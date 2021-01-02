2021’in ilk haftasında yeni imkanlar beliriyor

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Bugün Bugün kendinizi daha fazla ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Ancak bu konuda ve aşk hayatında bazı zorluklar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ailevi konulara, toprakla ilgili uğraşlara zaman ayırmanız gerekebilir. Evdeki atmosferi daha pozitif kılmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün zihinsel açıdan sizi zorlayabilecek durumlar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha yapıcı olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün parasal konularda, özellikle harcamalarınızda daha dengeli ve planlı olmaya gayret etmelisiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi daha girişken ve mücadeleci kılıyor. Ancak sağlık ve beden konularına daha çok özen gösterebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün duygusal alanda bazı sıkıntılar ya da kayıplar konusu gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi pozitif tutmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sosyal konularda ve gelecek beklentilerinizde daha gerçekçi ve sorumlu bir havada olabilirsiniz. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün biraz daha dikkatli ve gayretli olmaya bakmalısınız. Hafta sonu olmasına karşın daha çok sorumluluk ya da mücadeleniz olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi geliştirme yönünde daha ciddi düşünebilirsiniz. Yolculuklarda bazı aksiliklerin olması gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün duygusal açıdan daha stresli ve zorlayıcı bir gündesiniz. Ortaklaşa konularda, parasal alanda daha gerçekçi davranmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evlilik ve ilişkiler alanında daha sakin ve dengeli düşünmelisiniz. Bazı hoşnutsuzluklar ve düşmanlıklar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku