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HaberlerAstroloji Haberleri 2021’in ilk haftasında yeni imkanlar beliriyor
02.01.2021 - 00:00 |

2021’in ilk haftasında yeni imkanlar beliriyor

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

2021’in ilk haftasında yeni imkanlar beliriyor
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2021’in ilk haftasında yeni imkanlar, yeni koşullar beliriyor. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerimiz yönünde yeni olanaklar arayabiliriz. Ancak zihinsel açıdan kendimizi fazla yoğun ya da baskı altında da hissedebiliriz. 6’sı civarında isteklerimiz yönünde daha iddialı ve başarı odaklıyız. 7’sinde Mars artık Boğa burcuna geçerek parasal konulara, harcamalarımıza daha fazla zaman ayırabileceğimizi gösteriyor. Parasal konularda güven ve istikrar için çabalıyoruz. Bu konularda belirli sıkıntılar, huzursuzluklar var. Bu dönemde düşüncelerimizde daha kararlı ve ilişkilerimizde gerçekçi, sorumlu davranmak önem kazanmakta. 9’u civarında aksiliklere karşı daha önlemci olalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

3 Ocak Pazar

Bugün kendimize, bedenimize biraz daha fazla önem vermek iyi olacak. Düşüncelerimize çeki düzen verebiliriz.

4 Ocak Pazartesi

İşe ait konular, düzeltme yapmamız gerekebilir. Detaylara inerken dağılmamaya da bakalım.

5 Ocak Salı

Bugün ilişkilerimizi geliştirmek için daha kararlı adımlar atabiliriz. Görüşmelerde yeni imkanlar var.

6 Ocak Çarşamba

Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. İşe ait konulara, hedeflerimize çok daha odaklıyız.

7 Ocak Perşembe

Bugün biraz daha dikkatli ve sakin olmaya bakalım. Kazalar ya da tartışmalar gündeme gelebilir.

8 Ocak Cuma

Duygusal açıdan yoğun bir gündeyiz. Kıskançlıklar ya da öfkenin neden olabileceği olumsuzluklara dikkat edelim.

9 Ocak Cumartesi

Günün ilk yarısında kendimizi daha sıkışık hissedebiliriz. Öğle sonrasında yeni fikirlere daha açığız.

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Bugün

Bugün kendinizi daha fazla ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Ancak bu konuda ve aşk hayatında bazı zorluklar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konulara, toprakla ilgili uğraşlara zaman ayırmanız gerekebilir. Evdeki atmosferi daha pozitif kılmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zihinsel açıdan sizi zorlayabilecek durumlar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha yapıcı olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün parasal konularda, özellikle harcamalarınızda daha dengeli ve planlı olmaya gayret etmelisiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi daha girişken ve mücadeleci kılıyor. Ancak sağlık ve beden konularına daha çok özen gösterebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün duygusal alanda bazı sıkıntılar ya da kayıplar konusu gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi pozitif tutmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sosyal konularda ve gelecek beklentilerinizde daha gerçekçi ve sorumlu bir havada olabilirsiniz. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz daha dikkatli ve gayretli olmaya bakmalısınız. Hafta sonu olmasına karşın daha çok sorumluluk ya da mücadeleniz olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi geliştirme yönünde daha ciddi düşünebilirsiniz. Yolculuklarda bazı aksiliklerin olması gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün duygusal açıdan daha stresli ve zorlayıcı bir gündesiniz. Ortaklaşa konularda, parasal alanda daha gerçekçi davranmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evlilik ve ilişkiler alanında daha sakin ve dengeli düşünmelisiniz. Bazı hoşnutsuzluklar ve düşmanlıklar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sorumluluklar ve zaman alabilecek uğraşlar içinde olabilirsiniz. Daha gerçekçi bir plan yapmaya ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

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