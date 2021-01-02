2021’in ilk haftasında yeni imkanlar beliriyor
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
2021’in ilk haftasında yeni imkanlar, yeni koşullar beliriyor. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerimiz yönünde yeni olanaklar arayabiliriz. Ancak zihinsel açıdan kendimizi fazla yoğun ya da baskı altında da hissedebiliriz. 6’sı civarında isteklerimiz yönünde daha iddialı ve başarı odaklıyız. 7’sinde Mars artık Boğa burcuna geçerek parasal konulara, harcamalarımıza daha fazla zaman ayırabileceğimizi gösteriyor. Parasal konularda güven ve istikrar için çabalıyoruz. Bu konularda belirli sıkıntılar, huzursuzluklar var. Bu dönemde düşüncelerimizde daha kararlı ve ilişkilerimizde gerçekçi, sorumlu davranmak önem kazanmakta. 9’u civarında aksiliklere karşı daha önlemci olalım.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
3 Ocak Pazar
Bugün kendimize, bedenimize biraz daha fazla önem vermek iyi olacak. Düşüncelerimize çeki düzen verebiliriz.
4 Ocak Pazartesi
İşe ait konular, düzeltme yapmamız gerekebilir. Detaylara inerken dağılmamaya da bakalım.
5 Ocak Salı
Bugün ilişkilerimizi geliştirmek için daha kararlı adımlar atabiliriz. Görüşmelerde yeni imkanlar var.
6 Ocak Çarşamba
Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. İşe ait konulara, hedeflerimize çok daha odaklıyız.
7 Ocak Perşembe
Bugün biraz daha dikkatli ve sakin olmaya bakalım. Kazalar ya da tartışmalar gündeme gelebilir.
8 Ocak Cuma
Duygusal açıdan yoğun bir gündeyiz. Kıskançlıklar ya da öfkenin neden olabileceği olumsuzluklara dikkat edelim.
9 Ocak Cumartesi
Günün ilk yarısında kendimizi daha sıkışık hissedebiliriz. Öğle sonrasında yeni fikirlere daha açığız.