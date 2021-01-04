2021 Temmuz Ayı Hangi Burç Oluyor? Temmuz Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arası doğan kişiler yengeç burcudur. Burcun grubu sudur. Yönetici gezegeni Ay olan yengeçlerin renkleri gri, eflatun ve gümüştür. Uğurlu taşları incidir. Şanslı sayıları 2 olan yengeçlerin şanslı günleri pazartesidir. Zambak, nilüfer ve beyaz gülü seven yengeçlerin ağaçları da köknar ve defnedir.

2020 Yengeç Burçlarının Kişisel Özellikleri

Muhakkak ki yengeçleri tanımlayan en iyi kelime hissederim kelimesidir. Sorumluluk yetileri fazla gelişmiş olan yengeç burçları, iş ortamlarında mükemmeliyetçiliği getirirler. Fazlaca ayrıntılara odaklanırlar.

Kendi göstermiş oldukları sorumlulukları başkalarından da beklerler. Bu sebeple çok fazla hayal kırıklığına uğrarlar. Yengeç burçları duygusallıkları ile bilinirler.

Genelde neşeli, yardımsever, iyi kalpli olan yengeçler birden bire somurtkan bir yapıya bürünebilirler. Yapılan bir hatayı affetme becerisi en zayıf olan burçlardan birisidir. Değer verdikleri kişi veya kişileri çok sevmesine rağmen bunu pek belli etmezler. Yengeçler müziğe karşı oldukça ilgilidir. Enerji veren aktivitelerden hoşlanırlar. Sabırlı bir yapıya sahip olan yengeçler tartışmalardan hoşlanmazlar.