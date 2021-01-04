2021 Mart Ayı Hangi Burç Oluyor? Mart Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

1 Mart ile 20 Mart arasında doğanlar balık burcuyken, 21 Mart'tan sonra doğanlar koç burcu olmaktadır. Her insan doğduğu ayın ve günün bazı karakteristik özelliklerini barındırmaktadır. Karşısındaki kişiyi daha iyi tanımak isteyenler, hangi ayda ve günde doğduğunu öğrenmelidir.

Mart Ayında Doğanların Burç Özellikleri

Genel olarak bakıldığında mart ayı doğumlu olanlar, empati kurma konusunda başarılı olmakta ve duygusal ve hassas yapılara sahiptirler. Liderlik özelliğine sahip olan mart ayı doğumlular, girdikleri her ortamda ilgiyi üzerlerine çekmektedir. Karşısındaki kişiyi hor görmeyen mart ayı doğumlular, herkese karşı ılımlıdır.

Pozitif enerjisi ile çevresini olumlu etkilemekte olup her durumdan pozitif bir sonuç elde etmektedir. Mantıkları ve duyguları arasında kalacak olsalar, her daim mantıklarını seçerler. Mantıksız gelen hiçbir şeye karşı olumlu bir yaklaşımda bulunmazlar. Güçlü yapıları sayesinde idare konusunda başarılı olmaktadırlar.