinde olacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirme yönünde başkalarından da yardım alabileceksiniz.

Sorumlulukları, sınırlamaları ve gerçekleri anlatan Satürn de artık 2023’e kadar Saka burcuna yerleşti. Son iki yılda sizi zirveye taşıyan bu gezegenin ağırlığı altında oldukça ezildiniz. İşte dışsal nedenler yüzünden büyük bir ağırlık ve yük hissedildi. Şimdi ise bu yük hafiflemekte ve siz önünüze daha akılcı ve yeni gözlerle bakma imkanına sahipsiniz. Satürn sorumluluk alanları ödüllendiren, uzun vadeli düşünmenize yardımcı olan bir gezegen olduğu için, bu dönemde, en azından 2023’e kadar bir toparlanma ve süregelen yüklerden kurtulma dönemine girmektesiniz. Satürn size bu dönemde sosyal alanda, gruplar içinde, takım çalışması yolu ile yine önemli meşguliyetler getirmekte ancak bu yüklerin eskisine göre daha olumlu bir yönü olacak. Eğer çalışma hayatınızda grupların, takım çalışmasının önemi büyük ise bu dönemde işinize daha çok ağırlık verebilir ve sosyal alanda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Günlük hayatınızda dahi arkadaşlıklar, sadece kendiniz için değil, başkaları için de yapabileceğiniz çok şey olacak. Satürn’ün geri gideceği 23 Mayıs – 18 Ekim tarihlerine ve bu aradaki döneme dikkat edin. Bu tarihler arasında iş hayatında sözünü ettiğimiz hedef ve ümitlerinizde daha fazla düşünebilir ve iç gözlem, değerlendirme yapabilir, eski planları geride bırakabilirsiniz.

Büyük dönüşümlere ve güç sahibi olmakla ilgili konulara karşılık gelen Pluton Oğlak burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Bu dönemde özellikle 13-17 Nisan tarihleri arasında doğmuş olan Koç’lar Pluton’un baskı kuran gücünü daha çok görmekteler. Bu dönemde özellikle iş hayatında ve tüm hedeflerinizde sizi dönüştüren, daha güçlü olmaya yönelten koşullar altındasınız. Bu koşullar pek kolay olmayabilir ve sizi otorite figürleri ya da babanızı ilgilendiren alanlarda zorlayabilir, sıkıştırabilir. Bu süreçten güçlenerek çıkacaksınız. Ancak hem sağlığınıza hem de sizi manipüle eden gizlide kalan, hatta tehdit eden koşullara da dikkat etmelisiniz. Psikolojik düzeyde bir yenilenme gereği var. Yaratıcı enerjinizi açığa çıkarmak, rahatlamak için iç gözlem yapmayı ihmal etmemelisiniz.

İş, para ve kariyer olanakları

Kariyer ve iş konularını açıklayan Jüpiter ve Satürn’ün konumu bu yıl grupların, sosyal çalışmaların iş hayatınız ve hedeflerinizde çok önemli bir yer tutacağını gösteriyor. Son iki yılın getirdiği yükleri üzerinizden atabilir ve yeni projeler, yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Takım çalışmaları yanında sosyal yönü ağır basan konular da sizi meşgul edebilir. Bu yıl iş hayatınızda yeni umutlar var ancak bunu daha ciddi bir bakış açısı ile de ele alacaksınız. İletişim, yabancılarla ilgili görüşmeler, anlaşmalar mesleki konuları yakından ilgilendirebilir. Yaz aylarında enerjinizi daha farklı uğraşlara, arayışlara ayırabilirsiniz. Belirli bir grup içinde sorumluluk almak, teknolojik ya da sosyal platformdaki konularla ilgilenmeniz ve networking daha büyük olanaklar sağlayabilir.

7 Ocak – 4 Mart arasında harcamalarınızı, parasal konuları daha fazla dikkate almanız faydalı olacak. Bu dönemde masraflar artabilir, iş alanında daha çok destek arayabilirsiniz. İşler çok hızlı ilerlemeyebilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında artan iletişim, görüşmeler ve ziyaretler dikkat çekmekte. Bu dönemde eğitsel uğraşlar önem kazanabilir. Yazışmalar, imzalar ve evraklarla daha fazla uğraşabilirsiniz. Zihinsel açıdan aktif bir dönemdesiniz. Yakın çevrede hızlı değişiklikler var.

23 Nisan – 11 Haziran dönemi iş açısından daha düşük bir dönem olabilir. Bu dönemde işten çıkışlar ya da bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu. İşten çok evde daha meşgul olabileceğiniz konular dikkat çekebilir.

11 Haziran – 29 Temmuz arasında kendinizi daha cesur ve atak hissedebilirsiniz. Bu dönemde spekülatif konulara, harcamalara dikkat etmelisiniz. Riske girme eğilimi artıyor olabilir. Aynı zamanda masraflarınızı da arttıran koşullar var.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında yeniden işe odaklandığınız ve daha fazla çalıştığınız koşullar içindesiniz. Çok daha fazla iş olabilir ve bu durumda daha verimli de olabilirsiniz. Ancak iş ortamındaki koşullara ve ilişkilere de dikkat etmek gerekebilir.

15 Eylül – 30 Ekim döneminde kritik değerlendirmeler söz konusu. Özellikle anlaşmalar, karşıtlık yaratabilecek koşullar ve rekabet gündeme gelebilir. Karşılıklı konularda daha sakin düşünmek gerekiyor. Değerlendirme ve muhasebe dönemindesiniz.

30 Ekim – 13 Aralık arasında finansal işlerde daha mücadeleci koşullar var. Eşinizin ya da ortağınızın maddi konuları sizi de uğraştırabilir. Borçlar, alacaklar ya da kimi kriz çıkaran durumlar bazı endişelere işaret edebilir.

13 Aralık sonrasında fikirleriniz yönünde daha cesur ve girişken olabilirsiniz. Eğitim, uluslararası konular ve yolculuklar sizi daha fazla meşgul edebilir. Görüşlerinizi yayma konusunda daha iddiacı ve kavgacı da olabilirsiniz.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde oldukça aktif olabileceğiniz fırsatlar var. Gruplar, arkadaşlıklar dışa dönmenizi kolaylaştıracak ve sizi daha katılımcı kılacak. Ortak amaçlar içinde yeni ilişkiler de geliştirebilirsiniz. Böyle bir dönemde aşk hayatınız sosyal konulardan daha çok etkilenebilir. Kimi zaman gelecek hedefleriniz, sorumluluklar yüzünden aşk hayatında kısıtlamalar, engellerle de karşılaşabilirsiniz. 21 Mart-14 Nisan, 27 Haziran-22 Temmuz aşk hayatınızın daha heyecanlı ve tutkulu olabileceği zamanlar olabilir.

Venüs’ün burcunuzla ilgili olduğu dönemlerde, 16 Ağustos – 10 Eylül, 7 Ekim – 5 Kasım tarihlerinde de ilişkilerinizi, arkadaşlıkları daha olumlu biçimde yaşayabilirsiniz. Bu dönemlerde aşk daha fazla öne çıkabilir. Ancak 25 Şubat – 21 Mart, 22 Temmuz – 16 Ağustos ve 10 Eylül – 7 Ekim arasında aşkta daha fazla sıkıntı ya da tatminsizlikler gündeme gelebilir. Bu arada Venüs’ün geri gitmeye başlayacağı 19 Aralık 2021 sonrasında da aşkta ve evlilikte koşullar destekleyici olmayabilirler.

Sağlık

Jüpiter’in konumu genel olarak destekleyici koşullara işaret etmekte. Ancak 13-17 Nisan doğumlular bu yıl sağlık ve bedensel konulara daha çok dikkat etmeliler. Belirli dönemlerde artan baskılar fiziksel açıdan da gerilim yaratabilir. Gene olarak 23 Nisan – 11 Haziran ve 29 Temmuz – 30 Ekim tarihleri arasında bedeninize daha fazla özen göstermelisiniz. Bu dönemler kaza riskinin de yükseldiği zamanlar olabilir.

BOĞA BURCU 2021 YILIK BURÇ YORUMU

Yeni bir dönemeçtesiniz

2021 her anlamda iz bırakacak, yeni imkan ve koşulların geliştiği bir yıl olacak. Şimdiye kadar yapmak istediklerinizi düşünürsek, bu yıl artık uygulama ve sorumluluk almak için kritik bir dönemece geldiniz. İki kariyer gezegeni Jüpiter ve Satürn, kariyer evinizde ilerlemekteler. Jüpiter daha fazla tanınma ve dikkat çekme imkanı sağlarken, Satürn sizi sık sık test edecek. Özellikle profesyönel alanda elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz. Jüpiter ve Satürn’ün Saka burcunda yeni bir döngü başlatıyor olması yeni hedefler ve istekler anlamına da gelmekte. Tüm bunların yanında Uranüs de burcunuzda ilerlerken, eski ile yeni arasında tercih yapacaksınız. Sıkı durun, gerçekten ilginç bir yıla başlamaktasınız.

Genişleme, zenginleşme ve fırsatları anlatan Jüpiter bu yıl uzun bir süre Saka burcunda kalacak. 14 Mayıs’a kadar olan dönem ve daha sonra 28 Temmuz – 29 Aralık tarihleri arasında Jüpiter kariyer ve tanınma alanınızda ilerlerken, işle ilgili fırsatlar ve gelişme olanakları en üst seviyeye ulaşmakta. Eğer şimdiye kadar çaba göstermişseniz, bu yıl mesleki alanda yükselme, tanınma ve paye elde etmeniz hiç zor olmayacak. İş hayatında en tepeye çıkabilirsiniz. Ayrıca tamamen yeni döngüler ve başlangıçlar da söz konusu. Bu yıl uzun vadeli planlarınızın karşılığını alacaksınız. Jüpiter uluslararası işler, akademik çalışmalar ve medyaya yönelik konularda da tanınma ve kazanç elde etme getirebilir. Aynı zamanda gruplar, sosyal konular yanında teknik ya da teknolojik konularda da ilerleme sağlayabilirsiniz. Bu yıl hiç olmadığı kadar meşgulsünüz. 14 Mayıs – 28 Temmuz arasında ise gruplar, arkadaşlıklar ve yeni yönelimler yanında, size bir miktar yumuşama ve rahatlama getirebilecek başka fırsatlar da var. Bu tarihler arasında ruhsal konulara daha çok ilgi gösterebilirsiniz.

Kuşkusuz sorumlulukları ve sınırlamaları anlatan Satürn de bu yıl çok dikkat çekiyor. Artık 2023’e kadar kariyer alanınıza ilerleyen Satürn size hem daha fazla güç, hem de daha fazla sorumluluk ve yük getirmekte. Mesleki alanda ve statünüzü ilgilendiren konularda daha olgun, ağırbaşlı ve gerçekçi olmak durumundasınız. Evet Jüpiter sizi büyük ölçüde desteklemekte. Fırsatları iyi okuyarak, konumunuzu sağlamlaştırabilirsiniz. Özellikle yükselen burcu Boğa olanlar iş hayatında, otorite figürleri ya da şirketi ilgilendiren konularda ciddi yükler ve kimi zaman dış kaynaklı sorumluluklarla da karşılaşabilirler. Hatta kimi zaman yükler öylesine artabilir ki, önümüzdeki dönemde bu yüklerden nasıl kurtulabileceğinizin planlarını da yapmaya başlayabilirsiniz. Sabırlı olmalısınız. Eğer gündüz doğmuşsanız, gece doğanlara göre bu transiti biraz daha rahat geçirebilirsiniz. Böyle bir dönemde görevlerinizi yerine getirmek ve en iyisini yapmak saygınlığınızı arttıracaktır. Pozisyonunuz zor da olsa, bu dönemde başarı da sizinle olacak.

Satürn’ün kısıtlayıcı yükleri yanında, bu yıl sizi daha farklı ve bağımsız hareket etmeye yönelten bir gezegen daha var: Uranüs. Uranüs 2018’den bu yana Boğa burcunda ilerliyor ve şimdiye kadar pek çok Boğa’nın hayatını ani şekilde etkiledi ve değiştirdi. Yükselen burcu Boğa olanlar da Uranüs transiti altında kendi bağımsızlıklarını, farklı yönlerini daha kararlı hatta radikal şekilde ortaya koyabilirler. 2021’de Satürn-Uranüs karesi nedeni ile pek çok Boğa’nın karmaşık ve zor seçimler içinde kalabileceğini görüyoruz. Bir yanda Satürn’ün getirdiği sorumluluklar diğer yanda Uranüs’ün talep ettiği yenilik ve tamamen özgür kalma arzusu psikolojinizde zaman zaman gerilmelere, isyanlara ve kendinize aşırı baskı uygulamanıza neden oluyor olabilir. Eğer 27 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında doğmuş iseniz, Uranüs’ün etkisini çok daha belirgin hissedeceğiniz için bu enerjiyi yapıcı yönde kullanmaya bakın. Uranüs transiti altında gerek iş hayatınızda, gerekse ilişkilerinizde radikal kararlar alarak, yeni adımlar atabilir, kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Ancak bu bir yandan da sizi daha gergin kılabileceği için, sağlık ve beden konularını da ihmal etmemelisiniz. Bu transit hayatınızda erkek figür ya da otorite figürü ile ilgili beklenmedik değişiklikler, uyanışlar ve oldukça dengesiz koşullar getirmekte. Eğer yaratıcılığınızı daha bağımsız, orijinal yollardan ifade etmek istiyor ise, Uranüs’ün getirdiği güçlü heyecanı cesur şekilde kullanabilirsiniz. Bu anlamı ile Uranüs büyük bir özgürleştirici olacak.

Bu yıl Neptün ve Pluton da burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyorlar. Eğer 9-14 Mayıs doğumlu bir Boğa iseniz, Neptün’ün ilham veren, yumuşatıcı etkisini daha fazla yaşayabilirsiniz. Neptün bize yaratıcı hayaller getiren, biraz gevşeten ve dağıtan, kabullenme getiren bir güçtür. Bu tarihler arasında doğan Boğa’lar bu gevşetici etkiyi sanatsal alanda kullanabilirler ya da kendilerini ruhsal anlamda besleyen sosyal faaliyetlerin de içine girebilirler. Kimi zaman arkadaşlıklar ya da gruplar içinde hayal kırıklığı ya da aşırı beklentilerin yaratabileceği olumsuzluklar da olabilir. Bu transit altında evrensel konulara, ilham almaya ve hayal kurmaya çok açıksınız. Fakat bu sizi kimi zaman pasifleştirebilir, aşırı etki altında bırakabilir.

Diğer yandan Pluton Oğlak burcunda kalarak, Boğa’lara güç elde etmek, başkalarından yararlanma ve güçlü kişilerle kontakt kurma yolunda bazı avantajlar getirmekte. Eğer 15-18 Mayıs doğumlu bir Boğa iseniz, Pluton’un bu güçlendirici etkisini daha fazla yaşayabilirsiniz. Başkalarından edineceğiniz gücü daha doğru şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz. Büyük güçlerle temas ediyor olabilirsiniz ve kimi zaman bu durum farkında olmadan manipüle edilmenize de yol açabilir.

İş, para ve kariyer olanakları

Mesleki alanda hem önemli fırsatlar ve başlangıçlar hem de sorumluluklarınızı büyük ölçüde arttıran durumlar var. Bu yıl kariyeriniz açısından yeni adımlar dikkat çekiyor. Pek çok açıdan sıfırdan başlamak söz konusu olsa da, uzun zamandır çabalarınızın da karşılığını görebilirsiniz. İş hayatında terfi ve ilerleme söz konusu. Çabalarınız karşılıksız kalmayacak. Jüpiter size güçlü kişilerden destek ve tanınma da getiriyor. Ancak Satürn’ün konumu unvanınızı ve pozisyonunuzu ilgilendiren alanlarda büyük bir sınav altında olacağınızı gösteriyor. Yeni döngüler başlarken, daha gayretli ve stratejik davranmalı ve çalışma hayatında dışardan kaynaklanan gelişmelere de dikkat etmelisiniz. Aşırı yükler nedeni ile kendinizi çok gerebilirsiniz.

7 Ocak – 4 Mart arasında Mars burcunuzda ilerlerken oldukça iddialı ve mücadeleci olabilirsiniz. Bu dönemde yeni başlangıçlar var. Kendinizi savunma konusunda çok güçlüsünüz. Ancak inatçılık ve öfkenin neden olabileceği sıkıntılara da dikkat etmelisiniz.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde çok masraf çıkabilir ve işle ilgili konularda destek arayışı içinde olabilirsiniz.

23 Nisan – 11 Haziran dönemi daha fazla görüşme, ziyaret, yakın çevrenizde değişiklikler ve kardeşlerle ilgili koşulları daha fazla öne çıkıyor. Yazışmalar, evraklar ve zihinsel açıdan meşgul edici bir dönem olabilir.

11 Haziran – 29 Temmuz iş açısından daha düşük profilli bir dönem olabilir. Bu dönemde işten çıkışlar ya da bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu. İşten çok evde daha meşgul olabileceğiniz konular dikkat çekebilir.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında kendinizi daha girişken ve istekli hissedebilirsiniz. Bu dönemde spekülatif konulara, harcamalara dikkat etmelisiniz. Riske girme eğilimi artıyor olabilir. Aynı zamanda masraflarınızı da arttıran koşullar var.

15 Eylül – 30 Ekim arasında yeniden işe odaklandığınız ve daha fazla çalıştığınız koşullar içindesiniz. Çalışma ortamında ilişkilere özellikle dikkat etmelisiniz. Çok daha fazla iş olabilir ve bu durum sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

30 Ekim – 13 Aralık arasında ortaklıklara, karşıtlık ve düşmanlık yaratabilecek durumlara dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle anlaşmalar, karşıtlık yaratabilecek koşullar ve rekabet gündeme gelebilir. Karşılıklı konularda daha sakin düşünmek gerekiyor. Değerlendirme ve muhasebe dönemindesiniz. Davalı konular da gündeme gelebilir.

13 Aralık sonrasında finansal işlerde daha riskli koşullar var. Eşinizin ya da ortağınızın maddi konuları sizi de uğraştırabilir. Borçlar, alacaklar ya da kimi kriz çıkaran durumlar endişelere yol açabilir.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

2021’de ilişkiler alanında oldukça yoğun, hareketli ve evlilik hayatınızı yenileyebilecek koşullar var. Jüpiter’in konumu bu yıl gündeme gelebilecek bir evlilik size daha yüksek bir konum ve imkanlar getirebileceğini göstermekte. Ayrıca 14 Mayıs – 28 Temmuz arasında da beklentileriniz daha olumlu hale dönebilir. Kuşkusuz Uranüs, yükselen burcu Boğa olanların bu yıl sürprizler yaşayabileceğini de göstermekte. Bu olumlu ya da sarsıcı şekilde olabilir. Eğer 26 Nisan – 6 Mayıs doğumlu bir Boğa ise Uranüs’ün ilişkilerinizde son derece uyandırıcı ve yenileyici bir yönü olacağını söyleyebiliriz. Bu transit ilişkilerinize daha esnek bakmanızı da gerektiriyor. 8 Ocak – 1 Şubat, 29 Temmuz – 16 Ağustos özellikle aşk hayatınızda daha renkli ve canlı bir dönem olabilir.

Aynı zamanda Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu 25 Şubat – 21 Mart, 14 Nisan – 9 Mayıs ve 5 Kasım sonrasında aşkta mutluluk daha kolay olabilir. Ancak Venüs’ün gerilemeye başlayacağı 19 Aralık 2021 sonrasında bazı mutsuzluklar, keyifsiz koşullar gündeme gelebilir.

Sağlık

Bu yıl artan sorumluluklar ve yükler nedeni ile sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz iyi olacak. Özellikle Boğa burcunun ilk 10 gününde doğanlar Satürn’ün daha fazla baskısı altındalar. Belirli dönemler, örneğin 7 Ocak – 4 Mart, 11 Haziran-29 Temmuz ve 30 Ekim – 13 Aralık tarihleri arasında bedeninizi aşırı zorlamanız sağlık sorunlarına yol açabilir. 13 Aralık sonrasında da sağlığınızla ilgili gelişmelere daha fazla özen göstermelisiniz.

İKİZLER BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Her açıdan şans sizden yana

Nihayet geçen yıllara oranla çok daha rahat ve akıcı koşulların olduğu bir yıldasınız. Geçen yılların aksine 2021 krizlerin değil, çabalarınızın meyvelerini topladığınız bir gelişme yılı olacağa benziyor. Yeni çevreler, yeni insanlar, yabancılar hayatınıza hareket ve keşfetme isteği getirmekte. Olaylara bakış açınızı zenginleştirebileceğiniz bir yıldasınız. Kariyer alanında başkalarından edineceğiniz bilgiler önünüze yeni alternatifler açabilir. Bu yıl adeta bir öğrenci gibi olmalısınız.

Kendini geliştirmeyi ve genişlemeyi temsil eden Jüpiter bu yılın büyük bir bölümünde Saka burcunda ilerliyor. Bu burç sizin uzaklarla ilişkinizi, eğitim, akademi, medya ve aynı zamanda inançlarınızı, bakış açınızı anlatan evdir. Yeni gerçekleşen Jüpiter-Satürn döngüsü ile birlikte, bu alanlarda önemli adımlar ve değişiklikler yaşayabilirsiniz. Jüpiter bu yıl yolculukları, gerçek ya da online, yabancılarla daha fazla teması ve yeni kültürlere açık olmayı anlatıyor. Bu yıl evinizden çok daha fazla uzaklaşabilirsiniz. Bu hareketlilik doğrudan işinizle, sorumluluklarınızla da ilgili olabilir. Eğer öğrenci iseniz çok daha mutlu olabileceğiniz bir yıldasınız. Eğitsel açıdan güzel olasılıklar var. Bu nedenle söz konusu imkanları heba etmemeli, kararsız ya da tembellik etmemelisiniz. Yılın ortalarına doğru 14 Mayıs – 28 Temmuz arasında Jüpiter bu kez Balık burcuna geçerek meslek alanında, iş hayatında ya da statünüzü ilgilendiren konularda, bu evlilik dahi olabilir, size yeni kapılar açabilir. Özellikle bu dönemde iş hayatında bir takım olanaklar doğmaya başlayabilir ve siz bu değişiklikleri 29 Aralık 2021’den sonra daha fazla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sorumlulukları ve görevleri anlatan Satürn de artık Saka burcunda ilerlemekte. Özellikle yükselen burcu İkizler olanlar, 2023’e kadar sürecek olan bu dönemde, hayata bakış açılarını çok daha sağlam ve gerçekçi hale getirebilirler. İş hayatında önceki deneyimlerinizin sonucunu alabileceksiniz. İşinizde yabancılarla, medya ya da akademik alanda yeni işler, meşguliyetler ve sorumluluklar olabilir. Bu süreçte yabancılarla da daha fazla görüşme içinde olabilirsiniz. İşle alakalı yolculuklar dikkat çekebilir. Daha iyi öğretmenler ve rehberlerle karşılaşabilirsiniz. Akademik alanda olanlar açısından bazı testler, sorumluluklar olsa da, öğrenmeye her zaman açık bir yapınız var. Bu yıl sorumluluk almaktan kaçınmayacak, adeta otomatik olarak bu sorumlulukları kabul edeceksiniz. Satürn’ün bu transiti kimi zaman Uranüs ile zor bir açı oluşturacağı için, belirli zamanlarda elde olmayan ani gelişmeler düşüncelerinizi, bakış açınızı test edebilir.

2011’den bu yana Balık burcunda ilerleyen Neptün’e dikkat etmek gerekiyor. Bu gezegen hayaller, yanılsamalar ve gerçeklerden uzaklaşma ile ilgilidir. Hayaller hepimiz için önemlidir ve hayaller olmadan hayat çok can sıkıcı olurdu. Neptün hayatımıza renk ve hayal gücü katabiliriz. Ruhsal konulara daha açık hale geliriz. Eğer 8-16 Haziran doğumlu iseniz, bu yıl Neptün’ün yüksek dozlu hayallerine daha açıksınız demektir. Yaratıcı çalışmalar açısından bu sizi daha farklı kılıyor olsa da, bu durum kararsızlıklara, dağılmaya ve ne yapacağını bilememeye de işaret edebilir. Dışsal etkilere çok açık haldesiniz. Özellikle kariyer alanında, meslekte çok fazla fikriniz olsa da bir türlü konsantre olamıyor ve pasif duruma düşüyor olabilirsiniz. Kimi İkizler burcunda doğanlar için bu transit baba ya da eş ile ilgili konularda dağılma, zayıflama, uzaklaşma ya da güvensizlik anlamına da gelebilir. Ayrıca işte otorite figürleri ile ilgili hayal kırıklıkları ya da aldatıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Olumlu anlamda ise Neptün sizi daha fazla yumuşatmakta, kabullenici kılmakta ve eski kalıplarınızdan uzaklaştırmakta.

İş, para ve kariyer olanakları

Son iki yılın krizli ve yorucu dönemlerinden sonra, bu yıl iş hayatınızda daha istikrarlı ve yeni olanaklara açık olabileceğiniz koşullar var. Eğer öğrenci ya da akademik konular içinde iseniz, gelişmeler çok daha olumlu yönde olabilir. Bu yıl yayıncılık, medya, eğitim ve yabancıları ilgilendiren alanlarda hem kişisel eğitim hem de kazanç sağlayabilecek yeni bağlantılar sağlayabilirsiniz. Yeni insanlar, yeni çevreler hayatınıza pozitif imkanlar getirmekte. Sorumluluklar yok değil ancak iş hayatında şimdiye kadar öğrendikleriniz ve tecrübeleriniz sayesinde daha kolay ilerleyebilirsiniz. Bu arada 14 Mayıs – 28 Temmuz tarihleri arasında iş hayatında statünüzü ve tanınırlığınızı destekleyen güzel olaylar yaşayabilirsiniz.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında gereksiz risklere girmemelisiniz. Bu dönemde dikkatsizlik ya da düşüncesizce hareketler nedeni ile kayıplar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, yıkıcı dedikodular da söz konusu olabilir.

4 Mart – 23 Nisan arasında Mars burcunuzda ilerlerken oldukça iddialı ve mücadeleci olabilirsiniz. Bu dönemde yeni başlangıçlar var. Sözlerinize, yazışmalara dikkat etmelisiniz. Kendinizi savunma konusunda çok güçlüsünüz. Ancak inatçılık ve aceleciliğin neden olabileceği risklere de dikkat etmelisiniz.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde çok masraf çıkabilir ve işle ilgili konularda destek arayışı içinde olabilirsiniz.

11 Haziran – 29 Temmuz dönemi daha fazla görüşme, ziyaret, yakın çevrenizde değişiklikler ve kardeşlerle ilgili koşulları daha fazla öne çıkıyor. Yazışmalar, evraklar ve zihinsel açıdan meşgul edici bir dönem olabilir.

29 Temmuz – 15 Eylül arası iş açısından daha düşük profilli bir dönem olabilir. Bu dönemde işten çıkışlar ya da bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu. İşten çok evde daha meşgul olabileceğiniz konular dikkat çekebilir.

15 Eylül – 30 Ekim arasında kendinizi daha girişken ve istekli hissedebilirsiniz. Bu dönemde spekülatif konulara, harcamalara dikkat etmelisiniz. Riske girme eğilimi artıyor olabilir. Aynı zamanda masraflarınızı da arttıran koşullar var.

30 Ekim – 13 Aralık arasında yeniden işe odaklandığınız ve daha fazla çalıştığınız koşullar içindesiniz. Çalışma ortamında ilişkilere özellikle dikkat etmelisiniz. Çok daha fazla iş olabilir ve bu durum sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

13 Aralık sonrasında ortaklıklara, karşıtlık ve düşmanlık yaratabilecek durumlara dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle anlaşmalar, karşıtlık yaratabilecek koşullar ve rekabet gündeme gelebilir. Karşılıklı konularda daha sakin düşünmek gerekiyor. Değerlendirme ve muhasebe dönemindesiniz. Davalı konular da gündeme gelebilir.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl ana konulardan birisi aşk olmasa da, ilişkilerinizde ve evlilik hayatında daha düzgün koşulların olduğunu görüyoruz. Ağır transitler altında değilsiniz. Tam tersine Jüpiter’in konumu yeni insanların, yeni çevrelerin ilişkilerinize farklı renkler katacağını söyleyebiliriz. Uzaklar, yabancılarla ilgili konular ilginizi daha çok çekecek. Eğitim, yolculuklar da aşk hayatınıza olumlu etkiler getirmekte. Ancak 8-16 Haziran doğumlu bir İkizler iseniz, eşinizle ilgili konularda karmaşa, belirsizlik ya da ilişkinin zayıflaması, yanılgılar nedeni ile hayal kırıklığı söz konusu olabilir.

Venüs’ün burcunuzla uyumlu kaldığı 1-25 Şubat, özellikle 9 Mayıs – 2 Haziran ve 16 Ağustos – 10 Eylül arasında aşkta mutlu olmanız daha kolay olabilir. 7 Ekim – 5 Kasım arasında da yeni tanışmalar heyecan getirebilir. Venüs 19 Aralık sonrasında geri gitmeye başlayacağı için bu dönemde yapılacak evlilik, nişan ya da kutlamalar istendiği gibi mutluluk verici olmayabilir. 13 Aralık sonrasında tartışmaların daha yoğunlaştığı durumlar gündeme gelebilir.

Sağlık

2021’de burcunuzu zorlayan ağır transitler yok ancak 8-16 Haziran doğumlu olan İkizler kişileri psikolojik dağınıklık, kolay etki altında kalma, hayal kırıklıkları nedeni ile kendilerini daha zayıf ve karmaşık durumda hissedebilirler. Bu tarihlerde doğanlar bağışıklık sistemlerini daha fazla güçlendirmeli ve ilaç kullanımında da daha dikkati olmalılar. Bağımlılıklara karşı uyanık olunmalı. 29 Temmuz – 15 Eylül arasında ve 13 Aralık sonrasında fiziksel açıdan risk oluşturabilecek durumlara karşı uyanık olmakta fayda var.

YENGEÇ BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Değişime odaklısınız

Siz de herkes gibi bu yıl geçmişe değil, geleceğe odaklı olmanın önemini farkediyorsunuz. 2021 değişim ve dönüşüm getiriyor. Geçmişle ilişkinize artık daha farklı gözlerle bakabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında rahatlama duygusu artacak ve olaylara bakış açınızda yeni fikirler filiz vermeye başlayacak. Siz Yengeç’ler 2018’den bu yana Satürn’ün ağır transiti altında çok fazla baskı altında kaldınız. Şimdi engeller yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yükselen burcu Yengeç olanlar da kariyer alanında yeni bir yola doğru girdiler. 2021’de öncelikli konulardan ilki finansal konular olacak. Bu yıl mali alanda, finansal konularda daha fazla yük ve sorumluluk altına girebilirsiniz. Ancak bu yatırımlar ve ortaklı konular açısından önemli fırsatların da olduğunu gösteriyor.

2021’in büyük bir bölümünde kariyer gezegenleri sizi ortaklı kazançlarda, yatırım ya da miras gibi alanlarda daha fazla meşgul edebilir. Kimi zaman bu süreçte bazı endişeler ya da bağlayıcı koşullarla da karşılaşabilirsiniz. Eşinizin ya da var ise ortağınızın maddi durumu ile daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni yatırım imkanları ve başkalarının da desteğini alarak ilerleyebileceğiniz fırsatlar olacak. Yıl boyunca banka hesaplarınızı, borç ve alacaklarınızı daha iyi yönetmenin gerekli olduğunu göreceksiniz. Kimi zaman beklentiler de sizi bağlayıcı olabilir. Böyle zamanlarda bağlayıcı nedenler karşısında daha sabırlı ve soğukkanlı olmalısınız.

14 Mayıs – 28 Temmuz arasını çok daha iyi değerlendirmeye bakın. Yılın bu döneminde önemli açılımlar ve rehberlik edecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda eğitim, akademik çalışmalar, yolculuk ve yabancılar hayatınıza yeni açılımlar getirecek. Jüpiter’in olumlu açısı altında pek çok şeyi kendi akışı içinde daha kolay çözebildiğinizi göreceksiniz. Böylece endişe ve korkularınızı aşmanız da kolaylaşacak.

Özgürleşme ve yenilenme getiren Uranüs bu yıl da burcunuzla uyumlu kalmakta. 2018’den bu yana Uranüs size yeni ümitler ve gelecek yönünde daha farklı, daha orijinal şeyler yapma isteği getirmekte. Bu süreçte yeni arkadaşlar, gruplar ve sosyal çalışmalar içinde olabilirsiniz. Şimdiye kadar hep aynı şekilde devam etmiş olan şeyleri artık değiştirmenin vaktinin geldiğini siz de görüyorsunuz. Dünya yeni bir sürece girerken, siz de hareketsiz kalmayacaksınız. Eğer 27 Haziran – 7 Temmuz doğumlu bir Yengeç iseniz Uranüs’ün bu yenileyici, uyandırıcı etkisini daha çok hissedeceksiniz demektir. İlginç ve farklı arkadaşlıklar, gruplar size daha çekici gelebilir. Hedeflerinizde, amaçlarınızda yenilenme ve çok daha farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Kısaca aynı yerde kalmak istemeyeceksiniz.

Diğer yandan Neptün’ün olumlu açısı da sizi yaratıcı alanda daha şanslı kılmakta. Bu transit size ruhsal konulara eğilim, sezgileriniz yardımı ile yeni çevrelere ulaşma imkanı ve daha geniş ve evrensel bir bakış açısı sağlamakta. Neptün’ün transiti çok belirgin olmayabilir ancak 10-17 Temmuz arasında doğmuş bir Yengeç ise bu yıl kendinizi daha akışkan, daha kabullenici ya da sanatsal konulara daha açık hissedebilirsiniz. Neptün sayesinde olayları biraz da toz pembe görme eğiliminde olabilirsiniz. Bu konuda biraz daha gerçekçi olmakta fayda var. Her şeye rağmen Neptün size inançlar, felsefe ve kendini geliştirme alanlarında önemli eğilimler getirmekte. Size rehberlik edecek kişilerle de karşılaşabilirsiniz.

Pluton ise uzun bir süredir, 2007’den bu yana burcunuza karşıt durmakta. Bu uzun süre içinde pek çok Yengeç onları baskılayan, hatta tehdit eden olaylarla karşılaştı. Kuşkusuz bu tecrübelerin sonucunda daha çok olgunlaştınız ve kendinizi de güçlendirdiniz. Yine de Pluton, özellikle karşıtlık yaratan durumlar, evlilik, ortaklıklar alanında, genel olarak ilişkilerinizde sizi kas yapmaya zorlamakta. Eğer 16-20 Temmuz doğumlu bir Yengeç iseniz bu yıl Pluton’un hedefindesiniz demektir. Dolayısı ile bu yıl sizi dönüştürücü, mücadeleye yol açan koşullar olabilir. Kimi zaman düşmanlıklar, tehditler de gündeme gelebilir. Yine de bu transit sizi psikolojik açıdan güçlendirmekte. Belirli zamanlarda baskılar ya da manipülatif koşullarla karşılaşabilirsiniz. Ancak göstereceğiniz soğukkanlılık sayesinde bu süreçten önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Evlilikler de dönüştürücü olabilir. İş alanında güçlü kişilerle daha çok karşılaşabilirsiniz.

İş, para ve kariyer olanakları

İş hayatında ilişkilerin, diplomatik olmanın ve dengenin önemli sonuçlar getirdiği zamanlardan geçiyorsunuz. 2023’e kadar olan dönemde, Satürn özellikle mali konulara, borç ve alacak konularına dikkat çekmekte. Kuşkusuz bu süreçte iş ortaklıkları ve paylaşım içeren yatırımlar çok önemli bir yer tutabilir. Uzun vadeli yatırımlar, banka kredilerinin önemi ve yükleri de artabilir. İş hayatında bu tür borç alacak konularını iyi dengelememiz ve nakit akışınızı daha dikkatli yönetmeniz gerekebilir. Jüpiter yeni finansal imkanlar, destekler ve kazançlara da işaret etmekte. Ancak borçlara, vergi koşullarına ve ceza unsuru olabilecek mali yüklere özellikle dikkat etmelisiniz. Bu süreçte başkaları ile önemli yatırım imkanları da söz konusu olabilir. Özellikle 14 Mayıs – 28 Temmuz günleri arasında yabancılar, eğitim, medya ve akademik alanlarda daha pozitif bir hava gündeme geliyor.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında işle ilgili hedeflerinize oldukça odaklısınız. Harcamalara, masraflara dikkat etmek gerekebilir. Ayrıca grup çalışmaları içinde huzursuzluk, kıskançlık gündeme gelebilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında gereksiz risklere girmemelisiniz. Bu dönemde dikkatsizlik ya da düşüncesizce hareketler nedeni ile kayıplar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, huzursuzluk öne çıkabilir.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında Mars burcunuzda ilerlerken oldukça iddialı ve mücadeleci olabilirsiniz. Bu dönemde yeni başlangıçlar var. Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Ancak ailevi konularda sakin kalmalısınız. Kendinizi savunma konusunda çok mücadeleci olabilirsiniz.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde çok masraf çıkabilir ve işle ilgili konularda destek arayışı içinde olabilirsiniz.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında daha fazla görüşme, ziyaret, yakın çevrenizde değişiklikler ve kardeşlerle ilgili koşulları daha fazla öne çıkıyor. Yazışmalar, evraklar ve zihinsel açıdan meşgul edici bir dönem olabilir.

15 Eylül – 30 Ekim arasında iş açısından daha düşük profilli bir dönem olabilir. Bu dönemde işten çıkışlar ya da bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu. İşten çok evde daha meşgul olabileceğiniz konular dikkat çekebilir. Evinizle ilgili çok çaba sarfedeceğiniz bir dönemde olabilirsiniz.

30 Ekim – 13 Aralık arasında kendinizi daha girişken ve istekli hissedebilirsiniz. Bu dönemde spekülatif konulara, fazladan harcamalara dikkat etmelisiniz. Çok tutkulu davranabilirsiniz.

13 Aralık sonrasında yeniden işe odaklandığınız ve daha fazla çalıştığınız koşullar içindesiniz. Çalışma ortamında ilişkilere özellikle dikkat etmelisiniz. Çok daha fazla iş olabilir ve bu durum sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Geçtiğimiz iki yıl boyunca evlilik ve ilişkiler alanında çok büyük sınavlardan geçtiniz. Bu süreç sizi ilişkilerinize yeni bir sınır koymaya ve daha gerçekçi olmaya yöneltti. Yolunda gitmeyen evlilikler bitti, sağlam olan ilişkiler daha güçlü hale geldi. Kendinize ve ilişkilerinize daha objektif bakmaya başladınız. Bu yıl ilişkiler alanında çok ağır yükler yok ancak ilişkilerinizin maddi yönlerine, var ise ortağınızla ilgili finansal konulara daha dikkatli bakmaya başlayabilirsiniz. Bu dönemde yatırımlar, miras, paylaşım ya da borçlarla ilgili gelişmeler ilişkilerinizi de ilgilendirebilir. Eğer 16-20 Temmuz doğumlu bir Yengeç iseniz, evlilikte ve karşılıklı konularda üzerinizde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Kimi zaman güçlü bir partner hayatınızı dönüştürebilir ve sizi de daha güçlü olmaya yöneltebilir. Kimi zaman manipülatif koşullarla da karşılaşabilirsiniz.

2-11 Haziran arasında aşk hayatınız çok daha heyecanlı bir tempo izleyebilir. Bu dönemde aşkta ve ilişkilerde maceracı davranabilirsiniz. Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu 25 Şubat -21 Mart, 2 Haziran – 27 Haziran ve 10 Eylül – 7 Ekim arasında aşkta ve genel olarak arkadaşlıklarda daha uyumlu ve akıcı fırsatlar var. Ayrıca 5 Kasım 2021 sonrasında da evlilikte ve ilişkilerde daha dikkat çekici bir dönemdesiniz ancak Venüs’ün geri gitmeye başlayacağı 19 Aralık sonrasında bu konularda pürüzler, gecikmeler gündeme gelebilir. Dolayısı ile bu tarihten sonra evlilik, nişan ya da kutlamalar açısından pek istendiği gibi olmayabilir.

Sağlık

Bu yıl da belirli dönemlerde sağlığınıza daha fazla önem vermeniz gerekebilir. Çoğu zaman endişeler ve artan yükler nedeni ile bedeninizi ihmal edebilirsiniz. Kemiklerle ilgili konulara dikkat etmek gerekebilir. Belirli dönemlerde, örneğin 4 Mart- 23 Nisan, 15 Eylül – 30 Ekim ve 13 Aralık sonrasında sağlığınıza daha özenli yaklaşmanız yararlı olacaktır. Genel olarak 26 Mayıs’taki Ay tutulması, 10 Haziran’daki Güneş tutulması ve ardından 4 Aralık’taki Güneş tutulması civarında artan stres ve değişiklikler sağlığınıza özen göstermenize neden olabilir.

ASLAN BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

İlişkilerinize odaklısınız

Hayatınızda yeni bir dönem açılıyor. Son iki yılın getirdiği yükler, kölelikler ve didinmeden sonra 2021 bu çabalarınızın meyvelerini almaya başladığınız bir yıl olacak. Bu özellikle yükselen burcu Aslan olanlar açısından daha belirgin olabilir. Burcu Aslan olanlar ise Satürn’ün karşıt açısına daha fazla dikkat etmek durumundalar. Her durumda bu yıl size önemli farkındalıklar ve pek çok fırsat da getirmekte. İlişkilerin, karşılıklı konuların nedenli önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Adeta yıl boyunca hep başkalarından yeni şeyler öğreneceksiniz.

Fırsatları, büyümeyi ve kendini geliştirmeye temsil eden Jüpiter bu kez sizi ilişkiler, karşılıklı konular ve ortaklıklar aracılığı ile destekliyor. Bu yıl hayatınıza çok önemli kişiler girebilir ve size yol gösterebilirler. Başkalarından gelen imkanlar ve tekliflerin kariyerinizde büyük bir rolü olabilir. Dolayısı ile bu yıl tek başına değil, başkaları ile sürekli bir görüşme ve işbirliği içinde kalabilirsiniz. Evlilikler dikkat çekici olabilir. Jüpiter’in konumu motive edici, çok yönlü, destekleyici partnerlere işaret etmekte. Yabancılar, uzaklarla ilgili kişiler de ilişkilerinizi canlandırabilir. Bu yıl iş hayatında daha görünür hale gelmektesiniz. Kariyer yönünde önemli imkanlar var. Daha çok kişi sizi tanımaya başlayabilir. İş yerinizde ilerleme ve yükselme imkanları da yüksek.

Jüpiter’in getirdiği fırsatları Satürn daha sağlam hale getiriyor. Bu yıldan başlayarak 2023’e kadar ilişkilerin, evlilik ya da ortaklıkların hayatınızda çok şekillendirici olacağını söyleyebiliriz. Karşılıklı konulara, ilişkilerdeki sorumluluklara çok dikkatli ve sorumlu yaklaşmak gerekiyor. Kendinize ve ilişkilere daha gerçekçi bakmaya başlamalısınız. İlişkilerinizden öğreneceğiniz çok şey var. Eğer yükselen burcunuz Aslan ise bu süreçte evlilik ve ilişkiler bir test alanı olabilir. Eğer evliliğinizde sorunlar var ise artık bu sorunları daha gerçekçi ve dikkatli bir şekilde ele almak durumundasınız. Bu yönde ciddi kararlar da verebilirsiniz. Eğer ilişkiniz düzgün ilerliyor ise Satürn transiti altında daha sağlamlaşabilir ve bu sonuçta evliliğe de götürebilir. Dolayısı ile bu dönemde ilişkilerinizi ve evliliğinizi daha ciddi bir şekilde tartmak durumundasınız. Eğer Aslan burcunun ilk 10 gününde doğmuşsanız, Satürn bu dönemde bazı beklemelere, gecikmelere ve sıkışmalara neden olabilir. Bu yüzden daha sabırlı davranmak ve egonuzu dengelemek, törpülemek durumunda kalabilirsiniz.

Hayatınızın pek çok aşamasında yenilik ihtiyacı dikkat çekiyor. Yıl boyunca gerginlik ya da ani değişiklik getiren koşullar da gündeme gelebilir. Ne istediğinizi bildiğiniz durumlarda sıkıntı yaşamamakla birlikte, eğer ikilem içinde iseniz, karar vermekte büyük bir baskı hissedebilirsiniz. Bu süreçte Satürn sizi özellikle karşılıklı konularda sorumlu ve gerçekçi kılmaya yöneltirken, Uranüs de kariyeriniz, ünvanınız ve hedeflerinizle ilgili alanlarda büyük değişiklikler getirmekte. Kesinlikle daha esnek olmaya çalışmalısınız. Kimi zaman olaylara ve ilişkilere siyah beyaz bakmanız sizi daha fazla köşeye sıkıştırabilir ve bu durum sağlığınızı dahi etkileyebilir.

Uranüs 2018’den bu yana burcunuzla sert bir açı içinde ve sizin daha ani değişikliklere gitmenize neden oluyor. Hesapta olmayan durumlar, beklenmedik gelişmeler gerek işte, gerekse ilişkilerinizde güçlü değişimlere yol açmakta. Bu dönemde işinizde sürekli bir değişim ve kendinizi güncel tutmanızı gerektiren koşullar var. Bu durum kariyer alanında riskler almanıza neden olabilir. İş hayatında bambaşka alanlara ilerliyor olabilir. Benzer şekilde, özellikle işle ilgili ilişkilerde ve ortaklıklarda gerilim yaratan koşullar ya da kimi zaman anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Neyse ki Jüpiter’in konumu sizi büyük ölçüde motive edici kılıyor ve belirli sorunları aşmanıza kolaylıklar sağlıyor. Eğer 28 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında doğmuş bir Aslan iseniz, 2021 yılında Uranüs’ün uyandırıcı, değiştirici ve yenileyici etkisini çok fazla hissedeceksiniz demektir. Aşırı gerginliklerden uzak durun. Yüksek stres nedeni ile olaylara yukarıdan bakmak zorlaşabilir. Kimi zaman otorite figürleri ya da babanızla ya da erkek figürlerle ilgili ani olaylar, kopmalar ya da özgürleşmeler de yaşayabilirsiniz. Bu dönemde size önerim şartların değişiminin kaçınılmaz olması nedeni ile değişime direnmemeniz ve bir şeylere takılı kalmamanız, aşırı ısrar etmemeniz yönünde olacaktır.

İş, para ve kariyer olanakları

Bu yıl Jüpiter’in karşıt burcunuz Saka’dan geçiyor olması ilişkiler ve ortaklıklar sayesinde önemli avantajlar sağlayabileceğinizi gösteriyor. Kariyeriniz açısından yeni bir döngü açılmakta. Anlaşmalar, görüşmeler ve evlilik konusu dahi kariyerinizi yakından etkileyebilir. Bu yeni süreçte objektif olmak, ortak çıkarlar üzerinde durmak çok önemli. İşbirliği yaptığınız ölçüde ilerleyebilirsiniz. Kimi zaman yabancılarla ortaklıklar da dikkat çekebilir. Satürn’ün de karşıt konumu özellikle yükselen burcu Aslan olanlar açısından iş hayatında önemli bir ilerleme ve daha fazla görünür olma getiriyor. Ancak Aslan burcunda doğanlar, 2023’e kadar daha fazla test altında olacaklar. Bu süreçte yavaşlama, bazı engeller ve egonuzun neden olabileceği sıkıntılara dikkat etmelisiniz. 14 Mayıs – 28 Temmuz arasında finansal alanda, miras ya da paylaşımlı işlerde yeni olanaklar gündeme gelebilir.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında mesleki alanda daha sakin ve sabırlı olmaya gayret etmelisiniz. Bu dönemde iş hayatında daha hırslı olmakla birlikte, üstlerle anlaşmazlıklar ve artan rekabet huzursuz edebilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında grup çalışmalarında oldukça hızlı olabilirsiniz. Harcamalara, masraflara dikkat etmek gerekebilir. Ayrıca grup çalışmaları içinde huzursuzluk, ve tartışmalar gündeme gelebilir.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında duygusal nedenler, güvensizlik nedeni ile bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ailevi konular da huzurunuzu bozabilir. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, kıskançlık ya da elde olmayan nedenler yıpratıcı olabilir.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde Mars burcunuzda ilerlerken oldukça iddialı ve mücadeleci olabilirsiniz. Bu dönemde yeni başlangıçlar var. Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Daha dengeli olmanızda fayda var. Aşırı gurur sizi zorlayabilir.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında işle ilgili harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz. İşle ilgili konularda destek arayışı içinde olabilirsiniz. Kaynaklarınızı daha iyi kullanmalısınız.

15 Eylül – 30 Ekim arasında zihinsel açıdan daha yoğun ve hareket halindesiniz. Yakın çevrenizde değişiklikler ve kardeşlerle ilgili koşulları daha fazla dikkat çekebilir. Yazışmalar, evraklar ve zihinsel açıdan meşgul edici bir dönem olabilir.

30 Ekim – 13 Aralık arasında iş açısından daha düşük profilli bir dönem olabilir. Bu dönemde işten çıkışlar ya da bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu. İşten çok evde daha meşgul olabileceğiniz konular dikkat çekebilir. Evinizle ilgili çok çaba sarfedeceğiniz bir dönemde olabilirsiniz.

13 Aralık sonrasında daha heyecanlı ve risk almaya daha fazla eğilim içindesiniz. Bu dönemde spekülatif konulara, borsaya ve fazladan harcamalara dikkat etmelisiniz. Sahneye çıkmak konusunda daha cesur davranabilirsiniz.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

2021-2023 yılları arasında evlilik ve ortaklı tüm konularda önemli tecrübeler ve sorumluluklar gündeme gelmekte. Eğer evliliğinizde süregelen problemler, şikayetler söz konusu ise bu dönemde kesin bir karara varabilir ve ciddi düşünceler içinde olabilirsiniz. Bu süreç yolunda giden ilişkileri daha sağlam hale getirecektir. Dolayısı ile hayatınızda ilişkilerinde daha gerçekçi şekilde ele alınması gerekiyor. Jüpiter evlilik hayatınıza büyük bir destek getirmekte. Bu yıl yapacağınız bir evlilik sizi her açıdan avantajlı da kılabilir. Evlilik nedeni ile iş hayatınızın da değişebileceğini söyleyebiliriz. Ortaklı işler de sizi daha görünür kılabilir ve bu dönemde işte ilerleme ve terfi yaşayabilirsiniz. Yükselen burcunuz Aslan ise bu fırsatlar daha belirgin olabilir. Eğer Aslan burcunun ilk 10 gününde doğmuş iseniz, eşinizle ilgili gelişmeler üzerinizde daha fazla sorumluluk yaratıyor olabilir.

27 Haziran – 22 Temmuz aşk hayatınıza daha yüksek bir heyecan ve maceracı bir tutum getirmekte. Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu 21 Mart- 14 Nisan, özellikle 27 Haziran -22 Temmuz ve 7 Ekim – 5 Kasım arasında ilişkilerinizde daha akıcı ve mutlu olmayı kolaylaştıran koşullar içindesiniz. Venüs’ün geri gitmeye başlayacağı 19 Aralık sonrasında genel olarak evlilikte ve keyif veren konularda hoşnutsuzluk ve sıkıntılar gündeme gelebilir.

Sağlık

Bu yıl Satürn’ün karşıt burcunuzda ilerlemesi özellikle burcunuzun ilk 10 gününde doğanlar açısından sağlıkla ilgili konulara daha yakından bakma gereği doğurabilir. Zaman zaman enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. 23 Nisan -11 Haziran ve 30 Ekim – 13 Aralık arası böyle dönemler olabilir. Eğer 15-19 Ağustos doğumlu bir Aslan iseniz, kimi stres doğurucu koşullar yüzünden bedeninize daha çok özen göstermelisiniz.

BAŞAK BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

İşte yeniden yapılanma başlıyor

Siz Başak’lar açısından 2021’in en temel özelliklerinden birisi her alanda yeniden bir yapılanmaya ve seçim yapmaya neden olacak olması. Belki bu yıl aradığınız yüksek motivasyonu hemen bulamasanız da kariyer alanında yepyeni bir dönemin açıldığını söyleyebiliriz. Eğer yükselen burcunuz Başak ise bu çok daha belirgin olacaktır. Bu yılı daha çok hazırlık olarak görmek yararlı olacak.

Fırsatları ve gelişmeyi açıklayan Jüpiter bu yıl sizi iş ve çalışma alanında daha meşgul kılıyor. İşlerde artış olabilir ancak bunun karşılığını hemen görmek pek mümkün olmayacağı için sabırlı olmalısınız. Bir bakıma sanki yeni şeyler öğrenen bir çırak gibi olabilirsiniz. Öğreneceğiniz, geliştirebileceğiniz yeni yetenekler var. Mesleki konulara bu yönde yaklaşmak yararlı olacak. Teknik tarafı ağır basan konular, farklı teknolojiler ya da içerisinde grupların, iletişim ağlarının güçlü olduğu alanlarda daha faal olabilirsiniz. 2021 boyunca hizmet ve çalışma teması ağır basmakta. 14 Mayıs – 28 Temmuz arasına çok dikkat edin. Zira bu dönemde yeni teklifler, fırsatlar ve özellikle ilişkilerinizde kazançlı çıkabileceğiniz olanaklar da bulacaksınız. Dolayısı ile yaz aylarında keyif ve ilham alabileceğiniz bir mola içinde olabilirsiniz. Bu tarihler evlilik ve ilişkiler açısından da önünüze yeni kişiler getirebilir.

Sorumlulukları ve sınırlamaları anlatan Satürn de Saka burcuna ilerledi ve 2023’e kadar olan dönemde sizi iş hayatında daha etkin ve pratik olmaya yöneltiyor. Özellikle yükselen burcu Başak olanlar bu dönemde iş bulma ya da kendi işlerini kurma yönünde büyük bir çaba ve sorumluluk içinde kalabilirler. Kuşkusuz hizmet ve yeni şeyler öğrenme yanında, gerek kendi gerekse başkalarının sağlığına daha fazla özen ve çaba göstermek durumunda kalabilirsiniz.

2018’de bu yana Uranüs burcunuzu çok olumlu bir açı etkilemeye devam ediyor. Uranüs uyanışları, ani değişiklikleri, özgürleşmeyi ve yenilenmeyi anlatan gezegendir. Etkileri daha çok zihinsel alanda bir uyanışa işaret eder. Boğa burcundaki Uranüs sizi özellikle yeni yerler keşfetmekte, yabancılarla daha ilginç tecrübeler yaşamak konusunda uyandırıyor. Bu dönemde entelektüel anlamda sizi uyandıran, yenileyen fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sabit bir bakış açısından çıkmanız, hayata farklı gözlerle bakmanız açısından yeni pencereler açılmakta. Bu süreç gerek iş hayatınıza, gerekse ilişkilerinize canlanma ve esneklik kazanma sağlayabilir. Eğitsel, akademik konularda çalışanlar açısından yeni imkanlar var. Olaylara bakış açınızı aniden değiştirebilecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yeni bakış açıları, inançlarınızda farklılaşma söz konusu. Eğer 29 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında doğmuş bir Başak iseniz Uranüs’ün uyandırıcı etkisini kişiliğinizde, yaratıcılığınızda daha fazla hissedebilirsiniz. Sürpriz kararlar ve sizi yaratıcı alanda daha özgür kılan imkanlar içinde olabilirsiniz. Kuşkusuz bu durum mesleki alanda da yenileyecektir.

Neptün ise 2011 yılında bu yana karşıt burcunuz Balık’ta yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor. Neptün dağıtıcı, ilham veren, kişiye sezgiler ve hassasiyetler getiren, ruhsal alana yaklaştıran bir gezegendir. Neptün sayesinde maddi olana değil, manevi olana açılabiliriz. İdealize ettiğimiz şeyler hep Neptün ile ilişkilidir. Balık sizin evlilik ve ilişkiler eviniz olduğu için bu süreçte ilişkilerinizde oldukça garip koşullar, kimi zaman belirsizlikler ve sisli durumlar da ortaya çıkmış olabilir. Bu süreçte karşınıza gelen kişiler size yumuşama ve hassasiyet ile birlikte, kimi yanılgılar ve pişmanlıklar da getirmiş olabilir. Eğer 10-17 Eylül doğumlu bir Başak iseniz bu yıl Neptün’ün etkisini fazlası ile hissedebilirsiniz. Dolayısı ile ilişkilerde, eşinizle ilgili konularda bazı dağılmalar, çözülmeler ya da hassasiyet gösterilmesi gereken koşullar ortaya çıkıyor olabilir. Kimi zaman erkek figürü, bu baba ya da eş de olabilir, daha dağınık, hayalci ya da zayıflayan, kararsız kalan bir imaj çizebilir. Bu süreçte kendi motivasyonunuz da azalabilir ya da bambaşka alanlara kayabilir. Bu nedenle ne istediğiniz konusunda pek emin olamayabilirsiniz. Kariyer alanında dağıldığınız ya da dışsal etkilerin, özellikle ilişkilerin etkisinde kalıyor olabilirsiniz. Kuşkusuz bu durum sizin istek ve arzularınızda biraz daha gerçekçi olmanızı da işaret etmekte. Aksi halde yanılgılar, aldanmalar ve sizi hayal kırıklığına uğratan bazı ilişkiler, olaylar yaşayabilirsiniz.

Diğer yandan Pluton uzun zamandır, 2007’den bu yana Oğlak burcunda ilerlemekte ve burcunuzla uyumlu bir açıda kalmaya devam etmekte. Dönüştürücü, güçlendirici etkisi olan bu gezegen kişiliğinizi yenileme ve değişen koşullara uyum gösterme konusunda size destek olmakta. Özellikle yükselen burcu Başak olanlar, Pluton’un getirdiği hırsı ve istekleri, aşk, çocuklar ve yaratıcı alanda daha fazla yaşıyor olabilir. Pluton size kendinizi ortaya koyma ve aşk alanında daha güçlü olma konusunda hırs getirmekte. Ancak son iki yıldır, Satürn ile de birleştiği için bu alanlarda kendinizi aşırı zorlamış ve hatta manipülatif durumlarla karşılaşmış da olabilirsiniz. Neyse ki bu görünüm 2021’de etkisini yitiriyor olacak. Eğer 16-20 Eylül doğumlu bir Başak iseniz, bu yıl Pluton’un getirdiği hırsı, gücü, kararlılığı daha olumlu şekilde kullanabilirsiniz. Takıntılı olmamaya özen gösterin ancak işte ve yaratıcı konularda başkalarını etkileme ve güçlü kişilerle işbirliği yapma konusunda değişik olanaklar söz konusu olabilir. Pluton sayesinde işte ve aşkta dışsal koşullardan daha çok yararlanabilir ve güç elde edebilirsiniz.



İş, para ve kariyer olanakları

Bu yıldan başlayarak çalışma ortamınızda çok daha farklı koşullar gelişmekte. Yeni iş konularına girebilir ve kendinizi bir başlangıç noktasında hissedebilirsiniz. 2023’e kadar devam edecek olan bu süreçte adeta yeniden bir çırak gibi çalışabilirsiniz. Belki de bu durum iş hayatına yeni girdiğinizi gösteriyor da olabilir. Her durumda daha fazla çalışma ve iş becerilerinizi arttırma yönünde çaba sarfetmeniz gerekiyor. Bu dönemde öğreneceğiniz şeyler daha sonra kariyeriniz için yeni bir ilerleme basamağı olacak. Jüpiter’in konumu işsiz kalmayabileceğinizi ve her durumda kendinize bir uğraş edinebileceğinizi de göstermekte. 14 Mayıs – 28 Temmuz tarihleri arasında ortaklıklar, ilişkiler ve yeni anlaşmalar farklı fırsatlar sunabilir. Kısaca bu yıl çok çalışma, alın teri ve becerilerinizi arttırabileceğiniz olanaklar sunuyor. Yaz aylarında yeni teklifler de gündeme gelebilir.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında uzaklarla, yabancılarla ilgili konular sizi daha çok meşgul edebilir. Bu dönemde düşüncelerinizi yayma konusunda daha istekli de olabilirsiniz. Eğitim konusunda da kararlı olmak gerekebilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında iş hayatına çok güçlü vurgular var. Hırsınız yüksek ve önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak daha sakin ve sabırlı olmaya da bakmalısınız. Bu dönemde üstlerle anlaşmazlıklar ve artan rekabet huzursuz edebilir.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında grup çalışmalarında oldukça hızlı olabilirsiniz. Harcamalara, masraflara dikkat etmek gerekebilir. Ayrıca grup çalışmaları içinde huzursuzluk, ve duygusal tartışmalar gündeme gelebilir.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde gururunuzu ilgilendiren koşullar ve güvensizlik nedeni ile bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gereksiz inattan uzak durun. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, tehditler ya da elde olmayan nedenler yıpratıcı olabilir.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında Mars burcunuzda ilerlerken oldukça iddialı ve mücadeleci olabilirsiniz. Bu dönemde iş hayatında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

15 Eylül – 30 Ekim arasında ortaklı konularda harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz. İşle ilgili konularda destek arayışı içinde olabilirsiniz. Fazladan masraflar var.

30 Ekim – 13 Aralık arasında yakın çevrenizde zihinsel açıdan çok daha yoğunsunuz. Görüşmeler, konuşmalar ve ziyaretler sizi meşgul etmekte. Raporlar, yazılar ve belgeler de sizi yoğun kılabilir. Yakın çevrenizde değişiklikler ve kardeşlerle ilgili koşulları daha fazla dikkat çekebilir.

13 Aralık sonrasında iş açısından daha düşük enerjili bir dönem olabilir. Bu dönemde işten çıkışlar ya da bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu. İşten çok evde daha meşgul olabileceğiniz konular gündeme gelebilir.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl iş hayatınızla ilgili değişiklikler ağır basarken, aşk hayatınızda daha karmaşık koşullar gündeme gelebilir. Venüs’ün 8 Ocak – 1 Şubat ve 29 Temmuz – 16 Ağustos arasındaki transitleri ilişkilerinize daha büyük bir heyecan getirmekte. Aynı zamanda 14 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında arkadaşlıklar ve yeni çevrelerle bir araya gelmek keyifli olabilir. 5 Kasım sonrasında da aşkta önemli gelişmeler var. Bu dönemde aşk hayatınıza çok daha fazla odaklanabilirsiniz. Ancak 19 Aralık’tan sonra geri harekete dönecek olan Venüs aşk hayatınıza bazı karmaşalar, beklemeler ve vazgeçişler getirebilir. Bu dönemde evlilik, nişan gibi olaylar ya da her çeşit kutlamalar istediğiniz sonuçları getirmeyebilir.

Ayrıca 10-17 Eylül doğumlu bir Başak iseniz, bu dönemde evlilik hayatınızda ve erkeklerle ilişkilerde daha gerçekçi olmanız gerekebilir. Eşinizin ya da partnerinizin güvensizliği, karmaşası büyük bir dağınıklık ve hayal kırıklıklarına, fedakarlıklara yol açabilir.

Sağlık

Bu yıl sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Özellikle yükselen burcu Başak olanlar açısından bu daha belirgin olacaktır. Satürn’ün bu transitini yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki yükselen Başak’lar sağlık kontrollerini ihmal etmemeliler. Her durumda daha fazla iş yükünün getirebileceği değişiklikler ve yükselen stres bedeni yıpratıcı olabilir. Bağışıklık sisteminizi, kemiklerle ilgili sorunları ihmal etmemek gerekebilir. Genel olarak 4 Mart – 23 Nisan, 11 Haziran – 29 Temmuz arasında bedensel risklere, kazalara karşı daha dikkatli olmalısınız.

TERAZİ BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Denge ve rahatlama yılı

Terazi’ler, bu yıl son iki yılın getirdiği zorlayıcı koşulları aşarak, daha dengeli ve istikrarlı bir döneme ilerliyorlar. 2018’den bu yana Satürn Oğlak burcunda kalarak adeta hayatınız açısından bir dip noktasına işaret etmişti. Bu süreçte çok şey öğrendiniz, hayatınıza yeni bir temel attınız. İşte bitişler ve sonlanmalardan sonra yeni istek ve motivasyonlarla ilerlemeye hazırsınız. Bu yıl hem Jüpiter hem de Satürn burcunuzu en olumlu şekilde etkilerken, daha rahat ve zahmetsiz bir yılda olacaksınız.

Fırsatları ve büyümeyi anlatan Jüpiter bize hayatın hangi alanlarında daha fazla gelişebileceğimizi gösterir. Bu yıl uzun bir süre Saka burcunda kalacak bu gezegen sizin yaratıcılık, kendini ortaya koyma, aşk ve çocuklar alanınızı aydınlatmakta. 2021 boyunca sevdiğiniz konulara daha çok zaman ayırabilecek, kendinizi daha kolay mutlu hissedebileceksiniz. Bu süreçte sizi ödüllendirebilecek pek çok şey var. Bu kimileri için bir çocuğun doğumu olabileceği gibi, kariyer alanında daha kolay ilerleme ve kendini ifade etme fırsatı şeklinde de olabilir. Severek yaptığınız bir uğraşıyı, kendinize iş olarak da görebilirsiniz. Aşk hayatınızda da mutlu eden tecrübeler söz konusu. Satürn ise ister istemez bu alana biraz ciddiyet ve hatta sorumluluk hissi bile getirebilir. Çocuk sahibi olanlar da bu dönemde onlarla daha ciddi ve olumlu bir bağ kurabilecekler. Kısaca Jüpiter size yaratıcılığınızı daha çok sergileme yönünde imkanlar sunuyor olacak.

Jüpiter’in yanında Satürn de Saka’da ilerliyor. Sorumluluklarımızı ve gerçekleri anlatan bu gezegen sayesinde bu yıl severek yaptığınız bir işi çok daha fazla ciddiye alabilirsiniz. İş hayatındaki ilerleme daha akıcı ve rahat ilerleyebilir. Satürn sayesinde işte terfi ve yeteneklerinizi daha güçlü şekilde ifade edebileceğiniz fırsatlar elde edebilirsiniz. Böyle bir dönemde çalışmaktan çok keyif alabilirsiniz ancak yine de her şeyi işe dönüştürmemeli, boş zamanlar da yaratmaya çalışmalısınız. Kimi zaman Satürn bu transitinde sevdiklerinizle ilgili konulara daha fazla yük ve sorumluluk getirebilir. Bu çocuklarla ilgili de olabilir. Aşkta her şey düzgün gitse de fazla iş ya da sorumluluklar nedeni ile, ya da pek çok şeyi rutine bağlamanızdan dolayı bazı soğumalar ya da yeknesaklık yaşayabilirsiniz. Neyse ki Jüpiter’in de bu alanda olması bu yıl mutluluğu bulmanın çok daha kolay olabileceğini hatırlatıyor.

Diğer yandan hala Oğlak burcunda ilerleyen Pluton burcunuzla zorlayıcı bir ilişki kurmakta. Pluton baskı kuran, değişime zorlayan ve aynı zamanda güçlü olmayı gerektiren bir güçtür. Pluton sayesinde amaçlara daha fazla odaklanabilir ve hırs yapabilirsiniz. Ancak bu transit kimi zaman da otoritelerle, erkek figürle, baba ile ilişkinize bazı baskılar ya da sizi test eden koşullar da getirebilir. Kişisel gücünüzü ortaya koyarken, belirli manipülasyonlarla, tehditlerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Eğer 17-21 Ekim doğumlu bir Terazi iseniz bu yıl Pluton’un getirdiği yoğun baskıyı daha fazla hissedebilirsiniz. Bu nedenle şahsi alanda aşırı hırs ya da takıntıların neden olabileceği olaylara da dikkat etmek gerekebilir. Yükselen burcu Terazi olanlar Pluton’un getirdiği baskı ve dönüşümü, güçlü olma ihtiyacını 2007’den bu yana yaşamaktalar ve bu transit özellikle ev, ailevi konular ve yerleşimle ilgili gelişmelere büyük bir dönüşüm getirmiş, şartları yenilemiş olmalı.

İş, para ve kariyer olanakları

Son iki yıl içinde iş hayatınızda önemli değişiklikler gündeme geldi. Mesleki alanda bir dip noktasından geçtiniz. Ev, aile ve yerleşim konuları sizi meşgul ederken, kariyeriniz oldukça zorlanmış olabilir. Şimdi ise bu dönemi geride bırakırken, yeni istek ve ilgilerle kendinizi yapılandırabileceğiniz bir döneme girmektesiniz. 2023’e kadar olan dönemde sevdiğiniz konulara daha çok zaman ayırabilir ve istediğiniz yönde sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle bu yıl çabalarınızın karşılığını daha fazla alabilir ve ödüllendirilebilirsiniz. Yaratıcı alanda ve kendinizi sahneye koymak istediğiniz konularda daha büyük bir özgüven ile hareket edebilirsiniz.

Parasal konularda, özellikle ortaklı yatırımlar, miras ya da borç-alacak işlerinde, mali alanda bazı değişiklikler esnek davranmanızı gerektirmekte. Finansal işlerde, yatırımlarda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında finansal konulara özellikle dikkat etmek gerekebilir. Bu dönemde ortaklı harcamalar artabilir ya da siz harcama konusunda daha kontrolsüz davranabilirsiniz. Bu nedenle mali işlerde sıkıntılar yaşanabilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında eğitsel konularda, içinde medyanın ya da uzakların, yabancıların olduğu işlerde daha fazla meşguliyet mümkün. Bu dönemde düşüncelerinizi yayma konusunda daha iddialı ve tartışmacı da olabilirsiniz.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri iş hayatında kritik konular ve riskler var. Hırsınız yüksek ve önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak daha sakin ve sabırlı olmaya da bakmalısınız.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde grup çalışmalarında oldukça kararlı ama sabırsız olabilirsiniz. Arkadaşlıklar, gruplar içinde ayrılıklar gündeme gelebilir.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında elde olmayan nedenler, gizli kalan şeyler huzursuzluk kaynağı olabilir. Bu dönemde düzen, organizasyon ve size hizmet eden kişilerle daha dikkatli olmalısınız.

15 Eylül – 30 Ekim arasında Mars burcunuzda size büyük bir odaklılık ve mücadele teması getirmekte. İlişkileri iyi korumalı ve yönetmelisiniz. Bu dönemde iş hayatında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi daha iddialı ortaya koyabilirsiniz.

30 Ekim – 13 Aralık arasında ortaklı parasal konularda harcamalara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz ama masraflarınız da çoğalıyor olabilir.

13 Aralık sonrasında yolculuklar, ziyaretler ve görüşmeler hızlanmakta. Bu dönemde eğitim, zihinsel uğraşlar ve çevresel değişiklikler çok hareketli koşullar yaratmakta. Raporlar, yazılar ve belgeler de sizi yoğun kılabilir. Yakın çevrenizde değişiklikler ve kardeşlerle ilgili koşulları daha fazla dikkat çekebilir.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl aşk hayatınızı ilgilendiren konular sizin için özel bir anlam taşımakta. Jüpiter’in yılın büyük bir bölümünde bu alandan geçiyor olması aşk ve mutluluk potansiyelini çok dikkat çekici kılmakta. Aşkta mutlu olmak yönünde son derece şanslısınız. Çocuklarla ilgili konular da mutluluk verici olabilir. Sevgi hayatınızda daha gerçekçi olmanızı gerektiren başka koşullar da var. Zira Satürn de bu alanda ilerliyor olacak. Bu durumda aşk konusuna daha ciddi bakmanız da mümkün. Eğer ilişkinizde iyi bir denge tutturabilirsiniz, aşk hayatınızı sağlamlaştırabilirsiniz. Kimi zaman işin getirdiği sorumluluklar, bazı uzaklaşmalar ya da eşinizin, partnerinizin özel durumu aşk hayatınıza bazı gölgeler ya da soğumalar getirebilir. Ancak yine de Jüpiter’in varlığı bu yıl aşk hayatınıza büyük bir canlılık getirmekte.

Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu 1-25 Şubat, 9 Mayıs – 2 Haziran ve 16 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında aşkta ve arkadaşlıklarda daha güzel zamanlar, mutluluğu kolaylaştıran fırsatlar yakalayabilirsiniz. 5 Kasım sonrasında, özellikle de Venüs’ün geri harekete döneceği 19 Aralık sonrasında ilişkilerinizde, ev ve aile hayatınızda bazı hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir. Bu tarihten sonra evlilik, nişan ya da kutlamalar çok mutluluk verici olmayabilir.

Sağlık

Bu yıl geçen yıl olduğu gibi ağır transitler sizi çok fazla meşgul etmiyorlar. Sağlığınızın genel olarak daha olumlu ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Belirli dönemlerde bağışıklığınızı yüksek tutmanız daha yerinde olacak. Bu dönemler 7 Ocak – 4 Mart, 29 Temmuz -15 Eylül olabilir. Ayrıca 11 -16 Ekim doğumlu bir Terazi iseniz bu dönemde ilaç kullanımına dikkat etmeli ve değişikliklerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalara, hassasiyetlere özen göstermelisiniz. 17-21 Ekim doğumlular ise kendilerini aşırı baskı altında tutuyor olabilirler ve bu durum bedeniniz üzerinde de yorucu olabilir.

AKREP BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Temelli değişiklikler var

Siz Akrep’ler bu yıl gelecek yönünde referans olabilecek yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Hayatın pek çok alanında bitişler ve başlangıçlar, temelli değişiklikler söz konusu. 2018’den bu yana düşünce düzeyinde sizi meşgul eden konuları şimdi bizzat harekete geçerek halletmeye başlayabilirsiniz. Bu yıl sizi değişikliğe iten bazı zorlamalar da var. İster istemez bu koşullar ev, aileniz ve yerleşiminiz konusunda yeni adımlara ve sorumluluklara neden olabilir. Evde, evlilikte önemli kararlar ve sorumluluklar içindesiniz.

Bu yıl kariyer gezegenleri Jüpiter ve Satürn, Saka burcunda ilerlemeye başladılar. Bu alan, özellikle yükselen burcu Akrep olanlar açısından, ev, yuva, aile ve toprak konularının ne derece önemli değişiklikler getirebileceğini anlatıyor. Fırsatları, büyümeyi ve kendini geliştirmeyi anlatan Jüpiter aynı zamanda şansın da gezegenidir ve bu dönemde özellikle toprak, aile ve yerleşim konularında yeni imkanların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Belki dikkatinizi daha çok özel hayatınıza yönelteceğiniz için iş hayatında ve mesleki konularda yavaşlama ya da duraklama yaşayabilirsiniz. Ancak bu dönemde sizi evinizde meşgul eden pek çok yeni uğraş ve kuşkusuz bunun yanında sorumluluklar da var. Pek çok açıdan bitişlerin ve yeni başlangıçların olduğu bir yıldasınız. Jüpiter bu yıl emlak, gayrimenkul alanında yatırımlara, uzun vadeli kararlara imkan sağlayabilir. Evden, baba yolu ile gelebilecek destekler söz konusu. Kuşkusuz evde büyüme ve yeni bir çocuğun doğumu da yine eve yönelik hareketliliğe işaret edebilir.

Satürn’ün bu geçişi ise 2023’e kadar sürecek şekilde iş hayatınız açısından yeni bir yapılanmaya gireceğinizi anlatmakta. Bu yıllar içinde işinizi bitirebilir ve yeni bir adım atmak, gelecek yönünde yeni bir temel atmak isteyebilirsiniz. Hala devam eden işinizle ilgili koşullar artık pek geçerli ya da tatmin edici olamayacağı için, böyle bir dönemde kendi işinizi de kurmak isteyebilirsiniz. Kuşkusuz bu zaman ve sabır gerektiren bir süreç olacağı için aceleci davranmamalısınız. Çok farklı seçimler gündeme gelebilir. Jüpiter’in desteğine rağmen evde bazı kısıtlamalar, artan sorumluluklar da yaşanabilir. Bunlar anne-babanızla ilgili de olabilir. Kimi zaman sizi değişime zorlayan koşullar evde kopuşlara, hatta boşanma kararına dahi götürebilir. Ancak Jüpiter’in de bu alanda olması bir yandan ev ve aile hayatında yapabileceğiniz çok şey olduğunu da göstermekte.

Burcunuzu çok yakından ilgilendiren diğer önemli bir transit ise Uranüs’ün karşıt burcunuz Boğa’dan geçiyor olması. Uranüs’ün bu transiti pek çok Akrep’e, özellikle yükselen burcu Akrep olanlara çok farklı ve ani olaylar getirmekte. Karşıt açı daha çok ilişkileri ve evlilik gibi konuları gündeme getirdiği için, 2018’den bu yana pek çok Akrep yakın beraberliklerinde ve evlilik hayatında radikal değişikliklere gitmekte. Uranüs’ün enerjisi hem uyandırıcı hem de kopartıcı olabilir. Özellikle yükselen Akrep’ler açısından karşınıza çok ilginç, şaşırtıcı ve uyarıcı kişiler çıkabilir. Bu transit altında ani evlilikler ya da ani boşanmalar söz konusu olabilir. Ancak ev, aile ve evlilik alanında sizi strese sokan çok fazla konu da söz konusu olabilir. Eğer 29 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında doğmuş bir Akrep iseniz, Uranüs’ün bu aniden uyandırıcı etkisini fazlası ile hissedebilirsiniz. Başta ilişkilerinizde ya da iş hayatında ortaklı konularda sürprizler, şoklar pek çok şeyi değiştirmenize, yeniden sıfırlamanıza neden olabilir. Dolayısı ile ailevi alanda ve ortaklaşa alanda gündeme gelebilecek gerginlikleri daha iyi yönetmeye, biraz daha esnek davranmaya ihtiyacınız olacak.

Neptün ise 2011’den bu yana size güçlü idealler, hassasiyet ve etki altında kalma, özellikle aşkta ve yaratıcı alanda hayaller getirmekte. 10-17 Kasım doğumlu bir Akrep iseniz bu yıl Neptün’ün getirdiği ruhsallığa çok daha açıksınız. Neptün çoğu zaman pembe hayallere ve kimi zaman ihtiyatsız davranmaya, farkında olmadan gerçekleri görememeye yol açabilir. Yine de bu süreçte özellikle yaratıcı alanda çalışıyor, sanatsal uğraşlar içinde iseniz, Neptün’ün getireceği ilham ve ruhsal enerjiyi olumlu yönde kullanabilir ve kendinizi daha güçlü şekilde ifade edebilirsiniz.

Diğer yandan 2007’den bu yana Oğlak burcunda ilerleyen Pluton da burcunuzla uyumlu bir açıda ilerlemekte. Bu gezegen sayesinde güç elde etmek, başkalarını etkilemek ve ilişkiler sayesinde dönüşüm mümkün olabilir. Düşüncelerinize dikkat edin. Kimi zaman da manipülatif davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Bu transit yakın çevrenizde, kardeşlerle ilişkilerinize ya da zihinsel alanda size daha güçlü, yönlendirici ve kimi zaman zorlayıcı bir hava getirebilir. Özellikle 16-20 Kasım doğumlu bir Akrep iseniz, Pluton’un dönüştürücü etkisini iş hayatında daha iyi kullanabilirsiniz. Başkalarının size güç vereceği, farklı imkanlar sağlayıcı fırsatlar da elde edebilirsiniz. Bu durum siyaset gibi alanlarda da etkin olmaya işaret edebilir.

İş, para ve kariyer olanakları

Bu yıl iş hayatınızda ve kariyer alanında yeni bir eşik noktasına ulaşıyorsunuz. Jüpiter ve Satürn’ün Saka burcunda ilerlemeye başlaması bitişler ve ardından gelecek yeni bir temellendirme sürecine işaret ediyor. Özellikle yükselen burcu Akrep olanlar için mesleki alanda yeniden yapılan gereği var. Bu süreçte, 2023’e kadar devam eden işinizi daha iyi hale getirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak bu durum hedefleriniz yönünde daha kararlı olmayı da gerektiriyor. Çoğu zaman ailevi konular ya da diğer koşullar işte çok hızlı bir ilerlemenin pek kolay olmayabileceğini göstermekte. Belki de bu süreçte bir dip noktadan geçerek, kendinize yeni bir iş alanı kurmaya başlayabilirsiniz. Diğer yandan ailevi sorumluluklardaki artış nedeni ile bir sürede bekleme içinde de olabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde toprağa, gayrimenkul gibi alanlara odaklanabilir ve bu yıl özellikle yeni imkanlar yakalayabilirsiniz. Yine bu dönemde özellikle evde daha meşgul olabileceğinizi söyleyebiliriz. Eğer Akrep burcunun ilk 10 gününde doğmuş iseniz, Satürn ve Uranüs transitleri daha ciddi ve radikal kararlar da alabileceğinizi göstermekte.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında yeniden hızlanma söz konusu. Bu süreçte karşılıklı görüşmeler, anlaşmalar büyük önem taşımakta. Ancak iş hayatında rekabet ya da düşmanlıklar da gündeme gelebilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında finansal konulara özellikle dikkat etmek gerekebilir. Bu dönemde ortaklı harcamalar artabilir ya da siz harcama konusunda daha dengesiz davranabilirsiniz. Bu nedenle mali işlerde sıkıntılar yaşanabilir.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında uzaklarla ilgili gelişmeler, içinde medyanın ya da yabancıların olduğu işlerde daha fazla meşguliyet mümkün. Bu dönemde düşüncelerinizi yayma konusunda daha tartışmacı olabilirsiniz.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde iş hayatında daha gayretli ve mücadeleci olabileceğiniz görülmekte. Rekabet artabilir, üstlerinizle de dengeli ilişkiler kurmalısınız. Hırsınız yüksek ve önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak daha sakin ve sabırlı olmaya da bakmalısınız.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında ailevi planlar, hedefler içinde ya da grup çalışmalarında oldukça hassas ama sabırsız olabilirsiniz. Arkadaşlıklar, gruplar içinde kırılmalar, gerginlikler gündeme gelebilir.

15 Eylül – 30 Ekim arasında ilişkilerde, ortaklı konular içinde elde olmayan nedenler, gizli kalan şeyler huzursuzluk kaynağı olabilir. Bu dönemde dedikodulara ve tehdit oluşturan durumlara özenle yaklaşmak gerekebilir.

30 Ekim – 13 Aralık arasında Mars burcunuzda ilerlerken size büyük bir odaklılık ve mücadele getirmekte. Yeni girişimler içindesiniz. Bu dönemde iş hayatında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çok daha kararlı davranabilirsiniz.

13 Aralık sonrasında harcamalara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz ama masraflarınız da çoğalıyor olabilir. İşte de destek arayabilirsiniz.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

2021’de ev ve aile hayatınızda önemli sorumluluklar dikkat çekiyor. Bu yıl ailenizle ilgili gelişmelere çok daha fazla odaklanabilirsiniz. Evlilik kararı da ciddi bir biçimde hayatınızı şekillendirecek gibi gözüküyor. Belki bir çocuğun doğumu ya da evde büyüklerle ilgili gelişmeler de önem kazanabilir. Yıl ortasına doğru, 14 Mayıs – 28 Temmuz tarihleri arasında daha büyük mutluluklar ve kutlamalar gündeme gelebilir. Özellikle yükselen burcu Akrep olanlar bu dönemde kendilerini çok daha keyif verici koşullar içinde bulabilirler. Eğer 10-17 Kasım doğumlu bir Akrep iseniz bu yıl aşkta pembe hayaller ve kendinizi kaptırabileceğiniz durumlar içinde bulabilirsiniz.

Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu 25 Şubat – 21 Mart, 2-27 Haziran ve özellikle 10 Eylül – 7 Ekim tarihlerinde size mutluluk getirebilecek deneyimlere, hayatın keyifli yönlerine çok daha açıksınız. Ancak Venüs’ün geri hareket etmeye başlayacağı 19 Aralık 2021 tarihinden sonraki dönemde ilişkilerde fazla üsteleyici olmamak daha doğru olacak. Bu dönemde evlilik ve nişan gibi olaylar çok iyi desteklenmemekte.

Sağlık

2021’in belirli dönemlerinde daha fazla sorumluluk ve zorlu seçimler nedeni ile kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle 29 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında doğan Akrep’lerin bu tür stres yaratan koşullara daha fazla özen göstermesi gerekebilir. 4 Mart – 23 Nisan, 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında sağlığınıza daha çok dikkat etmelisiniz. Yükselen Akrep’ler bu dönemlerde içinde oldukları stresi çok daha iyi yönetmeye bakmalılar.

YAY BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Yeteneklerinizi seferber edin

Siz Yay’lar bu yıl ilginizi çok daha yeni alanlara ve zihinsel açıdan önemli projelere yöneltebilecekseniz. İki yıldan bu yana parasal alanda, maddi kaynaklarınız konusunda belirli kısıtlar ve sorumluluklar dikkat çekiyordu. 2021’de ise Jüpiter ve Satürn’ün Saka burcuna ilerlemiş olması kafaca çok daha hareketli ve meşgul bir döneme girdiğinizi anlatmakta. Bu yıl düşüncelerinizi tasarlamak ve anlatmak yönünde pek çok imkana sahip olabilirsiniz. Özellikle eğitim alanında olanlar ya da eğitim verenler açısından yeni koşullar var. Yakın çevrenizle çok daha fazla iletişim içinde olabilirsiniz. Özellikle iş hayatında görüşmeler, anlaşmalar ve artan bir görüşme trafiği yer alacak.

Büyüme ve gelişmeye işaret eden Jüpiter yılın büyük bir bölümünde Saka burcunda ilerliyor olacak. Bu transit eğitsel konulara, yabancılarla daha fazla iletişime ve yakın çevrenize yepyeni olanaklar ve artan bir hareketlilik getirmekte. Yolculuklar, ziyaretler, konuşmalar sayesinde sürekli hareket halinde olacaksınız. Bir kitap yazmak, eğitsel uğraşlar hatta yakın çevrenizde kardeşlerle olan diyaloglar daha çok dikkat çekebilir. Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi, yeteneklerinizi geliştirmek için harika bir yıldasınız. Zekanızla, becerilerinizle dikkat çekebilirsiniz. Yeni ilhamlar ve heves sayesinde daha canlı bir iletişim kurabilir, görüşmelerden, anlaşmalardan kazanç sağlayabilirsiniz. Bu arada 14 Mayıs – 28 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter Balık burcuna ilerleyerek aile hayatınıza, ev ve yerleşiminizle ilgili konulara yenilikler, olumlu bir hareketlilik getirmekte. Bu dönemde ailevi konularda olumlu sonuçlar, ailede büyüme ya da toprakla ilgili kazançlar söz konusu olabilir. Yaz aylarında kendi özelinizde sizi daha mutlu edebilecek fırsatlar, babanızdan gelen destekler bulabilirsiniz.

Jüpiter’in yanında Satürn de yer alıyor. Satürn sorumlulukları ve sınırlamaları anlattığı için, yukarıda ifade ettiğimiz konularda daha fazla yükümlülük ve sizi ciddi düşünmeye iten koşullar da var. Bu nedenle eğitim hayatınıza daha ciddi bakabilir, düşüncelerinizde derine inebilirsiniz. Bu transit eğitim hayatınıza gerçekçilik ve bazı testler getirmekle birlikte, sağlamlık da getirecek. Bu süreçte iş hayatınızda diyaloglar, iletişim ve görüşmelerin ciddiyeti ve ağırlığı artabilir. Kardeşlerle ilgili konularda sorumluluklar söz konusu olabilir. Kontratlar, anlaşmalar konusunda daha ciddi bir çaba sarfedebilir ve düşüncelerinizi sistemli, planlı şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bir tez yazmak, yazılı ödevler, sunumlar sizin açınızdan daha ciddi değerlendirmeler getirebilir. Satürn’ün şekillendirici etkisini daha iyi kullanabilirsiniz.

Diğer yandan Neptün ise özellikle 9-16 Aralık doğumlu Yay’lar için daha karmaşık bir tablo çizmekte. Eğer bu tarihlerde doğmuş iseniz, hayat yönünüzde, istek ve kararlarınızda dağılmalar, dikkatsizlik ya da sorumsuzluk gündeme gelebilir. Dışsal etkilere çok daha açık bir dönemdesiniz ve kimi zaman motive olmakta zorlanabilirsiniz. Ne istediğiniz konusunda emin olmamanız yüzünden bazı hayal kırıklıkları ya da sonuçsuz koşullar gündeme gelebilir. İşte otorite figürleri ile, babanızla ya da kadınların eşleri ile ilgili karışıklıklar, ilişkilerin zayıflaması ya da fedakarlık içeren koşullar da dikkat çekebilir.

Bunun yanında, yıl boyunca gündeme gelecek Satürn-Uranüs kare açısı özellikle çalışma ortamında ani değişikliklerin dikkatinizi dağıtabileceğini gösteriyor. Yıl boyunca çalışma koşullarınızda daha esnek olmanızı, alternatif planlar yapmanızı gerektiren koşullar gündeme gelebilir.

İş, para ve kariyer olanakları

Bu yıl Satürn’ün para evinizden ayrılması ile birlikte, yeni kaynaklar yaratma konusunda rahatlayabilirsiniz. Aslında Satürn son iki yılda maddi durumunuzu daha iyi hale getirebilecek tecrübeler de sağladı. Artık kaynaklarınızı ve yeteneklerinizi daha iyi kullanmanın bilincindesiniz. Bu yeni süreçte kazanmış olduğunuz tecrübelere dayanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Özellikle eğitsel alanda, pazarlıklar, görüşmeler ve daha fazla iletişimin öne çıktığı konularda artan bir faaliyet söz konusu. Gerek Jüpiter gerekse Satürn kafaca meşgul olabileceğiniz, değişik tasarımlar ve yakın çevrenizde değişikliklerin sizi sürekli meşgul edeceği koşullar getirmekte. Raporlar, ziyaretler, networking ve teknik konular, sunumlar önem kazanabilir.

Eğer 9-16 Aralık doğumlu bir Yay iseniz, bu dönemde dağınıklık, dikkatsizlik, yanlış değerlendirmeler yüzünden hayal kırıklığı gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı netleştirmeye çalışmalısınız.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında çalışma ortamınızda daha yorucu ve organize davranmayı gerektiren uğraşlar artabilir. Bu dönemde işte daha sakin ve dengeli olmaya gayret edin.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında yeni bir süreç şekilleniyor. Karşıtlıklara dikkat edilmeli. Bu dönemde görüşmeler, anlaşmalar büyük önem taşımakta. Ancak iş hayatında rekabet ya da düşmanlıklar da gündeme gelebilir.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında maddi konulara, ortaklı işlere özellikle dikkat etmek gerekebilir. Miras, paylaşım ya da banka krediler daha kritik koşullara işaret edebilir. Bu nedenle birikimlerinizi korumaya özen göstermelisiniz.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde yabancılarla ilgili işler, içinde medyanın ya da yolculukların olabileceği konularda daha fazla gayret içinde olabilirsiniz. İnanç ve görüşlerinizde daha dengeli olmaya çalışın.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında odak noktanız hedefleriniz olacak. Kendinizi daha çok gösterebilirsiniz. Organizasyonel işlerde hızlı ve etkin davranmak gerekiyor.

15 Eylül – 30 Ekim arasında yeni hedefler, projeler içinde ya da grup çalışmalarında oldukça sosyal olabilirsiniz. Arkadaşlıklar, gruplar içinde tartışmalara dikkat etmek gerekebilir.

30 Ekim – 13 Aralık arasında gizli kalan şeyler huzursuzluk kaynağı olabilir. Bu dönemde dedikodulara ve tehdit oluşturan durumlara özenle yaklaşmak gerekebilir. Düşünmeden riske girmemelisiniz.

13 Aralık sonrasında Mars burcunuzda ilerlerken her zamankinden daha hızlı ve cesur davranabilirsiniz. Olaylara şekil vermeniz zor olmayacak. Ancak öfkenizi de kontrol etmenizde fayda var.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl özellikle yakın çevrenizde ve evinizdeki koşulları daha canlı ve pozitif kılacak zamanlar var. 14 Mayıs – 28 Temmuz dönemine özellikle dikkat ediniz. Kısa süreli de olsa, bu yıl Jüpiter ev ve aile konularınızı ilgilendiren alana ilerleyerek size yeni motivasyonlar ve özel hayatınıza daha fazla duygusal destek getirecek. Bu tarihlerde evde genişleme, yeni bir çocuğun doğumu ya da evlilik konusu gündeme gelebilir. Eğer 9-16 Aralık doğumlu bir Yay iseniz, bu dönemde kendinizi kaptırabileceğiniz, özel hayatınızda biraz daha karmaşık ya da karasız kalabileceğiniz durumlar gündeme gelebilir.

Aşk gezegeni Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu 21 Mart – 14 Nisan, 27 Haziran – 22 Temmuz ve özellikle de 7 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında aşkta ve arkadaşlıklarda, sosyal alanda akıcı koşullar, keyifli zamanlar bulabilirsiniz. Bu dönemlerde hayatın olumlu yönlerine daha açık olabilirsiniz.

Sağlık

Bu yıl çok daha hareketli ve yakın çevrenizde aktif olacaksınız. Zihinsel planda düşüncelerinizi yenilemeniz, kafaca meşgul olmanız kimi zaman belirli stresleri de beraberinde getirebilir. Özellikle yükselen burcu Yay olanlar 7 Ocak – 4 Mart, 23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında bu tür streslere daha açık olabilirler. 9-16 Aralık doğumlu Yay’lar ise bağışıklık sistemlerini daha fazla güçlendirmeli ve onları dağınık, motivasyonsuz kılan koşullardan kurtulmaya bakmalı. Yıl sonunda, 13 Aralık 2021 tarihinde sonra fiziksel açıdan daha girişken bir dönemdesiniz ancak bu dönemde bedensel risklere, kazalara karşı daha önlemci olmalısınız.

OĞLAK BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Rahatlıyorsunuz

Siz Oğlak’lar oldukça zor ve kısıtlayıcı geçen iki yıldan sonra, 2021’de çok daha olumlu, geliştirici deneyimler yaşayacaksınız. Satürn’ün burcunuzu terk etmesi ile birlikte üstünüzdeki yüklerin hafiflediğini ve daha olumlu düşünceler geliştirebileceğinizi söyleyebiliriz. İki kariyer gezegeni Jüpiter ve Satürn, bu yıl para durumunuzu ve gelirlerinizi ilgilendiren alanda ilerlemeye başladılar. Bu süreç, özellikle yükselen burcu Oğlak olanlar açısından maddi alanda daha kararlı ve gerçekçi davranabileceğiniz fırsatlar getirmeye başlıyor.

Gelişme fırsatlarını anlatan Jüpiter’in bu transiti kişisel yeteneklerinize daha fazla güvenebileceğiniz imkanlar getirmekte. İş hayatında olan Oğlak’lar bu dönemde sahip oldukları imkan ve yeteneklerini daha kararlı şekilde ortaya koyabilecekler. Yabancılardan gelebilecek kaynaklar, yeni iş kararları para akışınızı destekliyor. Daha fazla kazanma ve daha fazla harcama eğilimindesiniz. Mesleki açıdan kendini geliştirme imkanları da artabilir. Paranızı çarçur etmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Nitekim Satürn’ün de bu alanda olması iş hayatında daha dikkatli ve gerçekçi adımlarla ilerleyebileceğinizi anlatıyor. Bu arada 14 Mayıs – 28 Temmuz tarihleri arasında artan iletişim, hareket ve görüşmeler size kendinizi daha iyi anlatma ve eğitsel fırsatlar da getirmekte. Yaz aylarında verimli görüşmeler, ziyaretler ve yolculuklar gündeme gelebilir. Eğer Oğlak burcunun ilk günlerinde doğmuş iseniz, Jüpiter’in bu transitini çok daha fazla hissedebilirsiniz.

2018’den beri Satürn’ün burcunuzda ilerlemesi size daha fazla sorumluluk ve Pluton ile birlikte çok ağırlık ve baskılar getirdi. Satürn şimdi parasal konularda daha uzun vadeli adımlar atabileceğinizi, yeteneklerinizi somut hale getirmekte daha kararlı olabileceğinizi gösteriyor. İş hayatınızı daha iyi düzene sokabilirsiniz. Parasal alanda bazı sürprizler ve ani gelişmeler de var. Özel hayatınız ya da keyfiniz için yapabileceğiniz harcamalar, çocuklarla ilgili gelişmeler kimi zaman ani masraflara yol açabilir. Yıl boyunca maddi konularda sürprizleri de hesaba katmalısınız.

Diğer yandan Uranüs burcunuzla uyumlu kalarak size yaratıcı alanda daha orijinal ve farklı şeyler yapabileceğiniz istekler de getirmekte. Bu süreçte aşkta ve kendinizi ifade etmek istediğiniz tüm yaratıcı alanlarda sürprizler ve heyecanlar var. Uranüs’ün olumlu transiti sayesinde şimdiye kadar denemediğiniz yeni şeylere adım atarak hayatınızı renklendirebilirsiniz. Eğer 27 Aralık – 5 Ocak arasında doğmuş bir Oğlak iseniz, bu dönemde sizi özgürleştiren, uyandıran bir süreç içinde olacaksınız. Bu transit sayesinde işte ve özel hayatınızda olumlu değişiklikler, güzel sürprizler ve yaratıcı çalışmalar söz konusu. Aşkta ve çocuklarınızla ilgili pek çok yeni koşul dikkat çekebilir. Cesaretinizin de arttığını söyleyebiliriz.

Neptün de burcunuzla uyumlu ilerlemesi devam ediyor. 8-14 Ocak doğumlu olanlar Neptün’ün getirdiği ilham verici etkisi yaratıcı yönde kullanabilirler. Sizi yumuşatan, daha ruhsal kılan bir süreç içindesiniz. Bu gezegen katı yapıları zayıflattığı için, hayatınıza daha fazla hayal gücü ve ideal getirmekte. Bu yeni koşullar evrensel konulara da duyarlılığınızı arttırabilir.

Pluton ile 2007’den bu yana burcunuzdaki uzun yolculuğunu devam ettirmekte. Bu transit oldukça ağır, dönüştürücü ve yenileyici etkiler taşımakta. Pluton güç sahibi olmak, derine inmek ve ölüm-kalım temaları ile ilişkilidir ve bu süreçte pek çok Oğlak sırası ile, kendilerini değiştiren baskılı, sancılı, hatta travmatik deneyimlerden geçiyorlar. Hayatta ne istediğiniz, kendinizi gerçekleştirme arzunuz perçinlenmekte. Ancak bu süreç sizi manipüle eden güçlerle karşılaşma da getirmekte. Eğer 13-17 Ocak doğumlu bir Oğlak iseniz, 2021 yılında Pluton’un ağır etkisi altındasınız demektir. Bu transit babanızla ya da işte güç ve otorite figürleri ile önemli dönüşümler içeriyor. Bu nedenle kendi içsel gücünüzü ve dayanıklılığınızı daha fazla arttırmak, kendinizi yenilemek, gücünüzü ortaya çıkarmak durumundasınız. Daha iyimser kalmaya gayret etmelisiniz.

İş, para ve kariyer olanakları

Pek çok açıdan son derece zor ve kasvetli iki yıl geçirdiniz. Bu süreçte Satürn ve Pluton burcunuzda birleşti. Geçtiğimiz yıl Jüpiter burcunuzda olsa bile, Jüpiter’in düşük durumda olması ve Pluton ile birleşimi krizleri daha büyüttü. Şimdi bu yıldan başlayarak Satürn 2023’e kadar Saka burcuna ilerliyor. Bu transit size kaynaklarınızı ve yeteneklerinizi daha iyi değerlendirme imkanı getirmekte. Jüpiter ve Satürn yepyeni bir döngü başlatırlarken, yeni işler, yeni projeler şekil almaya başlayacak. Nakit dengenizi daha iyi yönetebilirsiniz. Bu dönemde borç yapmaktan çok kişisel yeteneklerinizi kullanmaya bakmalısınız. Şans ve gelişme gezegeni Jüpiter bu yönde daha avantajlı olduğunuzu göstermekte. Yeni sektörler, gruplarla çalışma, networking ve teknolojik gelişmelere dayalı alanlarda daha hızlı gelişme görebilirsiniz.

13-17 Ocak doğumlu Oğlak’lar ağır bir Pluton transiti altında oldukları için iş hayatında ya da otoritelerle ilgili konularda dönüştürücü ve baskı içeren koşullar yaşayabilirler. Kendilerine olan güveni geliştirmek durumundalar. Diğer yandan parasal alanda ve iş hayatınızdaki hedeflerde Şubat ortası, Haziran ortası ve Aralık sonunda daha önlemci davranmanız yararlı olabilir. Bu dönemlerde piyasalarda daha yüksek bir gerginlik söz konusu olabilir.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında risk almaya ve fazladan harcamalara oldukça açıksınız. Spekülatif konularda daha özenli ve dikkatli hareket etmeniz gerekebilir. Zevklere düşkünlük de harcamaları arttırabilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında iş ve çalışma ortamınızda daha yorucu ve esnek olmayı gerektiren uğraşlar artabilir. Bu dönemde daha huzursuz ve gergin olabilir, iş ortamında zorlanabilirsiniz.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında yeni bir tempo başlıyor. Karşıtlıklara dikkat edilmeli. Bu dönemde görüşmeler, anlaşmalar, evlilik daha hassas hale gelebilir. Ancak iş hayatında rekabet ya da düşmanlıklara da dikkat etmelisiniz.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde ortaklı konularda dikkatli olmak gerekebilir. Miras, paylaşım ya da banka krediler daha kritik koşullara işaret edebilir. Bu nedenle birikimlerinizi korumaya özen göstermelisiniz.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında yabancılarla ilgili işler, içinde detaylı konuların ya da yolculukların olabileceği işlerde daha fazla gayret içinde olabilirsiniz.

15 Eylül – 30 Ekim arasında oldukça kritik bir dönemdesiniz. Yeni koşullar sizi iş hayatında daha hırslı olmaya zorluyor. Mesleki hedefler ve bu yönde kuracağınız ortaklıklar, görüşmeler sizi daha hırslı kılmakta.

30 Ekim – 13 Aralık arasında hedefleriniz yönünde çok daha hırslı ve kararlısınız. Arkadaşlıklar, gruplar içinde daha etkin olabilirsiniz. İkna gücünüzü daha fazla ortaya koymanız mümkün.

13 Aralık sonrasında dikkatli davranmak ve bilinmeyen risklere girmemek gerekiyor. Gizli kalan şeyler huzursuzluk kaynağı olabilir. Düşmanlıklar gündeme gelebilir.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl aşk ve evlilik temaları çok fazla ön planda değil ancak son iki yılda kişisel planda attığınız yeni adımlar ve tecrübeler sayesinde ilişkilerinizde daha sağlam bir noktaya ulaştınız. Artık yeni çizgileriniz ve sınırlarınız var. Yeni sorumluluklar yönünde kendinizden daha emin olabilirsiniz. Belirli dönemlerde evlilikte ve karşılıklı konularda daha sakin davranmak faydalı olacak. Bunlardan ilki 23 Nisan – 11 Haziran ikincisi ise 15 Eylül – 30 Ekim arasında yer alıyor. Her iki dönemde de daha soğukkanlı davranmaya özen göstermelisiniz.

Aşk gezegeni Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu dönemlerde, 8 Ocak – 1 Şubat, 14 Nisan – 9 Mayıs ve 22 Temmuz – 16 Ağustos arasında sevgi ilişkilerinde daha keyifli ve kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. 5 Kasım sonrası da oldukça dikkat çekici gözüküyor. Bu dönemde beraberliklerde ve evlilikte ilginç gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak 19 Aralık 2021’den sonra Venüs burcunuzda geri gideceği için aşkta bazı kararsızlıklar, yön değişikliği ya da geçmişten gelen bir ilişki tekrar gündeme gelebilir.

Sağlık

Son iki yıldır Satürn’ün getirdiği ağırlık ve sınırlamalar sizi sağlık konusunda da bunaltmış olabilir. Şimdi bu dönemde daha iyimser olabilirsiniz ve bu durum sağlığınız da olumlu yönde etkileyecektir. Eğer 13-17 Ocak doğumlu iseniz bu yıl sağlığınıza daha çok özen göstermelisiniz. Pluton’un getirdiği yükler nedeni ile kendinizi aşırı kısıtlıyor olabilirsiniz. Olaylara daha pozitif yönden yaklaşmaya çalışınız. 23 Nisan 11 Haziran, 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında kendinizi fiziksel açıdan daha fazla korumalısınız.

KOVA BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Yepyeni bir döneme hazır mısınız ?

2021 sizin için geleceğe yönelik çok önemli bir referans yılı olacak. 2018’den bu yana yaşadıklarınızı düşünürsek, yeni bir doğuş yaşayacağınızı söylemek abartılı olmaz. Önemli gezegenler, Jüpiter ve Satürn burcunuzda yepyeni bir döngü başlatırlarken, siz de önemli adımlar ve başlangıçlar içinde olacaksınız.

Jüpiter ile başlayacak olursak, hayata karşı yeni bir güven ve heyecan duygusu ile hareket edeceğiniz bir döneme girmektesiniz. Fırsatları, kendini geliştirmeyi ve şansı anlatan Jüpiter nerede ise yılın tamamında sizinle birlikte olacak. Bu yeni bir öğrenme ve gelişme döngüsünün de başladığı anlamına geliyor. Gerek işinizde, gerekse özel hayatınızda önemli şanslar ve destekler bulabilirsiniz. Kendinize güvendiğiniz ölçüde yeni kapılar açılabilir. Jüpiter’in bu dikkat çekici transiti kendinizi ortaya koyma ve fırsatlardan yararlanma kapasitenizi arttırmakta. Yabancılarla, uzaklarla ilişkiler, eğitim, düşüncelerinizi yayma imkanı kişisel alanda ilerleme ve şans getiriyor. Bu transit sağlığınız ve iyimserliğinizi sürdürmeniz açısından da önem taşıyor. Yeteneklerinize odaklanmalısınız. Pek çok şey sizin elinizde. Bu dönemi asla hareketsiz geçirmemeli, öne çıkmalı, yeni adımlar atmalısınız. Bu arada 14 Mayıs – 28 Temmuz tarihleri arasında iş hayatınız, sahip olduğunuz destekler ve yetenekleriniz açısından oldukça kazançlı olabilecek fırsatlar bulabilirsiniz. Bu dönemde parasal kazançlara, iş konularına daha odaklı olabilirsiniz.

Bu yılı kişisel gelişiminiz açısından çok önemli kılan diğer gezegen ise Satürn. Satürn aynı zamanda burcunuzun yöneticisi olarak gerçekçi olmayı, sınırlamaları ve kuralları anlatır. Kuşkusuz Satürn sorumluluklarla, işle de çok yakından ilgilidir ve bu transiti ile size daha fazla meşguliyet ve sorumluluk da getirmekte. Ancak bu sorumluluklar aslında sizin ihtiyacınız olan ve kendinizi yapmak isteyeceği konularda olacak. Satürn sayesinde daha çok sorumluluk alabilir ve iş hayatınızda sağlam, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ayrıca ilişkilerinizde dahi sınırlarınızı daha net belirleyerek, kendinize çeki düzen vereceğinizi de söyleyebiliriz. Burcunuzun ilk 10 gününde doğanlar bu yıl Satürn’ün sorumluluk ve ciddiyet getiren etkisini daha çok hissedecekler. Sizin için önemli gördüğünüz alanlarda daha iyi organize olabilir ve iş hayatınızda daha kontrollü ilerleyebilirsiniz. Özellikle yükselen burcu Saka olanlar, son iki yıldır yaşadıkları son derece karmaşık ve kontrol edilmesi güç koşullardan kurtulmaktalar. Artık belirsizlikler sona eriyor ve yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu dönemi, Jüpiter’in de desteği ile çok verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Kısaca her şey sizin elinizde gözüküyor.

Diğer yandan Uranüs’ün ani değişikliklerini, sürprizlerini de unutmamalıyız. Uranüs 2018’den bu yana Boğa burcunda ilerlerken, özellikle burcunuzun ilk 10 gününde doğanların hayatına ani kararlar, daha fazla özgürlük ama aynı zamanda istikrarsızlık getiriyor. Bu gezegen düzeni bozan, özgürleştiren ve çoğu zaman da başkaldırtan bir güçtür. Böyle bir dönemde, yeni arzular, yeni istekler dikkat çekmekte. Otorite figürleri ile, babanız ile ya da erkek figürlerle ilişkilerinizde farklılık, kopma ya da bağımsızlık ortaya koyabilirsiniz. Yaratıcı yönde ve iş hayatında da beklenmedik yenilikler adeta süreklilik kazanmakta. Özellikle 25 Ocak – 4 Şubat doğumlu bir Saka iseniz, Uranüs’ün sarsıcı ve çoğu zaman gerginlik de getiren etkisine çok açıksınız. Bu tarihlerde doğanlar bu yıl bir yandan Satürn’ün kuralları ve sorumlulukları, diğer yandan Uranüs’ün ani koşulları ile aynı anda karşılaştığında ortaya çok büyük bir enerji ve gerginlik de çıkmakta. Dolayısı ile aşırı gerginlik, acelecilik sizi psikolojik ya da bedensel açıdan huzursuz edebilir. Bu duruma özellikle dikkat etmeli, gerekli zamanlarda birikmiş enerjinizi boşaltmaya, gevşemeye de özen göstermelisiniz. Aksi halde kimi durumlarda ani kazalar, psikolojik krizler ya da ilişkilerinizde kopmalar gündeme gelebilir.

İş, para ve kariyer olanakları

Son iki yılın getirdiği kontrolsüz koşullar ve dağıtıcı etkisinden sonra bu yıl kendinize yeni bir yön çizmekte çok daha kararlı olacaksınız. Bir bakıma yeniden hayatınızın dümenine geçmektesiniz. Kariyer gezegenler Jüpiter ve Satürn burcunuzda yeni bir döngü başlatmaktalar. Bu döngü size yeni bir kariyer, yeni sorumluluklar ve daha kararlı bir dönem getirmekte. Şans ve ilerlemeyi açıklayan Jüpiter yükselen burcunuzdan geçerek size bonus getiriyor. Kendinize, yeteneklerinize daha çok güvenebilirsiniz. Yeni fırsatlar, içerisinde yabancıların olduğu imkanlar ve artan eğitim olanakları kariyerinize bir doping etkisi getirmekte.

Sınırlamaları, sorumlulukları anlatan Satürn de daha gerçekçi ve sınırları daha belli olan bir dönem başlatmakta. 2023’e kadar pek çok Saka yeni sorumluluklar ve yükler altına girmekte. Ancak neyse ki bu yükleri kendi isteğinizle alacağınızı, kendinizin planlayabileceğini söyleyebiliriz. Eğer 25 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında doğmuş bir Saka iseniz, bu dönemde Uranüs’ün de kare açısı altında olacağınız için, özellikle Şubat ortası, Haziran ortası ve Aralık sonunda daha gergin koşullar yaşayabilirsiniz. Bu dönemlerde iş hayatında daha sert kararlar alabilirsiniz.

Yükselen Sakalar Jüpiter’in getirdiği yeni bir motivasyonla 14 Mayıs – 28 Temmuz tarihleri arasında kişisel kaynaklarınızı çok daha verimli şekilde kullanabilir ve bu yönde fırsatlar elde edebilirler.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında işten çok ev ve ailenize yönelik konular önem kazanabilir. Toprak, gayrimenkuller ve evdeki güvenliği sağlayabilecek koşullara dikkat etmek gerekebilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında risk almaya ve kendinizi ortaya koymaya oldukça açıksınız. Spekülatif konularda daha özenli ve dikkatli hareket etmeniz gerekebilir. Zevklere düşkünlük de harcamaları arttırabilir.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında iş ve çalışma ortamınızda daha yorucu ve objektif olmayı gerektiren durumlar var. Bu dönemde iş ortamında çalışanlarla ilgili konularda uyanık olunmalı.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde ilişkiler ve karşılıklı konular önem kazanmakta. Açık düşmanlıklara dikkat edilmeli. Bu dönemde görüşmeler, anlaşmalar, evlilik daha hassas hale gelebilir. Ancak iş hayatında rekabet ya da düşmanlıklara da dikkat etmelisiniz.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında finansal alanda dikkatli olmak gerekebilir. Miras, paylaşım ya da banka krediler daha kritik ve krizli koşullara işaret edebilir. Bu nedenle birikimlerinizi korumaya özen göstermelisiniz.

15 Eylül – 30 Ekim arasında düşüncelerinizi daha fazla paylaşma ve yayma motivasyonu içindesiniz. Yabancılarla ilgili işler, içinde görüşmelerin ya da yolculukların olabileceği işlerde daha fazla gayret içinde olabilirsiniz.

30 Ekim – 13 Aralık arasında statünüzle ilgili çok daha kritik gelişmeler yaşanabilir. Gelişen koşullar sizi iş hayatında daha hırslı olmaya zorluyor. Mesleki hedefler ve bu yönde kuracağınız ortaklıklar, görüşmeler sizi daha hırslı kılmakta.

13 Aralık sonrasında hedefleriniz yönünde çok daha hareketli ve enerjiksiniz. Arkadaşlıklar, gruplar içinde daha etkin olabilirsiniz. İkna gücünüzü daha fazla ortaya koymanız mümkün. Ancak aşırı görüşler yüzünden tartışmalara da dikkat etmek gerekiyor.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl kişisel planda, ilişkilerinizde yeni başlangıçlar içinde olacaksınız. İlişkileriniz iş hayatınızı ilgilendirebileceği gibi, işiniz de ilişkilerinizi yakından etkileyebilir. Kendinize güveniniz artmakta. Geçtiğimiz iki yılın getirdiği belirsizlik ve kayıp duygusu ardından bu yıl sınırlarınızı daha iyi çizmeye başlayabilirsiniz. Hatta bu durum sizi daha özgür de kılabilir. Dolayısı ile eğer yolunda gitmeyen ilişkileriniz var ise, bu beraberlikler sona erecektir. Kendi başınıza kalmanız zor değil ama bu süreçte yeni beraberlikler de ortaya çıkabilir.

Özellikle Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu dönemlerde, 1-25 Şubat, 9 Mayıs – 2 Haziran ve 16 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında aşkta daha keyifli ve sosyal açıdan daha aktif olabilirsiniz. Bu dönemlerde kendinize zaman ayırmalı ve artan sorumluluklardan biraz olsun uzaklaşmaya bakmalısınız. Evli olanlar, özellikle yükselen burcu Saka olanlar 11 Haziran – 29 Temmuz tarihleri arasında kişisel çatışmalara daha eğilimli olabilirler.

Sağlık

Belirli bir yaşın üzerinde olan Saka’lar ya da yükselen Saka’lar bu yıl bedenleri ile daha ilgili olabilirler zira Satürn’ün burcunuza gelmesi belirli sınırlamalar ve kontroller getirmekte. Neyse ki Jüpiter de burcunuza ilerleyerek koruyucu bir etki göstermekte. Kısaca bu yıl sağlık konusunda ihmalkar olmamak ama aynı zamanda biraz daha iyimser olmak da gerekiyor. Daha yüklü ve stresli olabileceğiniz 7 Ocak – 4 Mart ve 11 Haziran – 29 Temmuz arasında bedeninize daha çok özen göstermelisiniz. Aynı zamanda 25 Ocak -4 Şubat doğumlu iseniz, sert değişiklikler yüzünden kendinizi daha kısıtlanmış hissedebilirsiniz ve bu durum sağlığınızı zorlayabilir.

BALIK BURCU 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Her şeyde bir keramet vardır

Siz Balık’lar açısından bu yıl bazı ayarlamaları, kimi zaman kontrol edilmesi pek mümkün olmayan koşullar içeriyor olabilir. Özellikle yükselen burcu Balık olanlar bu dönemde önlerini çok fazla kestiremedikleri durumlarla karşılaşabilirler. Bu yıl pek çok açıdan bir bekleme, değerlendirme ve ruhsal alanda kendini geliştirme yılı olacak. Dolayısı ile çok sıkı plan yapmak, katı hedefler koymak yerine, hayatın getirdiği doğal akışa uyarak hareket etmeniz daha doğru bir yaklaşım olabilir.

Şans ve gelişme gezegeni Jüpiter, kısa bir süre için de olsa, bu yıl burcunuzun ilk derecelerini ziyaret edecek. 14 Mayıs – 28 Temmuz arasına oldukça dikkat edin. Zira bu tarihler arasında atacağınız yeni adımlar size gelecek yönünde çok daha olumlu şeyler vadedebilir. Jüpiter aynı zamanda yönetici gezegeniniz olduğu için yaz aylarında kişisel alanda yenilikler, daha fazla güven ve değişiklik yapma, iyimserleşme şansı da verecek. Bu dönemde yabancılarla bağlantılar, yolculuklar ya da eğitsel imkanlar destekler artabilir.

Diğer yandan kariyer gezegenleri Jüpiter ve Satürn Saka burcunda kaldıkları için, bu dönemde iş hayatında çok net olmayan, sınırları belirli olmayan koşullara işaret etmekte. Kimi zaman bu durum bir izolasyon anlamına gelebilir. Yaptığınız iş yüzünden daha arka planda kalabilir, sabır ve anlayış göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreç egonuzu terbiye etmenize neden olabilir. Aşırı dünyevi hırslara değil, başkalarına da faydalı olabilecek kolektif temalara odaklanabilirsiniz. Bu dönemde iş hayatında ilerleme beklemek yerine, kendi içinizde bir hazırlık içinde olmalısınız. Kendinizi, iç sesinizi dinlemeniz, biraz beklemeniz gerekiyor olabilir. Kimi zamanda bu koşullar hapsedici ya da sınırlayıcı olabilir. Örneğin bebek bekleyenler açısından böyle bir durum doğal olarak söz konusu olabilir. mesleki alanda uzakta, gizli ya da hemen temas kuramadığınız kişilerle daha çok görüşme içinde olabilirsiniz. Bu yıl ilerleme yerine kendi iç dünyanızı geliştirebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Diğer yandan Uranüs 2018’den beri burcunuzla uyumlu açıda kalmaya devam ediyor. Bu güç uyandıran ve bizi eski kalıplardan çıkartan, alışkanlıkları değiştiren bir gezegendir. İçinde olduğunuz olumlu etki özellikle zihinsel planda, iletişimde, tasarımda, yeteneklerinizi kullandığınız pek çok alanda size avantaj ve değişim sağlıyor. 24 Şubat - 6 Mart doğumlu bir Balık iseniz, bu yıl Uranüs’ün canlandırıcı ve orijinal yönlerini daha başarılı kullanabilirsiniz. Yeni fikirler, sosyal çalışmalar, sanatsal alanda yaratıcılığınızı uyandırabilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Öte yandan Neptün de 2011 yılından bu yana sizinle birlikte ve bu transit sizi gerçeklerin ötesine götüren, sezgilerinizi arttıran ama aynı zamanda fazlası ile dağıtan özelliklere sahip. Bu gezegenin ilham veren, idealize eden etkilerine zaten çok açıksınız. Olumlu yönde özellikle sanatsal alanda ya da hayal gücünüzü kullandığınız tüm alanlarda daha yaratıcı ve sezgisel olabilirsiniz. Ruhsal, ezoterik konular da ilginizi çekebilir. Ancak aşırı dağılmamaya, kendinizi kandırmamaya ve psikolojik açıdan istikrarlı kalmaya da çok özen göstermeli, gerçeklerden uzaklaşmamalısınız. 8-15 Mart doğumlu bir Balık iseniz, bu etkilere özellikle çok açıksınız ve aşırı bir duyarlılık ve dağılma içine girebilirsiniz. Erkek figürler, babanızla, ya da eşinizle ilişkiniz ya da iş hayatındaki istekleriniz sizi karmaşaya, bulanıklığa, kimi zaman yanlışlıklara, aşırı fedakarlığa götürebilir.

Plüton ise hala Oğlak burcundaki transitine devam etmekte ve bu gezegen dönüşüm ve baskı yolu ile gelen yapılanmaları ve güç sahibi olma isteğini açıkladığı için, Özellikle 14-18 Mart doğumlu olan Balık’lar, Plüton’un sunduğu gücü ve dönüşümü daha iyi kullanabilirler. Sosyal alanda çalışanlar, gruplar ve iş hayatı içinde güçlü kişilerle daha fazla işbirliği kurabilirler. Bu transit kişisel gücünüzü daha etkin kullanabileceğinizi göstermekte. Ancak kimi zaman açık olmasa da değişik biçimlerde manipülasyon ile karşılaşabilirsiniz.

İş, para ve kariyer olanakları

Balık’lar, özellikle yükselen Balık’lar bu dönemde önlerini çok net göremedikleri bir süreçten geçiyorlar ve bu durum genel hatları ile 2023’e kadar sürebilir. Ancak fırsatlar da yok değil. 2021 daha sabırlı olmayı gerektirmekte. Jüpiter ve Satürn’ün transitleri daha arka planda çalışabileceğinizi ve kariyerinizle ilgili bir izolasyon ve kapanma yaşayabileceğinizi göstermekte. Bu yıl kolektif temalar, elde olmayan nedenler meslek hayatınızı çok fazla etkiliyor. Sanki bir bekleme odasında gibisiniz. Kimi zamanda bu durum gizli kalan işleri, herkesin pek bilgi sahibi olmadığı koşulları da kapsayabilir. Kariyer alanında, mesleki konularda fazla ısrarcı olabileceğiniz koşullar yok. Hatta kendi iç dünyanızı yeniden gözden geçiyor, kendi içinize dönüyorsunuz.

Yükselen Balık’lar 14 Mayıs – 28 Temmuz arasında aniden gelişen imkanlar ve yeni motivasyonlar içinde olacaklar. Bu tarihlerde Jüpiter’in burcunuza kısa bile olsa ziyareti moralinizi yükseltecek ve gelecek yönünde olumlu işaretler getirecek. Nitekim gelecek yıl 29 Aralık 2021’den sonra Jüpiter burcunuza iyice yerleşmiş olacak.

7 Ocak – 4 Mart tarihleri arasında ziyaretler, görüşmeler, evraklarla ilgili konularla daha çok uğraşabilirsiniz. Yakın çevrenizde daha fazla değişiklik ve koşturmaca söz konusu. Parasal açıdan ani koşullar gündeme gelebilir.

4 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında işten çok ev ve ailenize yönelik konular önem kazanabilir. Toprak, gayrimenkuller ve evdeki güvenliği sağlayabilecek koşullara dikkat etmek gerekebilir. Evde daha aktif olabilirsiniz.

23 Nisan – 11 Haziran tarihleri arasında kendinizi daha cesur ve akıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Spekülatif konularda daha özenli ve planlı hareket etmeniz gerekebilir. Zevklere düşkünlük de harcamaları arttırabilir.

11 Haziran – 29 Temmuz döneminde çalışma ortamında daha çok yorulabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda daha yorucu ve objektif olmayı gerektiren durumlar var. Bu dönemde düzen, hizmet ve sağlık konularına dikkat edilmeli.

29 Temmuz – 15 Eylül arasında ilişkiler ve karşılıklı konular önem kazanmakta. Tartışmalar, eleştiriler gündeme gelebilir. Bugünlerde görüşmeler, anlaşmalar, evlilik daha hassas hale gelebilir. İş hayatında rekabete dikkat edilmeli.

15 Eylül – 30 Ekim arasında finansal alanda dikkatli olmak gerekiyor. Miras, paylaşım ya da banka krediler daha kritik ve krizli koşullara işaret edebilir. Bu nedenle birikimlerinizi korumaya azami ölçüde dikkat etmelisiniz.

30 Ekim – 13 Aralık arasında düşüncelerinizi daha cesursunuz. Düşüncelerinizi paylaşma ve yayma motivasyonu var. Yabancılarla ilgili işler, içinde görüşmelerin ya da yolculukların olabileceği işlerde daha fazla gayret içinde olabilirsiniz.

13 Aralık sonrasında mesleki açıdan daha aktif bir süreç başlamakta. İşinizle ilgili çok daha hırslı koşullar başlamakta. Mümkün olduğu kadar hazırlıklı ve planlı olmaya çalışmalısınız.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl ilişkilerinizde kendinizi en güvende hissedebileceğiniz zamanlar özellikle Jüpiter’in burcunuzu ziyaret ettiği 14 Mayıs – 28 Temmuz arasında olabilir. Bu kısa bir süre de olsa yaz aylarına daha iyimser temalar ve kendini geliştirme olanağı getirmekte. Genel olarak 2021’de pek çok şey kontrolünüz dışında gidiyor. Bu koşullar evliliğinizde bazı belirsizliklere neden olabilir. Daha fazla desteğe ve güvene ihtiyacınız var. Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu zamanlarda, örneğin 25 Şubat – 21 Mart, 2-27 Haziran ve 10 Eylül – 7 Ekim tarihlerinde bu rahatlığı daha kolay bulabilirsiniz. Bu dönemlerde keyif verici konular ve daha kolay mutlu olabileceğiniz imkanlar içinde olabilirsiniz. Ancak aşkta ve ilişkilerde 4 Mart – 23 Nisan ve özellikle de 29 Temmuz – 15 Eylül arasında daha sakin olmaya özen göstermeli, kişisel çatışmalardan uzak durmaya bakmalısınız.

Sağlık

Belirli dönemlerde sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Özellikle 8-15 Mart doğumlu Balık’lar Neptün’ün dağıtıcı etkisi nedeni ile bedensel olarak hareketsiz ya da motivasyonsuz kalarak sağlıklarına gerekli ilgiyi göstermeyebilirler. Neyse ki Jüpiter’in yaz aylarında burcunuzdan geçecek olması kısa da olsa koruyucu etki getiriyor. Bu yıl sebebini göremediğiniz durumlar, istikrarsızlık ve kararsızlığın getirdiği psikolojiler yüzünden sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. 29 Temmuz -15 Eylül arasında fiziksel risklere daha eğilimli olabilirsiniz.