2021 Nisan Ayı Hangi Burç Oluyor? Nisan Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?
Burçlar, adından çok sık söz edilen bir kavramdır. Nisan ayında doğanların burcunu ve burç özelliklerini merak ediyorsanız, yazımızda ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulabilirsiniz. Sizler için, burç özellikleri ile birlikte bu yazıyı derledik.
Astrolojide gökyüzünde yer alan 12 takımyıldızından her birine burç denilir. TDK’da bu şekilde açıklamıştır. Horoskopta çizilen göksel haritadaki daire üzerine yerleştirilmiş şekilde, 12 bölümden her birini oluşturan burçlar; aslında takımyıldızlardır.
Nisan Ayında Doğanların Burcu Nedir?
21 Mart ile 20 Nisan arasında doğanlar, Koç burcuna sahip olur iken; 21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğanlar Boğa burcu olur. Yani, Nisan ayı; ayın 20'sine kadar koç, 20'sinden sonra boğa burcu özellikleri gösterir. Bu durum, her yıl aynıdır ve 2020 yılında da aynı olacaktır.
Nisan Ayında Doğanların Burç Özellikleri
Koç veya boğa burcu olsun, nisan ayında doğanlar; ilgiyi severler ve de kendileriyle vakit geçirilmesinden hoşlanırlar. Ani duygu değişimlerini sık sık yaşayabilirler. Özellikle 20 Nisan'dan sonra doğanlar; kendisine karşı istemedikleri davranışları, karşı tarafa kolaylıkla belli edebilirler.